edición general
10 meneos
36 clics
El FBI advierte que Irán aspiraba a atacar California con drones en represalia por la guerra: Alerta [ENG]

El FBI advierte que Irán aspiraba a atacar California con drones en represalia por la guerra: Alerta [ENG]

El FBI advirtió en los últimos días a los departamentos de policía de California que Irán podría tomar represalias por los ataques estadounidenses lanzando drones contra la costa oeste, según una alerta revisada por ABC News.

| etiquetas: fbi , eeuu , california , iran
8 2 1 K 92 actualidad
17 comentarios
8 2 1 K 92 actualidad
Comentarios destacados:      
#4 Dav3n *
Vamos, que la CIA o el Mossad van a atentar en suelo americano para dar un empujoncito a los votantes usanos, en su línea democrática de toda la vida xD
18 K 237
#1 candonga1
California?...estamos tontos?... pero si les pilla mucho más cerca la costa este de EEUU!!!
6 K 106
Verdaderofalso #12 Verdaderofalso
#1 si la tierra es plana no se yo
1 K 36
neiviMuubs #6 neiviMuubs
O bulo... o ataque de falsa bandera

por cierto que curioso que sea también en el estado que más odian los MAGAs, igual querian marcarse un 2x1
7 K 91
Iruñakis #3 Iruñakis
Esto es como el ántrax que decían que madaba saddam a casa del vecino en pueblo remoto de kentucky y al otro día a otro de nueva yorl :shit:
5 K 85
XtrMnIO #2 XtrMnIO *
No existen drones militares con carga con semejante autonomía.
5 K 71
Gry #11 Gry
#2 Pueden copiar a los ucranianos: cargar drones en contenedores y enviarlos por empresas de transporte comercial a los EEUU.

Sale mucho más barato que un misil intercontinental y es bastante más difícil de interceptar.

en.wikipedia.org/wiki/Operation_Spiderweb
0 K 15
Verdaderofalso #13 Verdaderofalso
#2 te acuerdas del ataque de los drones ucranianos en el centro de Rusia que iban en camiones?
0 K 20
Un_señor_de_Cuenca #9 Un_señor_de_Cuenca
Drones cargados con virus islamistas, vacunas 5G y genes de razas tirando a oscuritas.
1 K 26
#10 Russin
California no es la antípoda de Iran porque ambos están en el hemisferio norte, pero vamos, os podéis hacer una idea de la magnitud del bulo
2 K 25
karaskos #17 karaskos
#10 Por muy bulo que sea, esto lo suelta el Friker Jiménez, la IDA, el Pagascal o el sacomierda Tellado, y la realidad se altera para miles de anormales.
0 K 8
#7 Nasser
Noticias tontas para tontos Trumpetas.
0 K 20
Casiopeo #8 Casiopeo
Campaña de bulos interesados por parte de la CIA, nada nuevo.
0 K 13
#5 casicasi
Sería lo justo.
0 K 10
isaac.hacksimov #14 isaac.hacksimov
Noticia seguramente trola. Pero todas sus refinerías y centros militares son objetivos militares legítimos, es lo que tiene bombardear los de otro país.
0 K 9
Metabarón #16 Metabarón
Patéticos.
0 K 9
#15 PerritaPiloto
Si eso fuera factible también lo sería en dirección contraria. Estados Unidos no haría volar los B2 treinta horas entre ida y vuelta y respostar en vuelo. Simplemente mandaría drones baratos desde el centro de Estados Unidos hasta Irán en lugar de mover una costosa flota de guerra.

Además si quisieran joder a Estados Unidos, especialmente a Trump, atacarían Florida, a ver si con un poco de suerte destruyen su casa. Es más, si le quieren joder de verdad no le mandarían drones. Cogerían una pala e un aerogenerador, le pondrían un lazo y la mandarían a su campo de golf en Escocia.
0 K 8

menéame