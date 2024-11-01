Feijóo lanza una ofensiva contra Sánchez por su “mala gestión” y reivindica la etapa de Aznar y Rajoy

El PP prepara una ofensiva contra Sánchez por la gestión de la crisis ferroviaria y exige explicaciones, auditorías y responsabilidades políticas. La dirección del PP que encabeza Alberto Núñez Feijóo sostiene que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha “fallado” a los ciudadanos tras la tragedia ferroviaria de Adamuz (Córdoba). Por ello, el partido ultima una ofensiva política centrada en contraponer su “mala gestión” con la de los Ejecutivos de José María Aznar y Mariano Rajoy, en los que, según remarcan, no se registraban siniestros.