La portada de no creértela de 'La Razón' este domingo sobre Ayuso: "La prensa en Corea del Norte es más sutil"

La portada de no creértela de 'La Razón' este domingo sobre Ayuso: "La prensa en Corea del Norte es más sutil"

Foto a toda página, mirada al frente, iluminación perfecta, sonrisa beatífica. El titular y los destacados más convenientes que uno pudiera imaginar y un editorial que habla de "referente". No, no es la portada de la prensa oficial de Corea del Norte ni una escena de la película El Dictador, de Sacha Baron Cohen. Estamos hablando de Ayuso y de la portada de La Razón de este domingo.

Dinero público que ha inyectado Ayuso en La Razón mediante publicidad institucional:
-2020: 411.105€
-2021: 329.963€
-2022: 428.315€
-2023: 324.464€

Total en 4 años: 1.493.847€

La Razón no hace noticias, hace publireportajes
XtrMnIO #9 XtrMnIO
#2 Eso oficialmente, que extraoficialmente es mucho más a traves de empresas del Grupo PP.
#1 Pivorexico
Las paguitas buenas tienen este efecto .
#5 pirat *
Pensaba que tras las burlas por las esperpénticas fotos de santa beaticia del inmundo, no se atrevería a repetir, pero...
Sus cualidades:
-Peinarse sola.
-Librarse ella y su familia inexplicablemente de un alzamiento de bienes de manual, tras hurtar 400.000€ a los madrileños.
-Llevar las redes sociales de la perra de esperrancia como paso previo a presidir la comunidad de madrid.
-Condenar a muerte tras una lenta y dolorosa agonía en soledad a miles de jubilados a su cargo.
-Conseguir que empuren a todo el mundo menos a ella tras graves irregularidades en la pandemia.
-Aumentar las becas a los ricos.
-Venderse como representante de la españolidad despues de insultar a todos los no madrileños, bueno, y a la mitad de estos también.
#6 To_lo_loco
Y quién sino iba a utilizar la migración.

La gran hija de la fruta, la mataviejos, para aleccionarnos de que la migración de negros y magrebíes no la quieren. Que prefieren la latina o la estética ucraniana.

A fin de cuentas toda es un ganar y ganar. Esas personas serán explotadas, generarán “dumping social” y generarán un problema social, competirán por los recursos de las clases bajas. Con lo que los partidos de derecha tendrán votos.
#10 cunaxa
La Razón no es un periódico de información, es de propaganda.
Ellos dicen que le dicen a la gente lo que le gusta leer. En realidad los engañan.
CharlesBrowson #4 CharlesBrowson
le dijo la sarten al cazo xD xD aun asi, el ambiente propagandistico de este pais con los medios lacayos es vomitivo, e insultante para la prensa de otros paises que se les llame periodistas, una ley es mas que necesaria para enmarcar esta nueva arma
XtrMnIO #8 XtrMnIO *
Que hagan un reportaje sobre lo bien decorado que está el atico, o de sus bucólicas escapadas a la finca de la sierra.
#7 pirat
Urge independizarse de madrid
