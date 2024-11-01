edición general
Feijóo lanza una ofensiva contra Sánchez por su “mala gestión” y reivindica la etapa de Aznar y Rajoy

El PP prepara una ofensiva contra Sánchez por la gestión de la crisis ferroviaria y exige explicaciones, auditorías y responsabilidades políticas. La dirección del PP que encabeza Alberto Núñez Feijóo sostiene que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha “fallado” a los ciudadanos tras la tragedia ferroviaria de Adamuz (Córdoba). Por ello, el partido ultima una ofensiva política centrada en contraponer su “mala gestión” con la de los Ejecutivos de José María Aznar y Mariano Rajoy, en los que, según remarcan, no se registraban siniestros.

14 comentarios
josde #2
Vaya ejemplos que pone Feijóo, los dos políticos mas inmovilistas, corruptos y mentirosos de la democracia.

Apotropeo #5
#2 Y, falta él, porque no quiso.

#6 Marisadoro
Hay que volver al impuesto al sol, las tasas judiciales, la subida máxima de las pensiones del 0.25, SMI de 700€...

sotillo #8
#6 O a un gobierno con todo el consejo de ministros implicados en corrupción y un presidente que nos metió en una guerra para colocar a su familia entre los ricos de España

MiguelDeUnamano #9
#8 Echan de menos los viejos buenos tiempos en los que utilizaban el ministerio del interior contra rivales políticos.

vvjacobo #11
#6 a la guerra de irak, el voto a todo lo que ha mejorado o ha podido mejorar en este país en 20 años: no al matrimonio homosexual, no a la subida de salario mínimo, no a la ley anti tabaco, no a subir impuestos a rentas altas...
Sí, hay que estar senil o mermado mentalmente para ser un ciudadano medio y apoyar a estos ladrones.

ochoceros #14
#6 ... Subir todos los impuestos, regalar 100.000 millones a la banca sin avales ni garantías, provocar más burbujas inmobiliarias, hacer desaparecer en apenas una legislatura 65.000 millones del Fondo de Garantía de la Seguridad Social (fondo de pensiones), etc...

Porque lo de seguir vaciando el erario con tramas de corrupción multimillonarias nunca lo han dejado.

XtrMnIO #10
La derecha antiespañola jamás ha arrimado el hombro, son más de estorbar.

#13 UNX
Es la primera vez que veo a alguien defendiendo la gestión de Rajoy. Pocas métricas hay que dejen su gobierno bien parado respecto al actual.

#3 okeil
Está preparado para hacer la di gestión, que es lo que mejor hacen en el PP.

Pontecorvo #1
¿Por qué mala gestión está en comillas? xD

josde #4
#1 Porque no se lo cree ni el.

#7 beldin
¿?reinvidica una gestion pesima sobre el sistema ferroviario? se cree que el sistema aparecio de la nada en la epoca de sanchez

#12 DonaldBlake
Ninguna sorpresa, no se llaman conservadores por mirar al futuro.


