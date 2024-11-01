Feijóo asegura que España tiene que dejar de ser un país "caro para el trabajador y barato para el jeta que roba"

El presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, ha asegurado que España tiene que dejar de ser un país "caro para el trabajador que produce y barato para el jeta que roba", al tiempo que ha criticado que la España real "no exista para el gobierno porque los problemas del presidente son muy distintos a los de los españoles". Por ello ha pedido al jefe del Ejecutivo central, Pedro Sánchez, que "respete" el dinero público de aquellos que pagan impuestos y ha subrayado la necesidad de gobernar "de otra forma que tenga sentido