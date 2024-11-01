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"El feminismo podía ser una resistencia a la ultraderecha pero el progresismo le soltó la mano"

"El feminismo podía ser una resistencia a la ultraderecha pero el progresismo le soltó la mano"

Luciana Peker.- El feminismo tenía capacidad para rearmar una oposición, una resistencia a esta extrema derecha a través de sus redes, su masividad y sus alianzas trasnacionales. Pero eso quedó desmantelado cuando el progresismo le soltó la mano. Desde lo partidario y lo político hasta los medios de comunicación, los que se querían hacer los progres, los feministos, los aliados, demonizaron y echaron la culpa al feminismo. Y otros se pasaron a la posición de ‘no te conozco’...

| etiquetas: libros , ensayo , luciana peker , cultura , milei , argentina , odio
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2 comentarios
2 0 0 K 23 cultura
YSiguesLeyendo #1 YSiguesLeyendo
... Las organizaciones de la sociedad civil, las ONG, la cooperación internacional se desligaron completamente del feminismo (...) Creo que España no llega a tener un diagnóstico certero de lo que pasa y de lo que le puede pasar. La directora argentina Dolores Fonzi lo dijo hace poco en la gala de los Goya: “Yo vengo del futuro. No caigan en la trampa. La ultraderecha vino a destruirlo todo”. Ese futuro es que no solo pueden ganar unas elecciones. Esta extrema derecha no es alternancia electoral. Está a la derecha de la corona española y a la derecha del Vaticano, de Francisco y del actual Papa...
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cromax #2 cromax
Mal empezamos: en sus páginas propone justo lo contrario a esa velocidad: “leer con profundidad, con tiempo, porque se necesitan diagnósticos certeros para lo que estamos viendo”
Si ahora la gente no se lee ni un tweet como para leerse un libro y pensar. :troll:
Coñas aparte, ahí es donde está triunfando la nueva ultraderecha: en gente totalmente iletrada, que tiene capacidades técnicas pero el pensamiento crítico de un paramecio.
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menéame