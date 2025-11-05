A favor y en contra de ‘Lux’, el nuevo álbum de Rosalía: muy arriesgado pero tan pretencioso que da dolor de cabeza

Nos encontramos ante una de esas creadoras que quieren reinventarse en cada una de sus etapas y, en esta ocasión, ha dado un giro a sus ritmos urbanos iniciales y a sus raíces rumberas y folclóricas para elevarse a los altares de la orquestación. De la orquestación sinfónica. Aunque mezclando todos los géneros, claro(..)En Lux hay buenas canciones y otras son insoportables. Temas que, en otros artistas, los críticos desecharían por engolados y pedantes y que aquí han de pasar, sí o sí, como una revelación,