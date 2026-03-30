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Un fin de semana lleno de agresiones homófobas

Dos agresiones homófobas, una en Salamanca y otra después del concierto de Yurena en Madrid, han causado gran inseguridad en el colectivo.

| etiquetas: agresiones , homofobia
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5 comentarios
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#1 Almirantecaraculo
Pues que curioso, coincide con el auge de los mensajes de odio de la extrema derecha contra la comunidad gay.
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Mark_ #3 Mark_ *
Ojo que alguno dirá que no les agreden por ser homosexuales, que igual se les agrede a los gordos o a los calvos o yo que sé ya, el ridículo es inmenso.

En 2027 nos jugamos de verdad retroceder medio siglo o no en las elecciones.
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Ratoncolorao #2 Ratoncolorao *
No ha pasado ni una semana desde que se subió la noticia del incremento brutal de agresiones homófobas en nuestro país y en la mayoría de comentarios no se creían los datos. Aparte de las dos de la noticia, hoy mismo tenemos esta noticia: Ataque homófobo contra un profesor en Mallorca: los alumnos difunden imágenes sexuales e insultos contra él.
Pero no nos alarmemos. Al menos mientras que no haya otro asesinado como Samuel. Y ante la duda, se le echa la culpa a los inmigrantes y listo.
PD: las dos agresiones del finde y esta del profesor han sido causadas por españoles muy españoles.
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mund4y4 #5 mund4y4
Esto es tremendo, de verdad.
Estoy muy rodeada por gente del colectivo y cada vez tengo más preocupación por ellos, mucho más miedo.
No pensé que fuese posible que volviésemos hacia atrás. Pero no a antes de la ley, por ejemplo; nono, muchísimo más atrás. Décadas de retroceso.

Hoy mismo vi una noticia de Rosalía paseando por Madrid con su novia y los comentarios que me encontré me dejaron mal.

Espero que haya gente que, aunque sea tapándose la nariz, tenga en cuenta todo esto a la hora de votar.
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cax #4 cax
Las mismas ratas nazis y fascistas de mierda que van dando palizas por ahí a las personas LGTBIQ+, son las mismas que te dicen que están a favor de la guerra en Irán porque es para liberar a las mujeres y los gays.

Son criminales nazis y fascistas y por eso, sí estuviéramos en un país verdaderamente democrático, se les perseguiría y no se les permitiría tener escaños en el Congreso. Pero en el Reino de España en vez de eso la policía, la guardia civil y los jueces les proporcionan impunidad y campan a sus anchas.
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menéame