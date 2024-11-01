Feijóo defiende "no desprestigiar" un evento que "es de todos" ante las protestas propalestinas en La Vuelta

El presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, ha defendido "no desprestigiar" un evento que "es de todos" en referencia a las protestas propalestinas en La Vuelta que han dejado este domingo al menos diez detenidos a su paso por la provincia de Lugo.
La protesta a favor de los derechos humanos y en contra de los crímenes engrandecen a quienes las hacen.
Claro, que por otra parte, casi mejor.
Cuando usan eventos deportivos como propaganda y se permite con excusas como esta que no nos pasara cuando nos toque aun mas de cerca.
Ya lo sabemos 228 y 7291 la lista de victimas se van acumulando.
No sé ni cómo pueden dormir.