Feijóo asegura que España tiene que dejar de ser un país "caro para el trabajador y barato para el jeta que roba"

El presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, ha asegurado que España tiene que dejar de ser un país "caro para el trabajador que produce y barato para el jeta que roba", al tiempo que ha criticado que la España real "no exista para el gobierno porque los problemas del presidente son muy distintos a los de los españoles". Por ello ha pedido al jefe del Ejecutivo central, Pedro Sánchez, que "respete" el dinero público de aquellos que pagan impuestos y ha subrayado la necesidad de gobernar "de otra forma que tenga sentido
Por una vez estaré de acuerdo con Feijóo.
Mira vox violando todas las leyes para recaudar donaciones.
Y las "200 familias" detras del pp y vox, defraudando a trote y moche todo lo que pueden y mas, incluso robando agua. No necesitan hacer cosas ilegales porque influyen al hacer las leyes en lo que es ilegal o no.
Hará lo posible porque todas las cargas vayan contra el trabajador.
