La fábrica del bulo: cómo el entorno ultra de VOX convirtió la mentira en su arma política más letal en España

Marzo de 2026. Un vídeo manipulado se extiende como la pólvora por las redes: Isabel Díaz Ayuso habla de trenes y, de repente, el ministro Óscar Puente le responde con un insulto grosero. Miles de cuentas lo comparten indignadas como prueba irrefutable de la “arrogancia del Gobierno”. Horas después, Maldita.es lo desmonta sin piedad: puro montaje, edición burda de audio e imagen.
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Bilis y demás improperios fascistas a partir de la raya y no os la metais que nos conocemos
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Quien no los conozca que les vote.
Y claro desde entonces con ayuda de la basura periodística y la muleta de la justicia, acabamos como estamos ahora, con un PP Vox blanqueando a asesinos genocidas, incluso haciendo el ridículo ante sus socios europeos.
Pero esta derecha miserable que tenemos en España mataría a su madre para sacar a Sanchez del gobierno.