La fábrica del bulo: cómo el entorno ultra de VOX convirtió la mentira en su arma política más letal en España

Marzo de 2026. Un vídeo manipulado se extiende como la pólvora por las redes: Isabel Díaz Ayuso habla de trenes y, de repente, el ministro Óscar Puente le responde con un insulto grosero. Miles de cuentas lo comparten indignadas como prueba irrefutable de la “arrogancia del Gobierno”. Horas después, Maldita.es lo desmonta sin piedad: puro montaje, edición burda de audio e imagen.