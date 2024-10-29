edición general
23 meneos
27 clics
Fallarás acude a la Fiscalía para exigir el cierre de la web de Vox que la señala: "Un día me pegarán un tiro y entonces a ver qué explicación dan"

Fallarás acude a la Fiscalía para exigir el cierre de la web de Vox que la señala: "Un día me pegarán un tiro y entonces a ver qué explicación dan"

"La escritora y periodista Cristina Fallarás se ha personado este jueves en la Fiscalía de Zaragoza para exigir la suspensión inmediata de la página web que Vox creó el pasado mes de septiembre en el marco de una campaña de señalamiento en su contra. Una página que continúa activa, pese a estar siendo investigada por un posible delito de odio. "

| etiquetas: fallarás , matonismo , fascismo , vox
19 4 1 K 184 politica
17 comentarios
19 4 1 K 184 politica
Comentarios destacados:      
#1 Murciegalo
Mis respetos a esta señora. Todos los que pululàis por aquí echando espumarajos por la boca cada vez que sale, directa o indirectamente, a colación no tenéis ni un poquitirrín de los bemoles que tiene ella.
13 K 120
cenutrios_unidos #2 cenutrios_unidos *
A ella no le temblaba el pulso por señalar a gente sin pruebas. Asi que el karma es lo que tiene, señora.

#1 Cero respeto por la creadora de caza de brujas que organizo.

Lo de VOX es intolerable. Lo de esta señora tambien.

Es como decir apoyas a Maduro o a Trump...amos no me jodas.
6 K 37
#8 intotheflow
#2 ¿Te refieres a algún señalamiento concreto?
1 K 16
cenutrios_unidos #9 cenutrios_unidos *
#8 www.elmundo.es/cronica/2024/10/29/672007f1e85ecedf778b4588.html

Que poca memoria tenemos. Encumbramos a monstruos que se cargan la presuncion de inocencia, pero todo guay.
7 K 44
#11 intotheflow
#9 Esos testimonios son anónimos y tampoco identifican a los agresores, salvo si se interpone denuncia.
1 K 16
Harkon #7 Harkon
#1 Completamente de acuerdo
0 K 14
Barney_77 #10 Barney_77
#1 Está es la señora que va acusando veladamente a todo el que tenga la mala suerte de cruzarse con una loca. Pregúntaselo a Errejon.
2 K 15
cenutrios_unidos #13 cenutrios_unidos
#10 Existe la policia.
0 K 14
ElRespeto #12 ElRespeto
#1 esta señora es un despojo humano, una basura de persona y una oportunista psicópata.
1 K 7
#14 intotheflow *
#12 ¿También los periodistas que recogen testimonios anónimos (pixelando y deformando las voces o escribiendo artículos) de testigos o víctimas de abusos laborales, crímenes de guerra, abusos en el seno de la iglesia, explotación laboral de inmigrantes, maltratos en residencias, mala praxis médica, maltrato animal etc., son todo eso que dices?
1 K 14
plutanasio #15 plutanasio
#14 está tía ha retuiteado todo lo que la han enviado sin filtro. Un buen periodista habría hecho un mínimo de investigación. Por favor no la pongas al mismo nivel.
0 K 11
#16 intotheflow
#15 Recoger testimonios usando una grabadora o haciendo fotos es lo mismo. Fallarás ha creado un archivo de testimonios online (editados para eliminar nombres o características clave de los agresores, como en el caso de Suárez, no retuiteados, como dices) en lugar de un reportaje de investigación. ¿Es el formato lo que molesta? Porque existen archivos de otros temas que he mencionado y no parecen molestar tanto.
0 K 7
#17 Nasser
#12 eso de ElRespeto tiene mucha guasa
0 K 7
HeilHynkel #3 HeilHynkel
VOX apunta, la extrema derecha mata.
1 K 31
pepel #4 pepel
#3 VOX es la Extrema Derecha.
3 K 45
HeilHynkel #5 HeilHynkel
#4

Los pistoleros de la extrema derecha.
1 K 31
pedrario #6 pedrario
La página en cuestión parece que es esta >accion.voxespana.es/cristinafallaras

Soberana gilipollez, y más comparado con el artículo que hace ella insultando a Vox, los votantes, y cualquiera que sea amigo de un votante de Vox, que eso te hace turbofascista y racista.

>www.publico.es/opinion/columnas/trates-fascistas-trates-racistas.html
0 K 11

menéame