El fin de las oficinas: la inteligencia artificial provoca una ola de despidos masivos en Estados Unidos

El fin de las oficinas: la inteligencia artificial provoca una ola de despidos masivos en Estados Unidos

Esta automatización dejará en la calle a millones de trabajadores en los próximos 12 a 18 meses. A medida que una compañía comience a optimizar procesos, todas sus competidoras harán lo mismo. Esta ola de automatización dejará en la calle a millones de trabajadores de oficina en los próximos 12 a 18 meses. Cuando una empresa comience a racionalizar, todas sus competidoras seguirán su ejemplo. Se convertirá en una competencia porque el mercado de valores te recompensará si reduces la plantilla y te castigará si no lo haces.

#4 CrudaVerdad
Como desarrollador de software siempre había pensado que el algoritmo que debía implementar en un trabajo, ya había sido escrito por alguien en algún lado del planeta, luego imaginaba que si hubiese un tipo de biblioteca con todos los algoritmos escritos desde que nació la computación, no era ni necesario pensar en el algoritmo, sólo se requiere un buen sistema de búsqueda. Eso acaba de suceder, la IA es la biblioteca (la acaba de absorber de miles de repositorios) + el buen sistema de…   » ver todo el comentario
RoterHahn #10 RoterHahn
Si son millones los despidos como dice... ¿Soy el único que ve un levantamiento general por descontento social?
#3 detectordefalacias
La hostia que se viene va a ser gorda, pero gorda gorda, la IA no es fiable
#8 guillersk
#3 a ver..

Para que programe o haga algo sola, no

Pero
Esto es solo la culminación de un proceso
Primero eran 50 oficinistas procesando facturas aclapiz, papel y ábaco

Luego, se inventó la calculadora, 45 oficinistas
Luego se inventó el ordenador 30 oficinistas
Luego el ERP, 25 oficinistas
Ahora ha venido la IA y dejará a 5, que harán el trabajo que hacían 50.

La IA no es fiable por qué le preguntamos desde una receta a como construir un cohete, pero una bien entrenada? Solo avisará 4 veces al día para casos raros
rojo_separatista #12 rojo_separatista
#3, depende de como se haga. La IA no necesita ser perfecta, simplemente hace falta que la combinaciòn IA+supervisión pueda producir más que lo que cuesta un número equivalente de personas dedicadas a ello.
#7 Pitchford *
En mi oficina, cuando pusieron ordenadores a los ingenieros desaparecieron en breve todas las secretarias, menos la del jefe... Ya no hacía falta transcribir... Luego aparecieron las ingenieras.. Ley de vida..
angelitoMagno #14 angelitoMagno
El titular habla en presente, pero todo el artículo es especulación. Y la habitual "ola de despidos en 12-18 meses".
Que siempre es la misma cifra, desde hace unos 12 o 18 meses.
#5 drstrangelove
También decían lo mismo hace años, con los informáticos indios, y ya ves...
Magog #1 Magog
La excusa de
DayOfTheTentacle #2 DayOfTheTentacle
Normal... mantener producción y reducir costes.

El problema será cuando nadie pueda comprar el producto o servicio.
Gry #6 Gry *
#2 Depende, al necesitar menos gente se abarata el coste de desarrollo, al abaratar los costes aumenta la demanda.

En China ya están enfocando este exceso de capacidad a la automatización de la industria y el campo, si Occidente no hace algo por el estilo nos podemos ir olvidando de poder competir.

He visto por ahí por ejemplo vídeos de agricultores chinos utilizando drones hasta para recolectar y cargar naranjas y hasta aquí han llegado noticias de las fábricas "oscuras" sin prácticamente trabajadores humanos.

youtube.com/shorts/Zk45cJxisl0
rojo_separatista #11 rojo_separatista
#6, cierto, pero la paradoja de Javins tiene un límite. Si yo mañana puedo fabricar infinitos tornillos no significa que se vayan a necesitar infinitos. Debemos repensar el mundo para que el trabajo no sea la parte fundamental de nuestras vidas.
Gry #15 Gry
#11 Tenemos montañas de trabajo sin hacer por falta de gente que lo haga. Generalmente trabajos difíciles y/o mal pagados.

Utilizando robots o máquinas supervisadas por humanos esos trabajos se pueden volver factibles.
DayOfTheTentacle #13 DayOfTheTentacle
#6 con lo que mola un huerto propio con RBU.
starwars_attacks #9 starwars_attacks
ahora todos a la minas a picar.
