13
meneos
24
clics
Irán condena el bombardeo de Israel contra Qatar y habla de "acto criminal extremadamente peligroso"
Teherán sostiene que debe servir a la comunidad internacional como "advertencia sobre los peligros de la continuada inacción" frente a Israel
israel
,
teherán
,
qatar
,
irán
11
2
0
144
actualidad
#8
Verdaderofalso
#6
solo hay que ver las imágenes y relatos de los sobrevivientes
0
K
20
#4
Verdaderofalso
#3
entre los muertos y ataques donde van incluidos, periodistas, ONG, niños, islamistas, cristianos y terroristas vete a saber la cifra exacta
0
K
20
#6
platypu
#4
Ah gracias por aclararlo por que no he visto una sola persona que no diga x numero y detras civiles
0
K
8
#5
Atusateelpelo
Pues cuando Iran tiene razon (y la tiene)...
0
K
11
#7
Esfingo
Bueno ellos también lo hicieron.
0
K
10
#1
platypu
A quien le importa lo que diga el gobierno asesino y opresor de Iran?
0
K
8
#2
Andreham
*
#1
Tienes razón.
A quién le importa que el gobierno asesino y opresor de Israel sufra un atentado? Pues al parecer a la comunidad internacional, porque lleva permitiendo dos años que asesinen a 70.000 civiles, a extranjeros que están ahí trabajando y hasta a miembros de la ONU "porque tienen derecho a defenderse".
Por cierto, luego gentuza como tú vendréis con el "mimimi los paises musulmanes no dicen nada de Palestina mimimi", y cuando dicen algo, también les criticáis. Gentuza.
2
K
32
#3
platypu
#2
Pero no eran 200000? cada dia dais una cifra diferente. Y claro tampoco nadie de Hamas a muerto
0
K
8
Ver toda la conversación (
8
comentarios)
