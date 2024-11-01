edición general
36 meneos
497 clics
Este envío tiene varios votos negativos. Asegúrate antes de menear
Filtran video de Ayuso borracha con su novio. Estaba bebida antes de hablar en televisión

Filtran video de Ayuso borracha con su novio. Estaba bebida antes de hablar en televisión  

Filtrado por el entorno de la presidenta madrileña, ha aparecido en las redes sociales el siguiente video, en donde se puede ver a Isabel Díaz Ayuso junto a su pareja de fiesta con unos amigos en un viaje privado a Uruguay, totalmente bebida en el mismo momento de iniciar sus entrevistas en televisión, lo que explica perfectamente sus balbuceos posteriores e incoherencias vertidas, debido a su claro estado de embriaguez.

| etiquetas: ayuso , borracha , vídeo
30 6 17 K -8 Madriléame
21 comentarios
30 6 17 K -8 Madriléame
Comentarios destacados:        
Cuñado #1 Cuñado
Estaba a dos rayas de empezar a recomendar las hipotecas a plazo fijo.
17 K 187
millanin #20 millanin
#1 ¿Esta chica también es de grandes aspiraciones?
0 K 7
tul #21 tul
#20 de leer libros seguro que no es
1 K 20
EsUnaPreguntaRetórica #3 EsUnaPreguntaRetórica
Ya es bien ridículo subir semejante parida a Youtube, pero no sé como #0 tiene tan poca vergüenza como para enviarlo a Menéame.
5 K 70
jonolulu #7 jonolulu
#3 Y no lleva ni la misma blusa
0 K 12
Pertinax #15 Pertinax *
#3 Te explico la estrategia. Tiras esta mierda de envío con toda la razón, como tantos otros del mismo usuario o de otros, y cuando ve que tiene un capitalito, te denuncia a la administración por negativos repetitivos, ya que no se lían a comprobar si realmente están justificados, quiero pensar que por falta de tiempo.

Normalmente no les ha en caso, pero a veces cuela. Y ya no les negativizas más. Así, poquito a poquito, se ha en con las portadas.
1 K 29
elsnons #16 elsnons *
#15 no lo banean no comprueban y lo defienden porque aporta tráfico y creen que es rentable para el sitio. Lo que me da más pena son los mariachis que le siguen en todas las noticias que sube.
1 K 29
Sr.No #2 Sr.No
El novio que no sabía si suicidarse o fugarse? Se le ve con mucha pena y miedo en el cuerpo.
4 K 48
Sr.No #11 Sr.No
#2 quizás alguien deba remitir este video al juzgado, que luego resulta que no se enteraron.
0 K 11
#12 mcfgdbbn3 *
¿La PImpampún bajo los efectos del alcohol...?
¿En su caso gana facultades o las pierde aún más?
¿Cuando bebe dice #pimpampún con más frecuencia o lo dice menos?
3 K 47
rojo_separatista #10 rojo_separatista
No necesita estar borracha para balbucear, esta tía no sabe hablar en público, lo ha demostrado decenas de veces.
4 K 44
#18 davidvsgoliat
No reírse de la gente con problemas con el alcohol y/o las drogas.
2 K 36
jdmf #4 jdmf
Pues no noto la diferencia a la habitual
2 K 24
Iori #8 Iori
#4 Es que de habitual ya trata con MAR.
1 K 10
Atusateelpelo #17 Atusateelpelo
Ya me jode defender a esta tipa pero los que menean esto...

...¿son los mismos que defienden y dan la razon a Irene Montero cuando habla de violencia politica contra las mujeres?
1 K 17
Gadfly #6 Gadfly
Delay cansino histórico
1 K 14
Maduro_al_Guano #14 Maduro_al_Guano
Hay Delay, hay cansina!
1 K 13
estemenda #9 estemenda *
#0 Aquí no sale lo de la fiesta del principio pero sí lo de la entrevista :-S
www.meneame.net/story/video-ayuso-embarrancando-hablar-venezuela-trump
La verdad es que la he visto más borracha otras veces.
0 K 12
elsnons #13 elsnons *
El hijoputismo en torno a IDA . Me encanta ver rabiar a todos los fracasados que imploran clics subiendo caca a la red . Ya no es política es demencia y manía persecutoria .
0 K 11
Ominous #19 Ominous
Sola y borracha quiere llegar a casa.
0 K 10
#5 raimi
Claro, claro, porque de lo contrario seria lúcida. jaja
1 K 9

menéame