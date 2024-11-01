edición general
Feijóo asegura que España tiene que dejar de ser un país "caro para el trabajador y barato para el jeta que roba"

Feijóo asegura que España tiene que dejar de ser un país "caro para el trabajador y barato para el jeta que roba"

El presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, ha asegurado que España tiene que dejar de ser un país "caro para el trabajador que produce y barato para el jeta que roba", al tiempo que ha criticado que la España real "no exista para el gobierno porque los problemas del presidente son muy distintos a los de los españoles". Por ello ha pedido al jefe del Ejecutivo central, Pedro Sánchez, que "respete" el dinero público de aquellos que pagan impuestos y ha subrayado la necesidad de gobernar "de otra forma que tenga sentido

ayatolah #5 ayatolah *
Gracias a que robar sale barato, su partido sigue existiendo.

Por una vez estaré de acuerdo con Feijóo.

robustiano #3 robustiano
¿Esto no debería ir en Humor? Los tiene cuadrados, el Frijolito... :wall:

#4 Jodere
#3 Esta en Soria con el Muñeco poniéndose ciego de torreznos a Costa de todos

#1 Jodere *
Entonces si quiere que sea caro para jetas que roban los del PP van a ir de culo.

Fj_Bs #11 Fj_Bs
#1 Juicios Rapidos a estos JETAS , NO son presuntos inocentes , son CULPABLES , se les debria juzgar y condenar por lo que esta PROBADO : que no es poco , y no alargar juicios

#6 UNX
Los que roban y se aprovechan suben en privilegios, sí. Es algo muy común en algunos partidos políticos.

capitan__nemo #12 capitan__nemo *
La Ley está pensada "para el robagallinas" y no para el gran defraudador.
www.europapress.es/nacional/noticia-lesmes-dice-ley-procesal-pensada-r

Mira vox violando todas las leyes para recaudar donaciones.
www.meneame.net/story/huchas-merchandising-cajeros-maniobra-vox-llevo-

Y las "200 familias" detras del pp y vox, defraudando a trote y moche todo lo que pueden y mas, incluso robando agua. No necesitan hacer cosas ilegales porque influyen al hacer las leyes en lo que es ilegal o no.

XtrMnIO #7 XtrMnIO *
Estoy de acuerdo, pero la derecha jamás va a mover un dedo por ello.

Hará lo posible porque todas las cargas vayan contra el trabajador.

angeloso #8 angeloso
Se pasa el día proyectando. Esto debe ser algún tipo de trastorno.

#2 luckyy
No tienen vergüenza porque no han sido juzgados como deberían.

#10 rogerillu
Y ha terminado el discurso puño en alto y cantando la internacional.


