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La Fiscal de Sala de Violencia contra la Mujer: "El 100% de las mujeres que han denunciado una violación no la volvería a denunciar"

La Fiscal de Sala de Violencia contra la Mujer: "El 100% de las mujeres que han denunciado una violación no la volvería a denunciar"

"Cuando una mujer denuncia intenta cerrar una puerta a un pasado de maltrato y empieza otro camino que no es fácil, en un territorio hostil, y se inicia un calvario procesal que la mayoría de las veces supone una revictimización"

| etiquetas: violencia , mujer , violaciones , fiscal
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10 comentarios
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Comentarios destacados:    
Esteban_Rosador #1 Esteban_Rosador
Terrible. Una mujer violada pasa por una experiencia tan mala cuando denuncia que preferiría dejar la violación impune que volver a denunciar.
6 K 62
Esteban_Rosador #5 Esteban_Rosador
#4 es la fiscal de violencia contra la mujer, se supone que debe saber de lo que habla.

Y la noticia va de violaciones, no de maltrato.
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Postmeteo #6 Postmeteo *
#5 efectivamente ambos estamos de acuerdo en que esta señora debería saber de lo que habla, pero no.

Además que si de verdad supiera haver su trabajo no iría por ahí proclamando al mundo que mejor no denuncies, te vas a arrepentir
1 K 18
MyNameIsEarl #8 MyNameIsEarl *
#6 ese "pero no".... que lo nombren fiscal!! Y ese "haver"... no voy a hacer como tu y sacar conclusiones precipitadas.
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Postmeteo #10 Postmeteo
#8 efectivamente Menéame es la aplicación que se usa cuando tienes un un rato minúsculo entre actividades importantes y no miro mucho cuando escribo denúnciame
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Postmeteo #2 Postmeteo
¿Y cual es la alternativa? ¿Condenar directamente al acusado para evitar "el infierno procesal" que, por otra parte, es igual que el de cualquier otra denuncia? Desde el luego se ofrecen en el artículo 0 posibles soluciones salvo la existencia de psicologos y trabajadores sociales, Que ya existe...
1 K 17
Esteban_Rosador #3 Esteban_Rosador *
#2 del hecho de que con otras denuncias no ocurre que el 100% de los denunciantes diga que no volvería a denunciar, puede deducirse que el infierno procesal no es el mismo.
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Postmeteo #4 Postmeteo *
#3 Llamame machirulo, pero a mi que un resultado obtenga "el 100%" me hace pensar y mucho en frase hecha y no en estudio estadístico.

Y es que por desgracia las mujeres maltratadas no son tan raras como para que no conozcas alguna y para más de una denunciar "es lo mejor que podia haber hecho"
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Andreham #7 Andreham
#3 Entonces, volviendo a la pregunta, ¿qué sugieres? ¿Condena sin proceso para evitar que la víctima reviva el trauma?

¿Crees que preguntar "¿esta persona te violó? ¿cómo lo hizo?" es una "revictimización" o un "calvario procesal"? ¿De qué otras formas crees que puede dilucidarse un testimonio u obtener pruebas para condenar al acusado?

Si no puedes responderlo tú, puedes pedirle a la fiscal que haga un AMA.
1 K 19
OCLuis #9 OCLuis
Pasa lo mismo que con los denunciantes de la corrupción... y si no que le pregunten al albondiguilla.
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