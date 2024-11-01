edición general
Huchas, merchandising y cajeros: la maniobra de Vox por la que se llevó la mayor sanción de la historia del Tribunal de Cuentas

Huchas, merchandising y cajeros: la maniobra de Vox por la que se llevó la mayor sanción de la historia del Tribunal de Cuentas

laSexta Columna analiza cómo Vox ingresó en cajeros hasta 400.000 euros, según el partido, por vender merchandising. Sin embargo, el Tribunal de Cuentas cree que la mayor parte eran donaciones en efectivo anónimas, prohibidas por ley. El mismo día del apagón del 28 de abril, el Tribunal de Cuentas aprobaba una resolución para intentar aclarar los números de Vox y sancionaba al partido por tener huchas en las mesas informativas donde recibían dinero que "al fin y al cabo no era otra cosa que donaciones anónimas sin control

antesdarle #3 antesdarle
La de alcohol que habrán pagado esas huchas :troll:
#1 Eukherio *
Mejor no escupir para arriba. La mayor sanción... de momento, que falta que próximamente un juez determine que se aplicó la ley de manera demasiado literal y se libren.
Cuñado #2 Cuñado
Esto le hizo perder a Vox exactamente cero votos. Al votante de Vox le importan una mierda la corrupción, la economía o los derechos de los ciudadanos. Su voto se resume en "putos moros, putas feministas, viva la virgen de mi pueblo".
johel #4 johel
#2 si a los del pp les importa cero y estos son los radicales con menos filtros, excindidos del pp porque en el pp no tenian sillon para trincar...
