6
meneos
9
clics
Ferran Adrià: "Nos falta el descaro de italianos y franceses para vendernos"
El impulsor de 'El Bulli Foundation' cuenta en qué está embarcado -"solo acepto proyectos de cosas que no sé hacer y suponen un reto"-, en el podcast 'Quédate a comer'
|
etiquetas
:
ferrán adriá
,
italianos
,
franceses
,
el bulli
5
1
0
K
57
actualidad
17 comentarios
5
1
0
K
57
actualidad
#7
WcPC
De los italianos y los franceses nos falta haber tenido 30 años más de dictadura, que estuviéramos aisladas por ello del mercado internacional...
La historia importa y no es lo mismo empezar a promocionar o vender tus productos en los años 40s que en los años 70s, cuando Italia es sinónimo de aceite de oliva en la mayoría del mundo o vino de Francia, por poner un par de ejemplos.
1
K
32
#9
themarquesito
#7
Esos casi 40 años de ventaja en la competición son realmente grandes
1
K
32
#2
Dav3n
Yo diría que al ritmo que vamos lo que os van a faltar son clientes que puedan pagar esos menús de cientos de euros, llámame loco.
0
K
11
#12
Autarca
*
"Si oís a alguien alabar a Inglaterra, será inglés; si os habla mal de Prusia, será francés; y si habla mal de España, probablemente será español"
Leo un poco los comentarios de este meneo, y compruebo que el fondo de esta frase es tan válido como siempre
0
K
11
#3
kosako
No será el tuyo
0
K
10
#13
Grahml
*
#3
Cierto.
Pero por eso ha triunfado. Sabe bien de qué habla.
Hay que saberse vender, y para eso tienes que mentir descaradamente como hacen los mejores vende
(humos)
dores.
0
K
20
#14
Huaso
dedícate al mus. Tío plasta
0
K
8
#8
Seat127
#5
Se han llevado y se siguen llevando. Tanto con el diseño actual como con el diseño que nos arrebataron por la fuerza.
0
K
8
#10
Febrero2027
#8
A ver, si vas a ir mintiendo, esta discusión termina aquí
1
K
-2
#15
Estoeslaostia
Jarja o jopa?
0
K
7
#11
sliana
Lo de tener el mejor X del mundo allá donde preguntan no es suficiente?
0
K
7
#1
Febrero2027
Señor Adrià, vivimos en un país en el que llevar la bandera de tu país ya te convierte en fascista
2
K
-3
#4
Seat127
#1
Vivimos en un país en el que unos se han apoderado de la bandera que representa a todos los españoles para soltar mierda sobre el resto de sus compatriotas. Eso sí, se envuelven en ella para tapar sus robos y traiciones a ese país que dicen amar tanto.
0
K
8
#5
Febrero2027
#4
No veo nunca banderas de España en actos de izquierdas. ¿Que les impide hacerlo?
0
K
6
#6
eipoc
#1
llevar la bandera del heredero legal de Franco te hace fascista. Para los fascistas eso es una sorpresa.
0
K
10
#17
Febrero2027
#6
La verdad es que demuestras tal incultura que no me merece la pena replicarte
0
K
6
#16
Estoeslaostia
#1
llevarla no.
Utilizarla como garrote, si.
0
K
7
Ver toda la conversación (
17
comentarios)
