La falta de mano de obra cualificada en la construcción coloca a fontaneros, electricistas y albañiles por encima de la media de salarios en España

La ausencia de relevo generacional y la baja proporción de jóvenes que optan por la FP industrial agravan el problema de escasez de personal cualificado. Solo el 12,7% del alumnado español cursa FP industrial, según datos citados en el informe. Esta carencia se traduce en más de 100.000 vacantes industriales sin cubrir, una cifra que afecta también a la construcción y que, según los autores del informe, representa un obstáculo para el desarrollo del sector. Las empresas reconocen la dificultad para encontrar trabajadores especializados.