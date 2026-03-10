El fin de las oficinas: la inteligencia artificial provoca una ola de despidos masivos en Estados Unidos

Esta automatización dejará en la calle a millones de trabajadores en los próximos 12 a 18 meses. A medida que una compañía comience a optimizar procesos, todas sus competidoras harán lo mismo. Esta ola de automatización dejará en la calle a millones de trabajadores de oficina en los próximos 12 a 18 meses. Cuando una empresa comience a racionalizar, todas sus competidoras seguirán su ejemplo. Se convertirá en una competencia porque el mercado de valores te recompensará si reduces la plantilla y te castigará si no lo haces.
| etiquetas: despidos masivos en usa , ia , trabajo en oficina acabados
Para que programe o haga algo sola, no
Pero
Esto es solo la culminación de un proceso
Primero eran 50 oficinistas procesando facturas aclapiz, papel y ábaco
Luego, se inventó la calculadora, 45 oficinistas
Luego se inventó el ordenador 30 oficinistas
Luego el ERP, 25 oficinistas
Ahora ha venido la IA y dejará a 5, que harán el trabajo que hacían 50.
La IA no es fiable por qué le preguntamos desde una receta a como construir un cohete, pero una bien entrenada? Solo avisará 4 veces al día para casos raros
Que siempre es la misma cifra, desde hace unos 12 o 18 meses.
El problema será cuando nadie pueda comprar el producto o servicio.
En China ya están enfocando este exceso de capacidad a la automatización de la industria y el campo, si Occidente no hace algo por el estilo nos podemos ir olvidando de poder competir.
He visto por ahí por ejemplo vídeos de agricultores chinos utilizando drones hasta para recolectar y cargar naranjas y hasta aquí han llegado noticias de las fábricas "oscuras" sin prácticamente trabajadores humanos.
youtube.com/shorts/Zk45cJxisl0
Utilizando robots o máquinas supervisadas por humanos esos trabajos se pueden volver factibles.