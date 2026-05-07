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Primeras consecuencias del acuerdo con Mercosur

Primeras consecuencias del acuerdo con Mercosur

Mercosur: llega a Grecia un lote de pollo congelado con un 80% de carne contaminada con salmonela.

| etiquetas: mercosur , salmonela , pollo
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2 comentarios
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Bhuvaya #2 Bhuvaya
Jeje, a hacerse veganos meneantes! Lo que me voy a reír de los carnívoros.
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#1 yokitolakaka
Un caso aislado :troll:
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