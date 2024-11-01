La ‘factura’ de Mercosur en los cítricos de Valencia: la Unió Llauradora cifra en más de 100 millones el impacto del zumo de Brasil

Alrededor de 500.000 toneladas de cítricos valencianos que se destinan a la industria de transformación podrían ver peligrar su rentabilidad por la competencia de los jugos del gigante sudamericano.
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howtheyvote.eu/votes/182460
Votó en contra de las cláusulas que protegen al sector agrario.
www.vozpopuli.com/espana/el-parlamento-europeo-aprueba-proteger-a-los-
En concreto, Estrasburgo aprobó que la Comisión Europea monitorice de forma continua y constante las importaciones de productos sensibles. Además, el organismo deberá presentar informes cada seis meses para certificar que los controles se están cumpliendo.
Que Brasil es el mayor consumidor mundial de productos fitosanitarios prohibidos en Europa es un hecho contrastable y contrastado, esos pesticidas no existen en europa de forma legal, por lo tanto, que es bastante posible que acaben llegando aqui productos con esos pesticidas ni cotiza; y los controles han detectado infinidad de veces fitosanitarios prohibidos aqui por cancerígenos en productos de Brasil.
Para que tengas conocimiento.
youtu.be/wAc5VsxkOQQ?is=O9NpCCqnDASFV2gF
actuaran sistemáticamente en contra de nuestros intereses...
Hasta donde sé esto no es cierto.
Para bienes complejos que necesitan toda una cadena de transformación , lo comprendo , pero para productos agrarios , se me escapa. Y mas aun a los precios que se esta poniendo el diesel.
Son cosas que no entiendo. Como que comprar el producto en tiendas de km0 te sale más caro que en un supermercado o comprar en Alemania te sale a veces al mismo precio que en Alicante.
Qué es más rápido, cogerlo en un campo de Brasil, llevarlo a una planta de refinado en Brasil, envasarlo en una planta de refinado en Brasil, llevarlo al puerto en Brasil, y mandarlo cruzando todo un océano, y luego llevarlo del puerto (de Málaga mismamente) a un centro de logística en España y de ahí a todos los supermercados; o hacer los mismos pasos en España saltándose el del viaje en océano?
Cumplir leyes protectoras de personas y del medio ambiente, encarece.