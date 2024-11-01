·
9
meneos
299
clics
Los fans de Fallout de todo el mundo han perdido la cabeza por un cantante español tras el último episodio hasta el punto de modificar mods de New Vegas
La Temporada 2 de Fallout está siendo un auténtico viaje para los fans de Fallout, concretamente aquellos versados en el lore de New Vegas.
new vegas
,
fallout
,
rafael
,
canción
,
fans
13 comentarios
#1
EvilPreacher
Me bajo de la serie: me gustó mucho la primera temporada, me aburrió la segunda, pero la canción de Raphael, «Balada de trompeta» sí que me sorprendió.
1
K
22
#2
oceanon3d
#1
Pues yo no me bajo; se deja disfrutar mucho entre tanta mierda.
0
K
8
#7
WcPC
#1
¿Donde sale la canción?
Porque estoy viendo por segunda vez el capítulo 8 y no la he escuchado en ningún sitio.
PD: Yo estoy encantado de la temporada, me ha parecido corta, avanza muy poco la trama, pero eso no significa que esté mal, significa que quireo mas.
1
K
23
#8
OrialCon_Darkness
#7
si no me fallla la memoria, sale en los últimos 10 minutos del episodio
1
K
21
#11
WcPC
#8
Lo he encontrado ahora mismo.
Vale...
No me había dado cuenta cuando vi el episodio...
0
K
12
#12
WcPC
*
#8
Muchas gracias por la pista, se me había olvidado decirlo.
0
K
12
#3
kumo
A mi me han gustado mucho las dos temporadas. Y espero una tercera al menos.
Lo de Raphael fue unas risas
1
K
21
#9
Un_señor_de_Cuenca
Yo sólo digo que Amazon paga a Trump y su mujer, les financia, les hace documentales y les adula.
1
K
21
#13
Apotropeo
Deben de tener algún asesor musical con buen conocimiento de la canción española.
Os recuerdo en " 9 perfectos desconocidos", como Concha Velasco, con su " calor", es la encargada del colofón de la serie
0
K
11
#6
TodasHieren...
No me digáis que la serie no es como el cómic "1984?, NO LO DIGÁIS....que no os la recuerda...AL MENOS¡¡
0
K
9
#10
Escafurciao
La verdad que hasta yo flipé con balada triste de trompeta.
0
K
8
#4
encurtido
Esta serie es de lo poco que he visto en Amazon Prime en muchos meses, y no conocía ni he jugado el videojuego.
Más que por la canción o el cantante, que respeto mucho pero tengo otro gusto musical, a mi me pareció una sorpresa agradable por que me encanta el estilo de Alex de la Iglesia.
0
K
7
#5
Gadfly
La canción le va perfecta. Me quedé flipando y se me pusieron los pelos de punta. Sublime. Con la cantidad de mierda en la tele que hay hoy en día se agradecen cositas así de vez en cuando
0
K
6
Ver toda la conversación (
13
comentarios)
