Fallarás acude a la Fiscalía para exigir el cierre de la web de Vox que la señala: "Un día me pegarán un tiro y entonces a ver qué explicación dan"

"La escritora y periodista Cristina Fallarás se ha personado este jueves en la Fiscalía de Zaragoza para exigir la suspensión inmediata de la página web que Vox creó el pasado mes de septiembre en el marco de una campaña de señalamiento en su contra. Una página que continúa activa, pese a estar siendo investigada por un posible delito de odio. "