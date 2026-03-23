La Fiscal de Sala de Violencia contra la Mujer: "El 100% de las mujeres que han denunciado una violación no la volvería a denunciar"

"Cuando una mujer denuncia intenta cerrar una puerta a un pasado de maltrato y empieza otro camino que no es fácil, en un territorio hostil, y se inicia un calvario procesal que la mayoría de las veces supone una revictimización"
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Y la noticia va de violaciones, no de maltrato.
Además que si de verdad supiera haver su trabajo no iría por ahí proclamando al mundo que mejor no denuncies, te vas a arrepentir
Y es que por desgracia las mujeres maltratadas no son tan raras como para que no conozcas alguna y para más de una denunciar "es lo mejor que podia haber hecho"
¿Crees que preguntar "¿esta persona te violó? ¿cómo lo hizo?" es una "revictimización" o un "calvario procesal"? ¿De qué otras formas crees que puede dilucidarse un testimonio u obtener pruebas para condenar al acusado?
Si no puedes responderlo tú, puedes pedirle a la fiscal que haga un AMA.