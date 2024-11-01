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La ‘factura’ de Mercosur en los cítricos de Valencia: la Unió Llauradora cifra en más de 100 millones el impacto del zumo de Brasil

La ‘factura’ de Mercosur en los cítricos de Valencia: la Unió Llauradora cifra en más de 100 millones el impacto del zumo de Brasil

Alrededor de 500.000 toneladas de cítricos valencianos que se destinan a la industria de transformación podrían ver peligrar su rentabilidad por la competencia de los jugos del gigante sudamericano.

| etiquetas: valencia , mercosur , comercio , dumping , ue , liberalismo , globalización
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19 comentarios
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Comentarios destacados:      
#1 tierramar *
PP y PSOE se posicionan con Mercosur y dan la espalda al campo www.infoagro.com/noticias/2026/pp_y_psoe_se_posicionan_con_mercosur_y_
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ayatolah #7 ayatolah
#1 ahí están los votos por países y por grupos políticos
howtheyvote.eu/votes/182460
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Cehona #13 Cehona
#1 La farsa de Vox: vota en contra de las salvaguardas de Mercosur y engaña a agricultores y ganaderos.
Votó en contra de las cláusulas que protegen al sector agrario.

www.vozpopuli.com/espana/el-parlamento-europeo-aprueba-proteger-a-los-

En concreto, Estrasburgo aprobó que la Comisión Europea monitorice de forma continua y constante las importaciones de productos sensibles. Además, el organismo deberá presentar informes cada seis meses para certificar que los controles se están cumpliendo.
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DonNadieSoy #9 DonNadieSoy *
4#
Que Brasil es el mayor consumidor mundial de productos fitosanitarios prohibidos en Europa es un hecho contrastable y contrastado, esos pesticidas no existen en europa de forma legal, por lo tanto, que es bastante posible que acaben llegando aqui productos con esos pesticidas ni cotiza; y los controles han detectado infinidad de veces fitosanitarios prohibidos aqui por cancerígenos en productos de Brasil.
Para que tengas conocimiento.
youtu.be/wAc5VsxkOQQ?is=O9NpCCqnDASFV2gF
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manzitor #2 manzitor
Por sostenibilidad, no tiene el más mínimo sentido que un litro de zumo tenga que cruzar el Atlántico para ser consumido en España, habiendo opciones aquí. Pero ojo, serán empresas españolas y mucho españolas las que se aprovechen de esto, el dinero no sabe de patrias. Y por si les gusta la idea, me ponen en casa una caja de naranjas de calibre pequeño o 'feas' a 0,5 y se las quitan de las manos.
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#10 fremen11
En esos países utilizan pesticidas y medicamentos para animales que están prohibidos en la UE
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#12 pirat *
Parece como que los dirigentes que votamos,
actuaran sistemáticamente en contra de nuestros intereses...
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#16 perej
#12 no lo parece, es así. Tienen amos a quien obedecer.
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Yoryo #18 Yoryo
#12 ¿Les seguiremos votando? esa es la cuestión, si después de miles de engaños nos seguimos tragando la propaganda electoral y la letra pequeña que no nos leen cuando piden el voto o votamos a radicales para que el cambio sea efectivo.
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#19 Pitchford
#17 Más rápido desde un campo en España claro. Pero el precio total depende sobre todo del coste de la mano de obra en el campo y en la planta de concentrado.
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#4 Onaj
con menores estándares de calidad y seguridad alimentaria

Hasta donde sé esto no es cierto.
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LoboAsustado #3 LoboAsustado
Yo es algo que no acabo de entender...como puede ser mas rentable comprar del otro lado del océano , traerlo en barco , descargarlo en puerto , y llevarlo por tren/camión a la industria transformadora que comprarlo directamente a los productores locales que incluso pueden colectivamente llevarlo a una cooperativa local y mandarte el camión...aparte de los tiempos.
Para bienes complejos que necesitan toda una cadena de transformación , lo comprendo , pero para productos agrarios , se me escapa. Y mas aun a los precios que se esta poniendo el diesel.
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#6 Onaj
#3 Supongo que porque el trasporte es el gasto más bajo.

Son cosas que no entiendo. Como que comprar el producto en tiendas de km0 te sale más caro que en un supermercado o comprar en Alemania te sale a veces al mismo precio que en Alicante.
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LoboAsustado #8 LoboAsustado
#6 O comprar aceite en una cooperativa no te salga mucho mas barato que en un super... son cosas inexplicables.
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#11 Pitchford
#3 El coste y emisiones de carbono del transporte en barco es insignificante. Si el transporte total por camión es más largo influye más.
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Andreham #17 Andreham
#11 Pero eso tampoco tiene mucho sentido.

Qué es más rápido, cogerlo en un campo de Brasil, llevarlo a una planta de refinado en Brasil, envasarlo en una planta de refinado en Brasil, llevarlo al puerto en Brasil, y mandarlo cruzando todo un océano, y luego llevarlo del puerto (de Málaga mismamente) a un centro de logística en España y de ahí a todos los supermercados; o hacer los mismos pasos en España saltándose el del viaje en océano?
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#14 perej
#3 el precio tiene que ver con los salarios y con la salubridad de los tratamientos que se apliquen.
Cumplir leyes protectoras de personas y del medio ambiente, encarece.
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Yoryo #15 Yoryo
#3 No es más barato pero es más rentable para todos los eslabones de esa cadena, tú estas al final que pagas a un montón de especuladores que están bien posicionados.
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menéame