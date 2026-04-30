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Feijóo tendrá un 15-M de la vivienda

Se cuece un 15-M de la vivienda para cuando gobierne la derecha en España. Quienes hoy llevan ocho años en el poder, muy probablemente, promoverán que la gente salga a la calle. Ni siquiera hace falta esperar a que Alberto Núñez Feijóo sea presidente para imaginarlo. Los socios a la izquierda de Pedro Sánchez ya han empezado a construir ese relato:

| etiquetas: vivienda , 15-m
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58 comentarios
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Comentarios destacados:        
Quel #3 Quel
Ojalá algun dia gobierne el psoe para que arreglen el pais. No podemos seguir así.
:troll:
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#5 lawerka
#3 no hay que quejarse. Ya han arreglado lo de algunas familias. Solo tenemos que esperar nuestro turno o ir por la vía de urgencia afiliándonos
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#44 muerola
#3 por lo menos no lo jode tanto como hace el PP cada vez que toca gobierno
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powernergia #30 powernergia
#23 Por alguna razón que eres incapaz de entender porque no tienes ni idea de economía, el mundo no aplica esa solución mágica que proponeis los liberales:

"No, no es tu calle la que se ha vuelto carísima, ni tu ciudad; es todo Occidente. La imposibilidad de los jóvenes para tener vivienda se extiende por España, Europa, Australia, Estados Unidos... No es un problema del mercado local. Es global. Todo empezó el día en que Wall Street descubrió tu barrio.."…   » ver todo el comentario
3 K 54
Findeton #49 Findeton *
#30 Te recuerdo que según el INE cada año hay 250k nuevos hogares (más de 500k personas) y sólo se construyen 100k nuevas viviendas.

El que no tiene ni zorra de economía eres tú.
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#4 Leon_Bocanegra
Que puta basura de artículo, la virgen!
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Findeton #21 Findeton
#4 Qué puta basura de gobierno, la virgen!
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#27 Leon_Bocanegra
#21 necesitamos un gobierno liberal. El mercado de la vivienda está mal y necesita libertad para regularse solo.
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Findeton #42 Findeton
#27 Se necesita construir más.
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#45 muerola
#42 y especular menos
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Findeton #48 Findeton
#45 Que se especule al 1000%, especular es bueno, sobre todo si es para bajar precios.

Pero para ellos la oferta tiene que crecer más que la demanda. Y eso es construir mucho, porque según el INE cada año hay 250k nuevos hogares (más de 500k personas) y sólo se construyen 100k nuevas viviendas.

Incluso si duplicáramos el número de viviendas construidas por año, los precios seguirían subiendo. Por lo menos habría que triplicarlo para que empiecen a bajar. Y eso sin que el estado subvencione la financiación, porque si no generarían un 2008 (sí, el estado=cajas generó el 2008).
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#50 Leon_Bocanegra
#42 si, ya se lo has dicho a otro, pero ni el ni yo te vamos a dar pie a que sigas con la turra libertarra.
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Findeton #51 Findeton
#50 Si, ya sé que a la izquierda no os gustan las estadísticas, porque negáis la realidad.
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#53 Leon_Bocanegra
#51 lo que negamos es la gilipollez esa de que especular hace bajar los precios.
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Findeton #55 Findeton
#53 ¿Y cómo explicas que los precios de la vivienda hayan bajado en Austin, TX? Eso también es especulación. O que los precios de la vivienda hayan bajado en China. Eso también es especulación. O que los precios de la propiedad comercial hayan bajado en EEUU por el trabajo en remoto. Eso también es especulación.

x.com/danfmsg/status/2049818743857897722  media
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#57 Leon_Bocanegra *
#55 no se por qué han bajado los precios ahí, pero se que no ha sido por la especulación. Y por qué lo se? Porque tu dices que han bajado por la especulación y tu solo dices gilipolleces libertarras.
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#34 Garminger2.0
#21 Es curioso, yo creía que la comunidades y ayuntamiento gobernadas por los "liberales" tenían capacidad para hacer cosa en materia de vivienda... y mira tú, aunque son la mayor parte de las comunidades, el problema es igual o peor en ellas.

