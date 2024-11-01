edición general
Financial Times: Misteriosa señal de radio apareció tras ataques contra Irán

Actualmente, la transmisión se emite dos veces al día, a las 5:30 de la mañana y a las 9:30 de la noche, hora iraní, y dura aproximadamente una hora y media cada vez. Según explica FT, precisamente esto es lo que hace atractiva a una estación numérica. A menos que los operadores cometan errores o que los espías sean sorprendidos en el acto de transcribir mensajes, es prácticamente imposible para los servicios de contrainteligencia hacer algo al respecto más allá de interferir sus frecuencias.

10 comentarios
Enésimo_strike
@imparsifal al final RT sí o RT no?
imparsifal
#4 El dominio está bloqueado
Enésimo_strike
#7 está web es RT con otra dirección… pasa lo mismo con sputnik
imparsifal
#8 Yo he bloqueado los dominios que marca la ley. Si hay información legal sobre otros y me la hacéis llegar los bloqueo también.
vicvic
#9 ¿Entonces es correcto votar Muro de Pago o SPAM? El contenido es el mismo que los dominios bloqueados.
concentrado
Los extraterrestres avisándonos del fin del mundo
Alcalino
#1 te doy una posible explicación que hace menos gracia:

Que sea una señal del "fin del mundo"

Colocas algo en algún sitio que explota si deja de recibir la señal.

De esa manera te aseguras que si eres completamente destruido y por tanto, dejas de poder emitir esa señal, el receptor activará lo que sea que tenga preparado.

Se sospecha que los rusos tienen algo parecido con la UVB76
frankiegth
Basta con tirar de la Navaja de Ockham :  media
josiahallen
Frecuencia, horas y estación SDR adecuada.
YSiguesLeyendo
Iker y los tertualiens de su programa-estercolero?
