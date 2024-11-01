edición general
La Fiscalía renuncia a acusar a David Bravo en la causa por malos tratos frente a su expareja, procesada por sustracción ilegal de menores

La Unidad de Valoración Integral de Violencia de Género de Sevilla desecha el relato de la denunciante, que el abogado cometiese maltrato y no descarta que ella incurriese en una “dinámica abusiva"

21 comentarios
Pertinax #1 Pertinax *
Ya no es una denuncia falsa. ¡Chispón!
9
Fartón_Valenciano #8 Fartón_Valenciano
#1 Bueno, para el partido en el que milito, sigue siendo culpable...
1
Pertinax #12 Pertinax *
#8 Culpable de no tener ni idea sobre de dónde salen las putas fresas, supongo. :troll:
1
#7 Leon_Bocanegra
El incidente del biberón se produjo el 30 de noviembre de 2021. Ese día hubo una tensa discusión entre la pareja por la mañana, con cruces de reproches tras la negativa de ella a vacunar al bebé. Bravo le indicó que quería poner fin a la relación y le advirtió de que si no accedía a ponerle las vacunas, pediría la custodia.


Hombre, si es una subnormal negacionista. A la cárcel con ella. Pero por atentar contra la salud de su hijo.
6
#2 Leon_Bocanegra
Vaya, con el empeño que pusieron ciertos meneantes en subir una y otra vez el envío para que se viera que uno que había militado en podemos iba a ser procesado y blablabla.
2
#11 XXguiriXX
#2 Desde el inicio lo vi como arar en el mar, peculiarmente jocoso. Supongo que eran meneantes o muy jóvenes o con ignorancia nivel feisbuc. David Bravo es David Bravo, un titán. Su vida es muchísimo más que Podemos. Y de su capacidad, ni hablar, uff. Él sólo le da mil vueltas a todo el PP + Vox.
2
Autarca #16 Autarca
#2 #11 David Bravo era demasiado bueno para durar en política

Una vez le hicieron leer un discurso antes de que pudiera cotejar los datos, la segunda ya no tragó

Así es la vida, los políticos están todo el puñetero día leyendo discursos escritos por terceras personas, y sobre cosas de las que no tienen ni puñetera idea

Y Podemos no es la excepción
1
#13 IsraelEstadoGenocida
#9 negativo por cascar un vídeo de UTBH sin avisar y por no haber enlazado a David Bravo sosteniendo que las denuncias falsas no existen (bulo)
1
#15 me_gusta_tocar_tetas *
#14 #13 Sí responde, están los tuits del susodicho
0
EsUnaPreguntaRetórica #17 EsUnaPreguntaRetórica *
#15 ¿Qué tuits? Ahí solo salen tuits de Rubén Sánchez.
0
#19 me_gusta_tocar_tetas
#17 Joder, mueve la barra de abajo
0
EsUnaPreguntaRetórica #20 EsUnaPreguntaRetórica
#19 Obviamente no voy a verme 18 minutos de ese mongolo. Si tienes enlace a los supuestos tuits, puedes ponerlos.
0
#21 me_gusta_tocar_tetas
#20 A ver cojones, que no tienes que verte los 18 minutos, mueve la barra un poco hasta que te salgan los tuits de David Bravo
0
EsUnaPreguntaRetórica #3 EsUnaPreguntaRetórica
Será "desecha".
1
kevers #6 kevers *
Coño, primera noticia que leo sobre esto. :shit: o_o
0
#10 Leon_Bocanegra
#6 no leíste las 5 que subieron anunciando que había sido procesado?
0
EsUnaPreguntaRetórica #14 EsUnaPreguntaRetórica
#9 Eso no responde a mi pregunta.
0
#4 me_gusta_tocar_tetas
Debería haber sido llevado al calabozo y tirada la llave al mar porque es culpable y punto. Las denuncias falsas no existen (defendido por él mismo y su expartido)
0
EsUnaPreguntaRetórica #5 EsUnaPreguntaRetórica
#4 ¿Enlace a David Bravo diciendo eso?
0
Antipalancas21 #18 Antipalancas21
#4 8 días llevamos de este mes y como nuevo que eres, me saltas con eso. :coletas: :troll:
0

