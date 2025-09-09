edición general
Xabier Fortes pone los puntos sobre las íes a Cayetana Álvarez de Toledo en RTVE: "Le felicito"

Xabier Fortes pone los puntos sobre las íes a Cayetana Álvarez de Toledo en RTVE: "Le felicito"

"Hacía tiempo que no vería 'La Noche del canal 24 horas'. Acabo de hacerlo. Xabier Fortes es más sectario y servil al Gobierno que cualquier cosa que haya visto jamás. Peor que la peor TV3. Pagado con nuestros impuestos", publicaba Cayetana Álvarez de Toledo, quien también cobra de nuestros impuestos.Este tuit venía por la entrevista que estaba realizando Xabier Fortes al ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, en el canal 24 horas.

la caye prefiere entrevistas masaje como su jefe con anarosa.. nada de preguntas molestas
#1 Xavier Fortes es un buen periodista, siempre respetuoso, y con talante progresista. Es normal que no sea del agrado de la señora condesa.
Maripescuezo preferiría una comida de toto como la de Marhuender a Lady Quirón en La Razón, pero si llenas el fancine de caricaturas al final no lo consume nadie ni regalado. En la Telemandril, el de los ojos podridos ya está al límite de propaganda por minuto, les cuesta seguir su propio manual para no desviarse del propósito. Necesitan más medios, a ver qué tiene el jueves Vicente Vallés por si les puede hacer un hueco para vomitar, que ama Rosa ya está muy recocida y es como echar más agua al caldo.
. Le felicito por su buen gusto por ver 'La Noche en 24 horas'", sentenciaba Xabier Fortes. Cayetana le volvía a contestar a golpe de tuit: "Gracias por la invitación, pero prefiero que me entrevista un periodista".

Qué malota la Caye... pena que no sepa distinguir a un periodista de verdad y prefiera los cuentacuentos. :foreveralone:
Debe de ser difícil que le riegue correctamente el cerebro cuando no está tumbada
