Xabier Fortes pone los puntos sobre las íes a Cayetana Álvarez de Toledo en RTVE: "Le felicito"

"Hacía tiempo que no vería 'La Noche del canal 24 horas'. Acabo de hacerlo. Xabier Fortes es más sectario y servil al Gobierno que cualquier cosa que haya visto jamás. Peor que la peor TV3. Pagado con nuestros impuestos", publicaba Cayetana Álvarez de Toledo, quien también cobra de nuestros impuestos.Este tuit venía por la entrevista que estaba realizando Xabier Fortes al ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, en el canal 24 horas.