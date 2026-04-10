Feijóo condena "la deriva belicista que recorre el mundo" y a los regímenes que "vulneran derechos"

No hay derecho internacional sin derechos humanos", ha defendido en su intervención en el European Pulse Forum, un foro de debate.Feijóo, ha expresado este viernes su "condena inequívoca a la deriva belicista que recorre el mundo" y ha llamado a "todos los países" a "empujar para que la mesura sustituya a la barbarie". También ha condenado "sin ambigüedad" a "los regímenes que matan a desidentes, vulneran derechos, persiguen a las mujeres y oprimen ahomosexuales", en alusión a Irán.