qué puta basura de "liberales", la virgen!
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Findeton #40 Findeton
#34 Yo no niego la responsabilidad de comunidades del PP en el tema (dado que jamás les he votado). ¿Niegas tú la responsabilidad del gobierno nacional sin embargo?
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#47 muerola
#40 yo desde luego no la niego , no han echo absolutamente nada de nada para regular la especulación, la compra de viviendas por fondos de inversión incluida VPO ,y los pisos turísticos
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Findeton #56 Findeton
#47 Lo que hay que hacer es construir más, no regular la especulación. Cuando la oferta sube más que la demanda, la especulación baja precios, como ha pasado por ejemplo en Austin, TX (ver # 55)
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#58 Garminger2.0
#40 si la implantación debe ser de a nivel autonómico y/o de ayuntamiento, si, la niego
De hecho, siendo la vivienda un producto que se usa como elemento de comercio libre, por qué debería según tú ser responsabilidad del gobierno?
O sea, lo vuestro es de traca. Siempre que los gobiernos intervienen, mal para los "liberales". Pero si el gobierno no interviene y no hace bastante, culpa del gobierno. Cómo os gusta jugar haciendo trampas.
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#37 chochis
#21 Qué puta basura de comentario, la virgen!
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#46 muerola
#21 el de argentina?
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#38 chochis
#4 Eso venía a decir yo, menuda patraña falaz.
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powernergia #10 powernergia
El problema de la vivienda solo se soluciona interviniendo el mercado, cosa a la que no se ha atrevido el gobierno.

PPVox proponen el camino contrario, menos intervención del mercado.

Pero irónicamente cuando gobiernen si que solucionarán el problema de los altos precios de la vivienda, porque en poco tiempo (dependiendo del peso de Vox en el gobierno), van a hundir la economía con las medidas que proponen (bajadas de impuestos, menos gasto público básicamente) y el hundimiento de la economía es la mayor garantía de bajada de precios (que no de la facilidad de acceso a la misma, porque sin trabajo no se puede comprar ni alquilar nada, por muy barato que sea).
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Findeton #23 Findeton
#10 Se soluciona construyendo más, y en realidad lo sabes.
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#15 Leon_Bocanegra
#13 echarle la culpa a la derecha? Si hombre, solo faltaba eso. A ver quién os aguanta después si se me ocurre echar la culpa a la derecha.
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#19 lawerka
#15 entonces debe de ser el patriarcado o el cambio climático
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#22 Leon_Bocanegra
#19 no, es de los pobres ,por no esforzarse lo suficiente. Y por hacer nacer a sus hijos en la pobreza y en la monarquía.
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#26 lawerka
#22 algo de franco o la iglesia?
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#29 Leon_Bocanegra
#26 tú sabrás, a mí esas mierdas no me interesan. Ni el monotesticular ni la secta de ladrones. Apañate tú con eso.
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#31 lawerka
#29 solo intentaba comprender
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#32 Leon_Bocanegra
#31 eso no creo que sea competencia tuya.
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#35 lawerka
#32 será eso
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#1 lawerka
Tendrá un 15M al mes, y probablemente se lo vaya a merecer. La cuestión ahora es por qué no hay manifestaciones de desempleados, precarios y hacinados.
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angelitoMagno #6 angelitoMagno
#1 Quizás no hay manifestaciones de desempleados porque estamos con las cifras de desempleo más bajas en 15 años.

Aparte de eso, hemos tenido manifestaciones de médicos, de jueces, de agricultores, contra los indultos, contra la reforma de la malversación, protestas diarias en Ferraz y otras sedes del PSOE, etc, etc.
6 K 79
#9 lawerka
#6 veo que sobre precarios y hacinados no te han pasado el argumentario.
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angelitoMagno #39 angelitoMagno
#9 Literalmente la primera frase de mi comentario.
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#41 lawerka
#39 entonces hablamos idiomas distintos
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Mesto #14 Mesto
#6 Si, ya. Todo el mundo está contentísimo.

