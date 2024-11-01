edición general
Feijóo defiende "no desprestigiar" un evento que "es de todos" ante las protestas propalestinas en La Vuelta

El presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, ha defendido "no desprestigiar" un evento que "es de todos" en referencia a las protestas propalestinas en La Vuelta que han dejado este domingo al menos diez detenidos a su paso por la provincia de Lugo.

| etiquetas: feijóo , vuelta , ciclismo , protestas , israel , genocidio
Milmariposas #5 Milmariposas
Y lo dice el "jefe de la oposición" que se ha escaqueado de ir a la apertura del curso judicial... Te ríes por no pegarle una ostia con cinco dedos. xD
8 K 99
Asimismov #12 Asimismov
#5 la justicia es suya y se la folla cuando quiere.
3 K 36
Supercinexin #1 Supercinexin *
Feijóo, siempre del lado de la indigencia moral.
5 K 68
XtrMnIO #8 XtrMnIO *
El deporte se desprestigia cuando participan israelíes.

La protesta a favor de los derechos humanos y en contra de los crímenes engrandecen a quienes las hacen.
4 K 55
vicus. #9 vicus. *
Hay dos tipos de gente, la normal que se indigna y escandaliza al ver como un ejercito de orcos sedientos de sangre asesina y mata de hambre a niños, mujeres y hombres indefensos y luego estan los subnormales como Frijolito que insiste en lamerle el ojete al Neitanyahu hasta sangrar. Por lo que los que votan a Frijolito y sus mariachis no llega ni a subseres, simios retrasados recién bajados del árbol que se creen personas, sabias y españoles de bien.
3 K 51
Ratoncolorao #7 Ratoncolorao
Ojalá le hubiera dicho algo parecido a Israel para que dejaran de matar, que ya llevan unos sesenta mil palestinos asesinados, pero claro, cada uno tiene sus prioridades y su sensibilidad
1 K 31
yoma #11 yoma
También es un evento la apertura del Curso Judicial y sin embargo no te importó desprestigiarlo con tu ausencia.
Claro, que por otra parte, casi mejor. xD xD
2 K 31
Pointman #6 Pointman
La vuelta la organiza una empresa privada que, por cierto, pertenece a un grupo francés.
1 K 24
fareway #2 fareway
Pues te estás desprestigiando a ti mismo y al rebaño que habita en Génova 13. ¿Por qué esa permisividad con los genocidas? ¿Por qué aquí pensabas diferente? www.europapress.es/nacional/noticia-pp-pide-gobierno-proponga-expulsio
2 K 22
Asimismov #10 Asimismov
Quién desprestigia la Vuelta 2025 son los israelíes participando con intenciones propagandistas.
1 K 20
JackNorte #14 JackNorte *
Sin duda el genocidio de Israel es de todos y mas si lo alimentamos y permitimos su propaganda, incluso con representantes como este tipo.
Cuando usan eventos deportivos como propaganda y se permite con excusas como esta que no nos pasara cuando nos toque aun mas de cerca.
Ya lo sabemos 228 y 7291 la lista de victimas se van acumulando.
1 K 19
#3 Abril_2025
Menuda catástrofe, la competición deportiva La Vuelta no está saliendo bien un año.

No sé ni cómo pueden dormir.
1 K 18
#13 casicasi
"Total, los palestinos se iban a morir igual", añadió.
1 K 18
#4 perej
Pues si es de todos, ya tardan en darme la parte de beneficios que me tocan!
2 K 16

