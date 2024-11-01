El FBI advierte que Irán aspiraba a atacar California con drones en represalia por la guerra: Alerta [ENG]

El FBI advirtió en los últimos días a los departamentos de policía de California que Irán podría tomar represalias por los ataques estadounidenses lanzando drones contra la costa oeste, según una alerta revisada por ABC News.
por cierto que curioso que sea también en el estado que más odian los MAGAs, igual querian marcarse un 2x1
Sale mucho más barato que un misil intercontinental y es bastante más difícil de interceptar.
en.wikipedia.org/wiki/Operation_Spiderweb
Además si quisieran joder a Estados Unidos, especialmente a Trump, atacarían Florida, a ver si con un poco de suerte destruyen su casa. Es más, si le quieren joder de verdad no le mandarían drones. Cogerían una pala e un aerogenerador, le pondrían un lazo y la mandarían a su campo de golf en Escocia.