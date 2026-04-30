Feijóo tendrá un 15-M de la vivienda

Se cuece un 15-M de la vivienda para cuando gobierne la derecha en España. Quienes hoy llevan ocho años en el poder, muy probablemente, promoverán que la gente salga a la calle. Ni siquiera hace falta esperar a que Alberto Núñez Feijóo sea presidente para imaginarlo. Los socios a la izquierda de Pedro Sánchez ya han empezado a construir ese relato:
| etiquetas: vivienda , 15-m
"No, no es tu calle la que se ha vuelto carísima, ni tu ciudad; es todo Occidente. La imposibilidad de los jóvenes para tener vivienda se extiende por España, Europa, Australia, Estados Unidos... No es un problema del mercado local. Es global. Todo empezó el día en que Wall Street descubrió tu barrio.."… » ver todo el comentario
El que no tiene ni zorra de economía eres tú.
Pero para ellos la oferta tiene que crecer más que la demanda. Y eso es construir mucho, porque según el INE cada año hay 250k nuevos hogares (más de 500k personas) y sólo se construyen 100k nuevas viviendas.
Incluso si duplicáramos el número de viviendas construidas por año, los precios seguirían subiendo. Por lo menos habría que triplicarlo para que empiecen a bajar. Y eso sin que el estado subvencione la financiación, porque si no generarían un 2008 (sí, el estado=cajas generó el 2008).
x.com/danfmsg/status/2049818743857897722
qué puta basura de "liberales", la virgen!
De hecho, siendo la vivienda un producto que se usa como elemento de comercio libre, por qué debería según tú ser responsabilidad del gobierno?
O sea, lo vuestro es de traca. Siempre que los gobiernos intervienen, mal para los "liberales". Pero si el gobierno no interviene y no hace bastante, culpa del gobierno. Cómo os gusta jugar haciendo trampas.
PPVox proponen el camino contrario, menos intervención del mercado.
Pero irónicamente cuando gobiernen si que solucionarán el problema de los altos precios de la vivienda, porque en poco tiempo (dependiendo del peso de Vox en el gobierno), van a hundir la economía con las medidas que proponen (bajadas de impuestos, menos gasto público básicamente) y el hundimiento de la economía es la mayor garantía de bajada de precios (que no de la facilidad de acceso a la misma, porque sin trabajo no se puede comprar ni alquilar nada, por muy barato que sea).
Aparte de eso, hemos tenido manifestaciones de médicos, de jueces, de agricultores, contra los indultos, contra la reforma de la malversación, protestas diarias en Ferraz y otras sedes del PSOE, etc, etc.
Mira, todos sabemos, y tú también, que si lo de la vivienda, lo de la mujer del presidente, lo del hermano del presidente, lo de la huelga de médicos y hasta lo de Adamuz hubiese sido con Pp las calles arderían pero claro, gobierna psoe y su izquierda así que prostestillas moderadas y a seguir que aquí no pasa nada.
Lo importante es que no gobierne la derecha.
Y como he dicho mil millones de veces, con el PSOE han habido más huelgas generales que con el PP.
Tu argumento no se sostiene con la hemeroteca.
Ah. Y todos sabemos, y tu también, que si gobernase el PP, con los datos económicos actuales estaría toda la prensa hablando del "milagro español". Pero como no gobierna el PP, pues toca hablar de otras cosas.
De hecho, va a ser divertido cuando vuelva el PP al gobierno y las noticias del paro y del PIB vuelvan a las portadas del ABC, El Mundo y La Razón
Esperaba que por lo menos le echases la culpa a la derecha, no que negaras la realidad