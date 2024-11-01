edición general
Feijóo convoca una concentración del PP "cívica" este domingo en Madrid tras el ingreso en prisión de Ábalos

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha afirmado que el PP no puede permanecer "impasible"...

ipanies
Y se manifiestan porque un chorizo va a la cárcel?!?!?!
Barney_77
#6 No, contra un gobierno presidido por el cuarto que falta del Peugeot. Solo imagínate que cualquiera del PP tuviera el historial de coincidencias que tiene Pedro Sánchez
Sigo_intentandolo
#12 Espe? Aznar?
Barney_77
#13 Y no se manifestaron infinidad de veces? Todas manifestaciones espontaneas, claro que si... Que tenemos los huevos pelados ya...
MiguelDeUnamano
#12 No sus allegados, que también, sino que el presidente y candidato del PP veraneaba con un narco y tenemos a la escoria patria queriendo verlo de presidente.
Barney_77
#14 Y nuestro expresidente es super colega de un dictador
JuanCarVen
#12 Estamos comparando a un par de corruptos básicos Avalos y Cerda, teniendo a Soria, Zaplana, Rato y próximamente a Montoro y Fernández Diaz. La trama de parques eólicos en CyL es bastante peor que los de esta cuadrilla, donde sólo Cerda y Aldama trabajaban, Ávalos y Koldo son 2 golfos.
Barney_77
#15 Que si, que los que me caen bien solo son unos choricillos... La Gurtel empezó con cuatro tonterías. El primer indicio que destapó la trama Gürtel fue la denuncia de un exconcejal del PP de Majadahonda, José Luis Peñas, que recopiló pruebas y alertó sobre la corrupción del partido. Esta denuncia activó una investigación judicial por parte de la Fiscalía Anticorrupción y la Audiencia Nacional, dirigida inicialmente por el juez Baltasar Garzón, y que se centró en una presunta trama de financiación ilegal del PP. Todo ello empezando en un ámbito municipal. No me vengas con idioteces de que son cuatro choricillos.
Leon_Bocanegra
A ver, Alberto, que este no es de los tuyos, no es necesario que os manifesteis para pedir su libertad.

El pobre está tan acostumbrado a que los suyos roben, que se ha hecho un lío.
YSiguesLeyendo
"antes de que "espontáneas" como IDA o Espe la monten por su cuenta, ya la monto yo" (ha "pensado"), jejé
Barney_77
Igual de espontaneas que todas las que salieron contra Rajoy y su gobierno corrupto. Venga... que somos todos mayorcitos.
poxemita
Yolanda debería decirle a sus seguidores que aunque sea vayan a esa, pero ue salgan a que les de el aire.
valandildeandunie
Y como estrella invitada irá Anotop At
Barney_77
#2 Y seguis con la tonteria. Cuando solo sabeis repetir la equivocacion es porque estais muy desesperados.
chavi
Para pedir que lo suelten?
Leon_Bocanegra
Cuando se entere tellado que Feijoo está llamando a la gente a salir a la calle , le va a pedir que dimita.
Y evidentemente Feijoo no dimite porque no quiere.
angar300
La montan cívica, aunque añoran las de antes, religiosas y con palio.
Barney_77
#3 O las de rodea el congreso y esas...
