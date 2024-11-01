edición general
3 meneos
12 clics
Los filtros de los cigarrillos no aportan nada a la salud de los fumadores y solo generan contaminación plástica: deberían prohibirse

Los filtros de los cigarrillos no aportan nada a la salud de los fumadores y solo generan contaminación plástica: deberían prohibirse

Los filtros de los cigarrillos se introdujeron de forma generalizada en la década de 1950, supuestamente para hacer que fumar fuera menos dañino. Ante la creciente preocupación pública por el cáncer de pulmón y otras enfermedades relacionadas con el tabaquismo, la industria tabacalera respondió no haciendo que los cigarrillos fueran más seguros, sino haciendo que parecieran más seguros. Los filtros fueron la innovación perfecta, no para la salud, sino para las relaciones públicas.

| etiquetas: filtros , cigarrillos , salud , fumadores
2 1 0 K 34 ciencia
4 comentarios
2 1 0 K 34 ciencia
Jaime131 #2 Jaime131
Hay que volver a los celtas cortos.
0 K 11
#3 EISev
Pues los venden sueltos para el tabaco de liar...
0 K 11
Aergon #4 Aergon
Soy fumador desde hace 30 años y estoy contento de haber pasado del timo de los filtros al poco de empezar. Solo sirven para matar el sabor. Ni siquiera valen para no manchar los dientes porque a la larga hacen aumentar la dosificación.
Deberían prohibirse como las versiones "ligth" porque son un engaño nada bueno para la salud. Su único resquicio legal es el comentado de aportar suavidad al sabor del humo.
0 K 11

menéame