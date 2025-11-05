edición general
4 meneos
93 clics

A favor y en contra de ‘Lux’, el nuevo álbum de Rosalía: muy arriesgado pero tan pretencioso que da dolor de cabeza

Nos encontramos ante una de esas creadoras que quieren reinventarse en cada una de sus etapas y, en esta ocasión, ha dado un giro a sus ritmos urbanos iniciales y a sus raíces rumberas y folclóricas para elevarse a los altares de la orquestación. De la orquestación sinfónica. Aunque mezclando todos los géneros, claro(..)En Lux hay buenas canciones y otras son insoportables. Temas que, en otros artistas, los críticos desecharían por engolados y pedantes y que aquí han de pasar, sí o sí, como una revelación,

| etiquetas: rosalía , música , lux
4 0 4 K 18 cultura
12 comentarios
4 0 4 K 18 cultura
mmlv #1 mmlv *
Lo envio por la rareza que supone esta crítica del nuevo disco de Rosalía, en todos los demás medios que he mirado todas las críticas son muy positivas, llenas de alabanzas e incluso calificaciones de "obra maestra"
2 K 34
JackNorte #4 JackNorte *
#1 Para esta critica para que sea una obra maestra cada nota deberia serlo , eso si no se si ese criterio le serviria con otros.
Yo espero el analisis de Altozano que creo que tendra un poco mas de criterio y razones
0 K 12
mmlv #6 mmlv *
#4 A mí que a un disco recien editado lo califique (casi) toda la crítica como "obra maestra" me parece cuando menos sospechoso, en mi opinión hacen falta escuchas y un poco de perspectiva para considerar un disco como tal
0 K 19
JackNorte #7 JackNorte
#6 Yo es que no espero solo un disco yo necesito un interprete como lo necesite en los anteriores para saber que habia hecho, y este tiene pinta que necesitara igual que los anteriores explicacion por alguien que sepa y con razones. Todo esto a favor y en contra creo que a Rosalia le beneficia lo peor es sacar un disco y que nadie hable de el.
Rosalia no solo hace discos es una maquina de marketing que es algo que tambien deberia haber alguien explicandolo. No se puede acertar tantas veces y tanto sin una estrategia. Pero claro yo necesito que me lo expliquen.

www.youtube.com/watch?v=NgHXFTgaVT0&t=2s

ROSALÍA: Lo que nadie está diciendo sobre EL MAL QUERER | Jaime Altozano
0 K 12
volandero #10 volandero *
#4 Al Altozano todavía le huele la boca a polla de Rosalía desde el último disco:

"Se atreve con una estructura rítmica compleja de 12 tiempos, asimétrica, que combina grupos binarios y ternarios con acentos en 3, 6, 8, 10 y 12, generando una tensión constante por la dislocación acentual...".

Sí Jaime, sí... Que tocaba las palmas por bulerías, vaya. :wall:
1 K 21
SVSRTZ #5 SVSRTZ *
No es mi estilo. The Overview de Steven Wilson y Quit to Play Chess de Cola Boyy me parecen de lo mejor de este año.
0 K 17
JackNorte #3 JackNorte
Lastima que en un disco no sean todas canciones de excelencia suprema , como en el resto de artistas al mismo nivel, xD
Necesitaria la critica a otros artistas para compararla y ver si en otros discos hay una cancion en todo el disco que sea de excelencia extrema.
0 K 12
#9 diablos_maiq
Para tener lugar aquí debería llamarse LinUX
0 K 10
#11 Fanpiro
El Viernes pusieron unos segundos en La Ventana (programa de la cadena Ser presentado Carles Francino) y me gustó.
No creí que está chica pudiera alcanzar semejante tono de voz. Que será autorune, vale, pero el resultado me gustó.
También decir que pusieron escasos 10 segundos de una canción.
0 K 9
Glidingdemon #12 Glidingdemon
Reconozco que no es de mi agrado la chica, pero la basura de música que hace o hacia ya dice todo lo demás, así que me extraña que sea capaz de hacer una obra maestra, que no digo yo que tenga su público y sea capaz de llenar espacios en sus conciertos, pero llamar obra maestra a la música de esta chica es para hacérselo mirar.
0 K 8
aruleno #2 aruleno
Pues me alegro por ella, y que alguien que se ha formado en música triunfe. Eso si, yo poco la voy a escuchar.
0 K 7
alcama #8 alcama
A mí me gusta Savignon Blanc
0 K 7

menéame