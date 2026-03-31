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La fábrica del bulo: cómo el entorno ultra de VOX convirtió la mentira en su arma política más letal en España

La fábrica del bulo: cómo el entorno ultra de VOX convirtió la mentira en su arma política más letal en España

Marzo de 2026. Un vídeo manipulado se extiende como la pólvora por las redes: Isabel Díaz Ayuso habla de trenes y, de repente, el ministro Óscar Puente le responde con un insulto grosero. Miles de cuentas lo comparten indignadas como prueba irrefutable de la “arrogancia del Gobierno”. Horas después, Maldita.es lo desmonta sin piedad: puro montaje, edición burda de audio e imagen.

| etiquetas: vox , bulo , arma política , ayuso , video
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6 comentarios
13 3 0 K 238 actualidad
efectogamonal #1 efectogamonal *
Vox, Agencia de colocación S.A. sostenida a través de dinero público y esparsor de bulos de primer nivel.

Bilis y demás improperios fascistas a partir de la raya y no os la metais que nos conocemos {0x1f525}

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millanin #6 millanin
#1 Yo creía que donde la gente se colocaba más era en Ciudadanos.
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Nube_Gris #3 Nube_Gris
La élite desde siempre se ha aprovechado de la ignorancia y de la falta de información que tiene el pueblo en general para controlarnos y que no nos sublevemos. Ahora el problema es exactamente el contrario: nos creemos tan listos y manejamos tanta información que estamos saturados y creemos cualquier cosa, sobre todo si estamos predispuestos a creerla (por ideología, religión, etc...) que nos tragamos cualquier bulo. Pero que no se nos olvide que la finalidad de tanta manipulación es precisamente que la mitad de españa se subleve contra el orden establecido y contra las normas de la misma democracia que "ellos" dicen defender.

Quien no los conozca que les vote.
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MiguelDeUnamano #4 MiguelDeUnamano
No tienen nada decente que ofrecer así que lo único que les queda es salpicar todo de mierda.
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Arzak_ #2 Arzak_
Pólvora para cerebritos de fácil digestión y que la esparcen como mantequilla. 8-D
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Kantinero #5 Kantinero
Si hombre, como que el entorno del PP no maniobró ya en 2004, para culpar a ETA de un atentado perpetrado en respuesta por promover una guerra en Irak con mentiras.
Y claro desde entonces con ayuda de la basura periodística y la muleta de la justicia, acabamos como estamos ahora, con un PP Vox blanqueando a asesinos genocidas, incluso haciendo el ridículo ante sus socios europeos.
Pero esta derecha miserable que tenemos en España mataría a su madre para sacar a Sanchez del gobierno.
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menéame