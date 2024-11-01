edición general
La Vuelta 2025 en Pontevedra: se cancela la llegada a Mos por altercados en la meta

La organización suspende la prueba debido a una multitudinaria protesta que bloqueaba la carretera y los tiempos para la general se decidirán a 8 kilómetros de la meta. En el entorno del Alto de San Cosme se produjo un tenso enfrentamiento entre manifestantes propalestina y agentes

mmlv #8 mmlv
Es un orgullo que tanta gente en nuestro país esté movilizándose ante la indiferencia (cuando no complicidad) de gobiernos e instituciones. Esperemos que sea un revulsivo para que algo cambie en esta putrefacta Europa
#7 R2dC
#5 Dije carretera, no carrera :-D

Aquí las protestas en meta  media
#1 R2dC
Parece que han tirado un árbol en mitad de la carretera
shake-it #5 shake-it
#1 Eso ha sido mucho antes y los corredores estaban a más de 30 kilómetros
Meneanauta #6 Meneanauta *
#1 Definitivamente es lo que ha tenido más peso, si no todo, para que adelantaran la meta. No creo que haya sido solo debido a protesta en meta. Algo habrá tenido que ver el árbol
Sandman #2 Sandman
Madre mía, la ETA está más viva que nunca, ¿no? ¡Ha llegado a Galicia!
EsUnaPreguntaRetórica #9 EsUnaPreguntaRetórica
#2 Ojo, que tú lo dices de coña, pero hay algún paleto que lo dice en serio:
www.meneame.net/story/vuelta-espana-hoy-directo-ultima-hora-etapa-16-p
#10 R2dC
Joder, Perico... por que no te callas?

"Las protestas están demasiado bien organizadas"
"Vaya negocio el que vende las banderas"

La misma subnormalidad que dijeron los de Fox con las protestas propalestinas en los campus universitarios: "Alquien les esta dando dinero por que tienen la misma tienda de campaña" y resulta que era el modelo más barato del retailer online de turno  media
mmlv #13 mmlv *
#10 Vomitivos los comentarios de cuñao de Pedro Delgado y mira que fue uno de mis ídolos de infancia y le tengo cariño pero estoy empezando a hartarme de su necedad
EsUnaPreguntaRetórica #15 EsUnaPreguntaRetórica
#10 Da bastante vergüenza ajena escucharle. Ya durante toda la vuelta, pero especialmente hoy. Al menos está Carlos de Andrés de contrapeso, llevándole un poco la contraria, porque vaya tela.
#4 Pivorexico *
Todos narcoterroristas , chavistas , bolivarianos
Urasandi #12 Urasandi
Y van....
platypu #11 platypu
Mirad como todas las banderas estan nuevecitas y del mismo tamaño. Quien debe organizar todo este tinglado? y cuanto dinero se habra gastado?
#14 R2dC
#11 Alguien compra un puñao, hace una convocatoria y a los que van las reparten. Punto.

Yo también hice un montón de bocadillos para una protesta y luego los repartí. Ni que hiciese falta ser ingeniero en la nasa para organizar algo así.
EsUnaPreguntaRetórica #16 EsUnaPreguntaRetórica *
#14 Además que ese tamaño es el tamaño típico de las banderas. A no ser que seas del PP, que menos de una hectárea de bandera les parece poco :troll:  media
