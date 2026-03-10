El fin de las oficinas: la inteligencia artificial provoca una ola de despidos masivos en Estados Unidos

Esta automatización dejará en la calle a millones de trabajadores en los próximos 12 a 18 meses. A medida que una compañía comience a optimizar procesos, todas sus competidoras harán lo mismo. Esta ola de automatización dejará en la calle a millones de trabajadores de oficina en los próximos 12 a 18 meses. Cuando una empresa comience a racionalizar, todas sus competidoras seguirán su ejemplo. Se convertirá en una competencia porque el mercado de valores te recompensará si reduces la plantilla y te castigará si no lo haces.