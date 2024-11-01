Federico Montalbán López: "La pobreza somete a la gente a una tensión continuada que acaba por agotarla"

Por una parte, seguimos pensando que la pobreza es culpa de quien la sufre y por eso quien está en pobreza procura que no se note. Al mismo tiempo, tenemos la intuición de que la pobreza tiene causas colectivas, no tiene que ver con los comportamientos o méritos individuales o familiares y sí con la organización económica y social que nos hemos dado. Ver la pobreza es también ver esto último y enfrentarse a la responsabilidad de acometer cambios profundos en nuestro modelo de sociedad. Y nadie parece querer asumir esa responsabilidad.
Buscando un poco he encontrado este, por ejemplo:
link.springer.com/article/10.1007/s11238-021-09802-7