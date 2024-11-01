·
main action
×
edición general
login
registrarse
comunidades
fisgona
nótame
galería
ayuda
publicar
Crear artículo
publicaciones
nuevas
artículos
populares
más visitadas
MÁS
todas
actualidad
ciencia
cultura
ocio
politica
tecnología
m/*
RSS
más visitadas
7272
clics
Bienvenidos a Action Park: El auge y la caída del parque de atracciones más peligroso de Estados Unidos en fotos [ENG]
5351
clics
Escolar desmonta a Elisa Beni y le explica claramente por qué la ha despedido
6313
clics
Así son el reservado y la factura de la comida de Mazón y Vilaplana en el Ventorro el día de la Dana
4694
clics
Metí tierra y agua en un jarro, 6 meses después esto apareció
5618
clics
Un pastor protestante expone claramente el problema de su analfabetismo científico
más votadas
466
Javier Fesser publica el que seguramente sea el mensaje más sonado sobre la condena al Fiscal General del Estado
343
La BBC censura el discurso de un historiador para no ofender a Donald Trump
352
Por qué Martínez Arrieta cometió delito de revelación de datos reservados en el Colegio de Abogados de Madrid
348
Wyoming tras recibir el premio ondas a mejor comunicador: "yo tengo el pelo blanco, pero no miento""
380
El jefe de gabinete de Mazón reconoce ante la jueza de la dana que borró sus 'whatsapps' con él
suscripciones por RSS
publicadas
en cola
comentarios de esta noticia
todos los comentarios
3
meneos
12
clics
Feijóo convoca una concentración del PP "cívica" este domingo en Madrid tras el ingreso en prisión de Ábalos
El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha afirmado que el PP no puede permanecer "impasible"...
|
etiquetas
:
pp
,
abalos
,
manifestacion
,
madrid
3
0
0
K
39
actualidad
18 comentarios
compartir
Compartir en Facebook
Compartir en Twitter
Compartir por Correo
Copiar enlace
3
0
0
K
39
actualidad
ordenados
hilos
mejores hilos
+ valorados
relacionadas
#6
ipanies
Y se manifiestan porque un chorizo va a la cárcel?!?!?!
3
K
50
#12
Barney_77
#6
No, contra un gobierno presidido por el cuarto que falta del Peugeot. Solo imagínate que cualquiera del PP tuviera el historial de coincidencias que tiene Pedro Sánchez
0
K
15
#13
Sigo_intentandolo
#12
Espe? Aznar?
0
K
7
#16
Barney_77
#13
Y no se manifestaron infinidad de veces? Todas manifestaciones espontaneas, claro que si... Que tenemos los huevos pelados ya...
0
K
15
#14
MiguelDeUnamano
#12
No sus allegados, que también, sino que el presidente y candidato del PP veraneaba con un narco y tenemos a la escoria patria queriendo verlo de presidente.
0
K
15
#18
Barney_77
#14
Y nuestro expresidente es super colega de un dictador
0
K
15
#15
JuanCarVen
#12
Estamos comparando a un par de corruptos básicos Avalos y Cerda, teniendo a Soria, Zaplana, Rato y próximamente a Montoro y Fernández Diaz. La trama de parques eólicos en CyL es bastante peor que los de esta cuadrilla, donde sólo Cerda y Aldama trabajaban, Ávalos y Koldo son 2 golfos.
0
K
14
#17
Barney_77
#15
Que si, que los que me caen bien solo son unos choricillos... La Gurtel empezó con cuatro tonterías. El primer indicio que destapó la trama Gürtel fue la denuncia de un exconcejal del PP de Majadahonda, José Luis Peñas, que recopiló pruebas y alertó sobre la corrupción del partido. Esta denuncia activó una investigación judicial por parte de la Fiscalía Anticorrupción y la Audiencia Nacional, dirigida inicialmente por el juez Baltasar Garzón, y que se centró en una presunta trama de financiación ilegal del PP. Todo ello empezando en un ámbito municipal. No me vengas con idioteces de que son cuatro choricillos.
0
K
15
#5
Leon_Bocanegra
A ver, Alberto, que este no es de los tuyos, no es necesario que os manifesteis para pedir su libertad.
El pobre está tan acostumbrado a que los suyos roben, que se ha hecho un lío.
3
K
48
#1
YSiguesLeyendo
"antes de que "espontáneas" como IDA o Espe la monten por su cuenta, ya la monto yo" (ha "pensado"), jejé
2
K
43
#9
Barney_77
Igual de espontaneas que todas las que salieron contra Rajoy y su gobierno corrupto. Venga... que somos todos mayorcitos.
1
K
28
#4
poxemita
Yolanda debería decirle a sus seguidores que aunque sea vayan a esa, pero ue salgan a que les de el aire.
1
K
26
#2
valandildeandunie
Y como estrella invitada irá Anotop At
2
K
26
#10
Barney_77
#2
Y seguis con la tonteria. Cuando solo sabeis repetir la equivocacion es porque estais muy desesperados.
0
K
15
#8
chavi
Para pedir que lo suelten?
1
K
24
#7
Leon_Bocanegra
Cuando se entere tellado que Feijoo está llamando a la gente a salir a la calle , le va a pedir que dimita.
Y evidentemente Feijoo no dimite porque no quiere.
1
K
22
#3
angar300
La montan cívica, aunque añoran las de antes, religiosas y con palio.
1
K
10
#11
Barney_77
#3
O las de rodea el congreso y esas...
1
K
28
Ver toda la conversación (
18
comentarios)
menéame
condiciones legales
/
de uso
/
y de cookies
/
quiénes somos
/ licencias:
código
,
gráficos
,
contenido
/
HTML5
/
codigo fuente
El pobre está tan acostumbrado a que los suyos roben, que se ha hecho un lío.
Y evidentemente Feijoo no dimite porque no quiere.