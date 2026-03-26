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La falta de mano de obra cualificada en la construcción coloca a fontaneros, electricistas y albañiles por encima de la media de salarios en España

La falta de mano de obra cualificada en la construcción coloca a fontaneros, electricistas y albañiles por encima de la media de salarios en España

La ausencia de relevo generacional y la baja proporción de jóvenes que optan por la FP industrial agravan el problema de escasez de personal cualificado. Solo el 12,7% del alumnado español cursa FP industrial, según datos citados en el informe. Esta carencia se traduce en más de 100.000 vacantes industriales sin cubrir, una cifra que afecta también a la construcción y que, según los autores del informe, representa un obstáculo para el desarrollo del sector. Las empresas reconocen la dificultad para encontrar trabajadores especializados.

| etiquetas: españa , mano de obra , salarios
13 10 0 K 186 Construccion
14 comentarios
13 10 0 K 186 Construccion
Elbaronrojo #6 Elbaronrojo *
A los servicios públicos de empleo tampoco es que esto les preocupe mucho. A lo mejor deberían de incentivar cursos y talleres de empleo enfocados a los sectores más demandados y que sean accesibles hacerlos. Si yo quisiera hacer ahora mismo un curso de electricidad, por el servicio público de empleo, mínimo me costaría unos seis mil euros. Si tienes suerte y te pagan la ayuda que dan a lo mejor te queda en unos tres mil quinientos o cuatro mil euros.
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#13 wendigo
#6 ¿No tienes acceso a los cursos gratuitos del SEPE o Fundae?

Otra cosa es que no haya algo específico que quieras o como quieras, pero posibilidades suele haber.

Saludos
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Elbaronrojo #14 Elbaronrojo
#13 Si el curso es gratuito, lo que no es gratuito es ir hasta allí todos los días. Hay que recorrer doscientos cincuenta kilómetros, pagar aparcamiento y pagar comida y con veinte euros que te dan para desplazamiento no te llega porque para comida no te dan nada al no ser en horario partido. Pero lo mejor es que si hay transporte público te dan la friolera de un euro y medio por día. Ya puedes vivir cerca para que sea gratis.
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Verdaderofalso #1 Verdaderofalso
El mercado se autorregula. Es fácil. Ofrecer mejores condiciones
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JackNorte #2 JackNorte
La construccion con precios de burbuja , pagando sueldos como si estuvieramos en crisis. Alguien deberia sacar cuanto se cobraba antes y ahora aplicar la devaluacion por la inflacion, y casi estoy seguro que si ponen el resultado en los sueldos salen trabajadores a patadas.
Eso si pedir a la gente que trabaje como antes con sueldos que dudo que lleguen a la mitad es querer tomar el pelo.
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powernergia #11 powernergia
#4 #2 A ver si os aclaráis, las dos cosas a la vez no puede ser.
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Bourée #7 Bourée
#3 Jajaja. A eso venía yo
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Barney_77 #5 Barney_77
Yo a mi hijo le digo siempre que fontanero, electricista o carpintero son profesiones que las va a disfrutar y que va a ganar mucho más que yo.
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#8 TheGreatDoc
#5 Trabajas en algo relacionado a TI? Si es así, te comprendo hermano y tienes toda la razón.
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#12 diablos_maiq
#5 y sin temor a la IA
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wata #10 wata
Con la llegado de la IA van a ser los empleos más solicitados. Vienen avisándolo pero no parece que se haga nada.
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canduteria #4 canduteria
Salarios bajos, trabajo duro. Pues normal. Es un problema de mercado de trabajo regulado comunistamente, tienen que subir salarios.
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ingenierodepalillos #9 ingenierodepalillos
#4 No termino de entender que trata de decir en la segunda parte de su comentario, porfavor, ¿podría desarrollarlo?
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menéame