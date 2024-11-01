edición general
Federico Montalbán López: "La pobreza somete a la gente a una tensión continuada que acaba por agotarla"

Por una parte, seguimos pensando que la pobreza es culpa de quien la sufre y por eso quien está en pobreza procura que no se note. Al mismo tiempo, tenemos la intuición de que la pobreza tiene causas colectivas, no tiene que ver con los comportamientos o méritos individuales o familiares y sí con la organización económica y social que nos hemos dado. Ver la pobreza es también ver esto último y enfrentarse a la responsabilidad de acometer cambios profundos en nuestro modelo de sociedad. Y nadie parece querer asumir esa responsabilidad.

Pointman #1 Pointman
Hace años leí una serie de estudios que indicaban que el estrés de vivir al día hace que tomes peores decisiones.

Buscando un poco he encontrado este, por ejemplo:
link.springer.com/article/10.1007/s11238-021-09802-7
Feindesland #2 Feindesland
Ya lo decía Neruda en el siglo XIX: lo peor de ser pobre es que te ocupa todo el día.
Asimismov #6 Asimismov
#2 lo peor de ser pobre es que resulta carísimo, sin menoscabo de don Pablo.
NinjaBoig #3 NinjaBoig
Es una obviedad, pero mucha gente que en su vida ha pasado hambre no tiene idea del estrés, desánimo y falta de autoestima que implica estar sin un duro...
Supercinexin #4 Supercinexin
#3 Sobretodo cuando miras a tu alrededor y ves a tus vecinos, amigos, conocidos, familiares... comprándose un coche nuevo, yéndose de vacaciones, de cenar a restaurantes... y tú no sabes ni si vas a poder pagar la luz de tu casa ese mes.
NinjaBoig #7 NinjaBoig
#4 Ya cuando tus "amigos" y hasta familiares hacen oidos sordos o hasta se burlan o te desprecian... Ahí aprendes lo que son.
Torrezzno #5 Torrezzno
Todo es mas difícil, comer sano, hacer deporte, conciliar... Y si encima le sumas la algorítmica que te vende vidas perfectas es una losa para muchos.
