A favor y en contra de ‘Lux’, el nuevo álbum de Rosalía: muy arriesgado pero tan pretencioso que da dolor de cabeza

Nos encontramos ante una de esas creadoras que quieren reinventarse en cada una de sus etapas y, en esta ocasión, ha dado un giro a sus ritmos urbanos iniciales y a sus raíces rumberas y folclóricas para elevarse a los altares de la orquestación. De la orquestación sinfónica. Aunque mezclando todos los géneros, claro(..)En Lux hay buenas canciones y otras son insoportables. Temas que, en otros artistas, los críticos desecharían por engolados y pedantes y que aquí han de pasar, sí o sí, como una revelación,
Yo espero el analisis de Altozano que creo que tendra un poco mas de criterio y razones
Rosalia no solo hace discos es una maquina de marketing que es algo que tambien deberia haber alguien explicandolo. No se puede acertar tantas veces y tanto sin una estrategia. Pero claro yo necesito que me lo expliquen.
www.youtube.com/watch?v=NgHXFTgaVT0&t=2s
ROSALÍA: Lo que nadie está diciendo sobre EL MAL QUERER | Jaime Altozano
"Se atreve con una estructura rítmica compleja de 12 tiempos, asimétrica, que combina grupos binarios y ternarios con acentos en 3, 6, 8, 10 y 12, generando una tensión constante por la dislocación acentual...".
Sí Jaime, sí... Que tocaba las palmas por bulerías, vaya.
Necesitaria la critica a otros artistas para compararla y ver si en otros discos hay una cancion en todo el disco que sea de excelencia extrema.
No creí que está chica pudiera alcanzar semejante tono de voz. Que será autorune, vale, pero el resultado me gustó.
También decir que pusieron escasos 10 segundos de una canción.