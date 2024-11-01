La portada de no creértela de 'La Razón' este domingo sobre Ayuso: "La prensa en Corea del Norte es más sutil"

Foto a toda página, mirada al frente, iluminación perfecta, sonrisa beatífica. El titular y los destacados más convenientes que uno pudiera imaginar y un editorial que habla de "referente". No, no es la portada de la prensa oficial de Corea del Norte ni una escena de la película El Dictador, de Sacha Baron Cohen. Estamos hablando de Ayuso y de la portada de La Razón de este domingo.