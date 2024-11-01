Huchas, merchandising y cajeros: la maniobra de Vox por la que se llevó la mayor sanción de la historia del Tribunal de Cuentas

laSexta Columna analiza cómo Vox ingresó en cajeros hasta 400.000 euros, según el partido, por vender merchandising. Sin embargo, el Tribunal de Cuentas cree que la mayor parte eran donaciones en efectivo anónimas, prohibidas por ley. El mismo día del apagón del 28 de abril, el Tribunal de Cuentas aprobaba una resolución para intentar aclarar los números de Vox y sancionaba al partido por tener huchas en las mesas informativas donde recibían dinero que "al fin y al cabo no era otra cosa que donaciones anónimas sin control