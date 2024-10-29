Fallarás acude a la Fiscalía para exigir el cierre de la web de Vox que la señala: "Un día me pegarán un tiro y entonces a ver qué explicación dan"

"La escritora y periodista Cristina Fallarás se ha personado este jueves en la Fiscalía de Zaragoza para exigir la suspensión inmediata de la página web que Vox creó el pasado mes de septiembre en el marco de una campaña de señalamiento en su contra. Una página que continúa activa, pese a estar siendo investigada por un posible delito de odio. "
| etiquetas: fallarás , matonismo , fascismo , vox
#1 Cero respeto por la creadora de caza de brujas que organizo.
Lo de VOX es intolerable. Lo de esta señora tambien.
Es como decir apoyas a Maduro o a Trump...amos no me jodas.
Que poca memoria tenemos. Encumbramos a monstruos que se cargan la presuncion de inocencia, pero todo guay.
Los pistoleros de la extrema derecha.
Soberana gilipollez, y más comparado con el artículo que hace ella insultando a Vox, los votantes, y cualquiera que sea amigo de un votante de Vox, que eso te hace turbofascista y racista.
>www.publico.es/opinion/columnas/trates-fascistas-trates-racistas.html