Mira, todos sabemos, y tú también, que si lo de la vivienda, lo de la mujer del presidente, lo del hermano del presidente, lo de la huelga de médicos y hasta lo de Adamuz hubiese sido con Pp las calles arderían pero claro, gobierna psoe y su izquierda así que prostestillas moderadas y a seguir que aquí no pasa nada.

Lo importante es que no gobierne la derecha.
5 K 22
yende #16 yende *
#12 #14 Cuchame, que nadie te impide montar una huelga general! O hacer arder las calles!
2 K 43
A.more #28 A.more
#14 todo eso ya pasó y se está juzgando diez años después.
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powernergia #36 powernergia
#14 Se te ha pasado el casoplón de alguien.
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angelitoMagno #43 angelitoMagno
#14 Vivo en Andalucía, las protestas por la sanidad eran mas fuertes y constantes cuando gobernaba el PSOE que ahora con Moreno Bonilla.
Y como he dicho mil millones de veces, con el PSOE han habido más huelgas generales que con el PP.

Tu argumento no se sostiene con la hemeroteca.

Ah. Y todos sabemos, y tu también, que si gobernase el PP, con los datos económicos actuales estaría toda la prensa hablando del "milagro español". Pero como no gobierna el PP, pues toca hablar de otras cosas.

De hecho, va a ser divertido cuando vuelva el PP al gobierno y las noticias del paro y del PIB vuelvan a las portadas del ABC, El Mundo y La Razón
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#8 Leon_Bocanegra
#1 quizá por el mismo motivo que no hay desfiles con elefantes todos los días en el centro de las ciudades.
2 K 46
#13 lawerka *
#8 quieres decir que no hay precarios ni hacinados?

Esperaba que por lo menos le echases la culpa a la derecha, no que negaras la realidad
4 K 35
MiguelDeUnamano #17 MiguelDeUnamano
#1 Yo veo a mucho derechoide quejándose del precio de la vivienda y del empobrecimiento de los trabajadores. Nada les impide convocar manifestaciones y protestar. Bueno sí, que no iría ninguno porque lo que realmente les importa es proteger los privilegios de quienes se enriquecen con el precio de la vivienda y el empobrecimiento de los trabajadores, para ellos tan sólo es una excusa para debilitar al gobierno a sabiendas de que si gobierna la derecha esto no se va a solucionar, posiblemente lo que haga es empeorar.
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#25 lawerka
#17 es para que estén contentos, desde luego
0 K 12
#20 luckyy
Menuda patochada
1 K 26
angelitoMagno #2 angelitoMagno
¿Pero que tontería es esta? Ah, esperad. Estefanía Molina. Entiendo.
1 K 23
#11 Cuchifrito
Y si no lo tiene es porque no quiere
1 K 20
#12 Martillo_de_Herejes
Propongo montar una porra a ver quién acierta cuándo se organizará la primera huelga general convocada por los sindicatos, en el caso de que Frijolito llegara a ser Pte. del Gobierno.
1 K 20
#18 Leon_Bocanegra
#12 no te extrañe , al PSOE nunca le han hecho una huelga general!
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#24 Martillo_de_Herejes
#18 Ya, ya lo sé... Y quién más la sufrió fue González en su momento. Y esa sí que fue una huelga de verdad. Y como esa no ha vuelto a haber ninguna.
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powernergia #33 powernergia
#12 Mi apuesta es que eso ocurrirá a los 2 meses de que el gobierno PPVox aprueben, reformas que quiten derechos a los trabajadores.
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#7 Pitchford
Bueno, teniendo en cuenta que casi todas las responsabilidades de vivienda están ya en manos de gobiernos autonómicos del PP, pues quizá se lo merezca. Sin perjuicio de que en Cataluña el PSOE tampoco ha hecho nada eficaz para mejorar la situación.
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SeñorPresunciones #52 SeñorPresunciones
Gobierne quién gobierne hay que darle caña a esto. Quién solucione este problema y logre que la vivienda sea asequible para los ciudadanos se lleva mi voto. Lo que no puede ser es lo que está sucediendo ahora.
0 K 14
Javi_Pina #54 Javi_Pina
Logico, al final es el PP y los demás partidos liberales los que han votado NO a las medidas para controlar el alquiler
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menéame