Financial Times: Misteriosa señal de radio apareció tras ataques contra Irán

Actualmente, la transmisión se emite dos veces al día, a las 5:30 de la mañana y a las 9:30 de la noche, hora iraní, y dura aproximadamente una hora y media cada vez. Según explica FT, precisamente esto es lo que hace atractiva a una estación numérica. A menos que los operadores cometan errores o que los espías sean sorprendidos en el acto de transcribir mensajes, es prácticamente imposible para los servicios de contrainteligencia hacer algo al respecto más allá de interferir sus frecuencias.
| etiquetas: ft , señal , radio , espía , irán , israel , eeuu , contrainteligencia
Que sea una señal del "fin del mundo"
Colocas algo en algún sitio que explota si deja de recibir la señal.
De esa manera te aseguras que si eres completamente destruido y por tanto, dejas de poder emitir esa señal, el receptor activará lo que sea que tenga preparado.
Se sospecha que los rusos tienen algo parecido con la UVB76