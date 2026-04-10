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Feijóo condena "la deriva belicista que recorre el mundo" y a los regímenes que "vulneran derechos"

Feijóo condena "la deriva belicista que recorre el mundo" y a los regímenes que "vulneran derechos"

No hay derecho internacional sin derechos humanos", ha defendido en su intervención en el European Pulse Forum, un foro de debate.Feijóo, ha expresado este viernes su "condena inequívoca a la deriva belicista que recorre el mundo" y ha llamado a "todos los países" a "empujar para que la mesura sustituya a la barbarie". También ha condenado "sin ambigüedad" a "los regímenes que matan a desidentes, vulneran derechos, persiguen a las mujeres y oprimen ahomosexuales", en alusión a Irán.

| etiquetas: feijóo , pp , deriva belicista , derechos humanos
3 0 0 K 48 politica
15 comentarios
3 0 0 K 48 politica
Comentarios destacados:      
Jointhouse_Blues #1 Jointhouse_Blues *
Pero en su partido están del lado de los genocidas, y de quienes amenazan a España constantemente.
10 K 154
#9 Eukherio
También ha condenado "sin ambigüedad" a "los regímenes que matan a desidentes, vulneran derechos, persiguen a las mujeres y oprimen a homosexuales"

Debe querer conflicto con Arabia Saudí.
6 K 95
HeilHynkel #15 HeilHynkel
#9

O con VOX.
0 K 20
SeñorPresunciones #2 SeñorPresunciones
Hoy tocaba orujito después de comer.
4 K 68
#5 kondnado
Segundas partes nunca fueron buenas, Marianico era tonto pero gracioso.
4 K 65
Kantinero #3 Kantinero
Empieza a recoger cable, dentro de poco dirá que Sanchez siempre ha sido sionista y el un pacifista Hare Krinsha de túnica color azafrán
4 K 61
#4 luckyy
Recogiendo cable! !!!!!!

Me muero por saber qué opina Cayetana!!!!
3 K 47
josde #6 josde
#4 Y Ayuso que va por libre.
2 K 48
karakol #8 karakol
Este hombre debería pedir perdón por el retraso cada vez que abre la bocaza.
2 K 46
Nómada_sedentario #7 Nómada_sedentario
Hasta que no condene "sin ambigüedad" a "los regímenes que matan a niños, vulneran derechos, persiguen a los periodistas, bombardean infraestructuras civiles, y oprimen a palestinos" lo que pueda decir Feijoó no significa nada.
En su línea, tarde y regular.
3 K 41
MiguelDeUnamano #12 MiguelDeUnamano
los regímenes que matan a desidentes

Ellos son más de utilizar las cloacas contra rivales políticos.

Y, como sucede con toda la escoria que obvia los crímenes del "mundo libre" pero se muestra "muy preocupado" por los que cometen otros, está bien señalarlos, pero con quien hay que ser más exigente es con nosotros mismos y nuestros aliados, de otra manera cualquiera podría pensar que se trata de cínicos malnacidos que utilizan los DDHH como arma contra quienes eligen como enemigos, pero apoyan y/o celebran cada puto crimen cometido por "el faro" y sus allegados.
1 K 24
#10 Suleiman
No des nombres, no vaya a ser que te quiten la subvención....
1 K 21
Supercinexin #14 Supercinexin
Así de ridículo y bochornoso suena cuando eres amigo y compañero ideológico de los asesinos exterminadores, pero a la vez tienes que quedar como un demócrata e intentar atraer a una pequeña parte del electorado que quiere votar a la derecha pero ve mal los genocidios.

Te sale un discurso de PePeros, básicamente.
0 K 20
SMaSeR #13 SMaSeR
Esta condenando a su partido y socios politicos? xD
1 K 15
manuelpepito #11 manuelpepito
Feijoo es gilipollas.
0 K 11

menéame