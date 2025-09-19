edición general
7 meneos
13 clics
¿Por qué faltan profesores?

¿Por qué faltan profesores?

España, aun sin cifras oficiales precisas, muestra síntomas claros: aulas masificadas, aumento de las bajas laborales, abandono temprano de la profesión y un riesgo evidente de que la educación pierda su capacidad de compensar las desigualdades: “La escuela va a dejar de cumplir ese papel porque no podrá reducir las diferencias sociales. El profesorado no tiene tiempo y su mayor carga de trabajo le impide personalizar la enseñanza, lo que repercutirá en una menor calidad de vida futura para los estudiantes”

| etiquetas: profesores , falta , precariedad
6 1 0 K 70 actualidad
12 comentarios
6 1 0 K 70 actualidad
#7 deimian86
Mi hijo está con la sustituta de la sustituta, y estamos en Febrero. ¿En que sector privado necesitas tres personas para un solo puesto en menos de un año?
1 K 19
#9 Galton
#7 Anda... otro que piensa que la educación privada/concertada es educación... {0x1f602} {0x1f602} {0x1f602} {0x1f602} {0x1f602} {0x1f602}
0 K 8
#11 deimian86 *
#9 aprende a leer, tengo un hijo, va a la pública, si pensase eso que dices iría a la privada / concertada ¿no?
0 K 9
#12 Galton
#11 ¿Porqué compara a la educación con una empresa privada?
0 K 8
#8 Galton
#6 Y seguimos con las falacias de turno... esta vez se desmarca con un falso dilema... ¡Muchas gracias!
1 K 19
Anfiarao #10 Anfiarao
#8 hombre, algo de razón lleva el señor. Si nos comparamos con el medioevo pues tampoco estamos tan mal, y si se compara con la edad de bronce pues ya te cuento xD
0 K 11
#1 MatiasElTostao
La noticia es de hace unos meses , pero totalmente vigente.

Falta de profesores y aulas masificadas junto con las políticas para desviar fondos a la educación privada, van a hacer que las desigualdades sean cada vez mayores
1 K 17
#5 Jjota
Pues no está pagado es lo que tiene la educación. Le pueden dar las vueltas que ellos quieran pero la gente pasa de aguantar a niños que no son suyos, a sus padres, a la sociedad que los juzga, por lo que pagan y se van a otro sitio.
1 K 16
#2 VFR
No puedo evitar reírme cuando leo lo de aulas masificadas. xD xD xD
0 K 13
haprendiz #3 haprendiz *
#2 Es gracioso ¿porque es verdad? {0x1f605}
1 K 16
#6 VFR *
#3 Todo dependerá de con que compares, los mayores de 60 sabrán a que me refiero
0 K 13
#4 Jjota
#2 reírse de que?
0 K 6

menéame