La Fiscalía renuncia a acusar a David Bravo en la causa por malos tratos frente a su expareja, procesada por sustracción ilegal de menores

La Unidad de Valoración Integral de Violencia de Género de Sevilla desecha el relato de la denunciante, que el abogado cometiese maltrato y no descarta que ella incurriese en una “dinámica abusiva"
Hombre, si es una subnormal negacionista. A la cárcel con ella. Pero por atentar contra la salud de su hijo.
Una vez le hicieron leer un discurso antes de que pudiera cotejar los datos, la segunda ya no tragó
Así es la vida, los políticos están todo el puñetero día leyendo discursos escritos por terceras personas, y sobre cosas de las que no tienen ni puñetera idea
Y Podemos no es la excepción