Antonio Maestre: "Me han echado del Congreso"

[C&P] No importa nada de lo que diga, ni lo que escriba, yo ahora mismo no estoy en el Congreso porque lo han visto en un vídeo de YouTube hecho por un señor que no sale de su habitación mientras consume bebidas energéticas anclado a una sonda poniendo caras de sorpresa sobre letras de neón.

Meneador_Compulsivo #1 Meneador_Compulsivo
Ajajaja tiene bien adentro la pillada de Miguel Lacambra xD xD
6
#7 Leon_Bocanegra
#1 todavía con esas? Os gusta saborear los bulos bien a fondo.

www.elmundo.es/cronica/2020/03/29/5e7e8c0421efa0650a8b4621.html
2
#11 Leon_Bocanegra
#10 no,los bulos los saboreais vosotros. Yo no me trago las mierdas de la derechusma.
0
#6 Grahml
"señor que no sale de su habitación mientras consume bebidas energéticas anclado a una sonda"


Definición clavada de Delay o npc

{0x1f602}
1
CharlesBrowson #2 CharlesBrowson
la lloreria
2
Torrezzno #3 Torrezzno
A llorar con Vito Quiles xD. Los extremos se tocan :-D
4
#4 Leon_Bocanegra
#3 leete aunque sea la primera frase del artículo, anda.
4
Torrezzno #5 Torrezzno
#4 joder menudo owned. Me la ha clavado Antonio
1
MalvadoAspersor #8 MalvadoAspersor
Una attention whore buscando su minuto de que le hagan caso...
0
#9 sliana
Para ser sinceros, nada más salir la normativa, esas fueron sus palabras en directo, en la sexta
0
GorrinoRosso #12 GorrinoRosso
me parece bien, es tan militante como Vito Quiles.
0
Nividhia #13 Nividhia
#12 El articulo va por ti.
0

