Felipe VI aumenta su corte: crea seis marquesados y rehabilita otros nueve títulos, aunque solo el 33% de los 2.216 nobles que hay pagan su cuota

A la espera de que la Diputación Permanente y Consejo de la Grandeza presente sus cuentas de 2025, es muy esclarecedor echar un vistazo a las de 2024. Basta con mirar el capítulo de ingresos por las cuotas que pagan sus miembros. En 2024 la cuota anual para ser miembro de la Diputación era de 330 euros. Como estos ingresos ascendieron a 243.187 euros, la división refleja que solo 737 miembros habrían pagado su contribución, el 33% de las 2.216 personas que tienen uno o varios títulos nobiliarios en España.