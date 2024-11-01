La Vuelta 2025 en Pontevedra: se cancela la llegada a Mos por altercados en la meta

La organización suspende la prueba debido a una multitudinaria protesta que bloqueaba la carretera y los tiempos para la general se decidirán a 8 kilómetros de la meta. En el entorno del Alto de San Cosme se produjo un tenso enfrentamiento entre manifestantes propalestina y agentes
"Las protestas están demasiado bien organizadas"
"Vaya negocio el que vende las banderas"
La misma subnormalidad que dijeron los de Fox con las protestas propalestinas en los campus universitarios: "Alquien les esta dando dinero por que tienen la misma tienda de campaña" y resulta que era el modelo más barato del retailer online de turno
Yo también hice un montón de bocadillos para una protesta y luego los repartí. Ni que hiciese falta ser ingeniero en la nasa para organizar algo así.