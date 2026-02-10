edición general
Ferran Adrià: “Nos falta el descaro de italianos y franceses para vendernos”

El impulsor de 'El Bulli Foundation' cuenta en qué está embarcado -”solo acepto proyectos de cosas que no sé hacer y suponen un reto”-, en el podcast 'Quédate a comer'

WcPC #7 WcPC
De los italianos y los franceses nos falta haber tenido 30 años más de dictadura, que estuviéramos aisladas por ello del mercado internacional...
La historia importa y no es lo mismo empezar a promocionar o vender tus productos en los años 40s que en los años 70s, cuando Italia es sinónimo de aceite de oliva en la mayoría del mundo o vino de Francia, por poner un par de ejemplos.
themarquesito #9 themarquesito
#7 Esos casi 40 años de ventaja en la competición son realmente grandes
#2 Dav3n
Yo diría que al ritmo que vamos lo que os van a faltar son clientes que puedan pagar esos menús de cientos de euros, llámame loco.
Autarca #12 Autarca *
"Si oís a alguien alabar a Inglaterra, será inglés; si os habla mal de Prusia, será francés; y si habla mal de España, probablemente será español"

Leo un poco los comentarios de este meneo, y compruebo que el fondo de esta frase es tan válido como siempre
kosako #3 kosako
No será el tuyo
#13 Grahml *
#3 Cierto.

Pero por eso ha triunfado. Sabe bien de qué habla.

Hay que saberse vender, y para eso tienes que mentir descaradamente como hacen los mejores vende(humos)dores.
Huaso #14 Huaso
dedícate al mus. Tío plasta
#8 Seat127
#5 Se han llevado y se siguen llevando. Tanto con el diseño actual como con el diseño que nos arrebataron por la fuerza.
#10 Febrero2027
#8 A ver, si vas a ir mintiendo, esta discusión termina aquí
Estoeslaostia #15 Estoeslaostia
Jarja o jopa?
#11 sliana
Lo de tener el mejor X del mundo allá donde preguntan no es suficiente?
#1 Febrero2027
Señor Adrià, vivimos en un país en el que llevar la bandera de tu país ya te convierte en fascista
#4 Seat127
#1 Vivimos en un país en el que unos se han apoderado de la bandera que representa a todos los españoles para soltar mierda sobre el resto de sus compatriotas. Eso sí, se envuelven en ella para tapar sus robos y traiciones a ese país que dicen amar tanto.
#5 Febrero2027
#4 No veo nunca banderas de España en actos de izquierdas. ¿Que les impide hacerlo?
#6 eipoc
#1 llevar la bandera del heredero legal de Franco te hace fascista. Para los fascistas eso es una sorpresa.
#17 Febrero2027
#6 La verdad es que demuestras tal incultura que no me merece la pena replicarte
Estoeslaostia #16 Estoeslaostia
#1 llevarla no.
Utilizarla como garrote, si.
