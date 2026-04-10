Feijóo condena "la deriva belicista que recorre el mundo" y a los regímenes que "vulneran derechos"

No hay derecho internacional sin derechos humanos", ha defendido en su intervención en el European Pulse Forum, un foro de debate.Feijóo, ha expresado este viernes su "condena inequívoca a la deriva belicista que recorre el mundo" y ha llamado a "todos los países" a "empujar para que la mesura sustituya a la barbarie". También ha condenado "sin ambigüedad" a "los regímenes que matan a desidentes, vulneran derechos, persiguen a las mujeres y oprimen ahomosexuales", en alusión a Irán.
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Debe querer conflicto con Arabia Saudí.
O con VOX.
Me muero por saber qué opina Cayetana!!!!
En su línea, tarde y regular.
Ellos son más de utilizar las cloacas contra rivales políticos.
Y, como sucede con toda la escoria que obvia los crímenes del "mundo libre" pero se muestra "muy preocupado" por los que cometen otros, está bien señalarlos, pero con quien hay que ser más exigente es con nosotros mismos y nuestros aliados, de otra manera cualquiera podría pensar que se trata de cínicos malnacidos que utilizan los DDHH como arma contra quienes eligen como enemigos, pero apoyan y/o celebran cada puto crimen cometido por "el faro" y sus allegados.
Te sale un discurso de PePeros, básicamente.