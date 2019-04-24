edición general
6 meneos
33 clics
La F1 se queda en Barcelona

La F1 se queda en Barcelona

Fumata blanca. Barcelona mantiene su plaza en el calendario de Fórmula 1 hasta 2032, aun con el traslado del GP de España a Madring (hasta 2035), aunque el Circuit de Barcelona-Catalunya acogerá el Mundial en años alternos.

| etiquetas: f1 , gp , montmelo
6 0 1 K 58 ocio
26 comentarios
6 0 1 K 58 ocio
Comentarios destacados:    
Cehona #1 Cehona
En Madrid no tenemos médicos ni pediatras en los Centro de Salud, pero tenemos F1
6 K 77
#2 Tronchador.
#1 Pringaos. Nosotros teníamos F1 y Copa América, aún que todo eso fue antes del estallido de la burbuja y del destape de la gurtel. Que tiempos aquellos, buenos gobernantes a los que no les importaba robar todo lo que quisieran para darnos las migajas de espectáculos para ricos.
Y luego se fue todo al garete por culpa de los socialistas.
2 K 36
Cehona #8 Cehona
#2 Los rojos socialistas tenian el copyright del rojo, no sentó bien que lo usaran otros.  media
0 K 13
Skiner #16 Skiner *
#8 Ahí esta el coche descapotable con los cabecillas del expolio salvaje que hicieron en Valencia.
Con los complices necesarios que son los pilotos.
El presidente más lamentable que ha tenido esta tierra, incluso supera al baboso de Mazón.
1 K 20
Skiner #18 Skiner
#8 Si algo caracterizaba a la Señora Rita Barberá era ir siempre vestida de rojo.
0 K 7
Skiner #17 Skiner *
#2 La culpa fue de los socialistas :troll:
Hacer una pseudodictadura y red clientelar de la vergüenza robando a manos llenas no tuvo nada que ver en el tema.
Aún hoy seguimos pagando una tasa para pagar lo que robaron en la factura del agua.
0 K 7
Barney_77 #3 Barney_77 *
#1 ¿Como andan en cataluña con la sanidad, educación, transporte público? ¿Está todo perfecto?
2 K 38
Andreham #4 Andreham
#3 De momento tienen ya construido un circuito desde hace un tiempo y no tienen que dejarse más dinero en montar uno para que la Muerte pueda posar en fotos.
3 K 45
Huaso #5 Huaso
#3 sempre es pot anar a millor.
1 K 13
StuartMcNight #6 StuartMcNight *
#3 Probablemente parecido a Madrid. Pero lo que si que tienen es un circuito existente y no tienen que hacer una chufa semi-urbana para deleite de tus jefes.
1 K 26
Cehona #9 Cehona
#3 ¿Tantos años gobernando CIU y Junts no mejoraron las infraestructuras y Servicios Públicos? Y eso que siempre estan chantajeando al bipartidismo, desde el pacto del Majestic
0 K 13
charles_ton #7 charles_ton
#1 eso es Libertad
0 K 6
Cehona #10 Cehona
#7 ¿A ti te gusta conducir? Nada como los atascos en Madrid
elpais.com/ccaa/2019/04/24/madrid/1556103027_484559.html
1 K 29
Un_señor_de_Cuenca #12 Un_señor_de_Cuenca
#1 Y además una F1 con un circuito de mierda
0 K 16
Cehona #13 Cehona
#12 Añado el Ayuntamiento de Madrid ha acumulado más de tres años de retraso en la constitución del Consejo Municipal del Ruido, incumpliendo su propia normativa. Lo montan ahora con la F1 que todos conocemos no es ruidosa.
Se rien en nuestra propia cara.
1 K 29
Skiner #15 Skiner *
#1 Disfrutar lo votado.
El robo salvaje y expolio para los ciudadanos que supone hacer un circuito urbano.
En Valencia dieron buena cuenta de ello.
No aprendéis porque no abrís los ojos.
0 K 7
Cehona #19 Cehona
#15 Disfruten ellos lo votado. En mi barrio ganó Junts, en Madrid, ¡en Madrid!!
Algo huele podrido en Dinamarca.
0 K 13
Skiner #21 Skiner *
#19 Con gente tan bien carada como la señora Nogueras no se como alguien puede votarles.
Cada vez que abre la boca parece que esta regañando a todo el mundo.
(Y también robaron de manera alarmante =>3%. el palau, etc)
Por eso tanto cambio de nombre y de rumbo :troll:
Vamos a tapar las corrupciones de todos con banderas
0 K 7
#24 Toponotomalasuerte
#1 los médicos y pediatras no dan sobres, las derivaciones ala privada ay las externalizaciones de sanidad si. Por eso son las mejores externalizaciones de España. Ricos sobres para el PP
1 K 23
Tarod #26 Tarod
#1 a q centros vas tú? Porque el mío tiene de todo.
0 K 14
Cehona #23 Cehona
#20 Ha llovido bastante en Madrid, pero sin inundaciones.
Han suspendido el remake de Cañas y Barro.
0 K 13
devilinside #25 devilinside
#23 Con la lluvia que ha caído sólo va a hacer falta un poco de sol para que florezcan las terrazas
0 K 12
Javi_Pina #11 Javi_Pina
Ahora, con la denominación GP de Cataluña sí si van de España pueden mantener la F1 :roll:
0 K 11
Cehona #14 Cehona
#11 El de Madrid es GP Spain within Spain
0 K 13
devilinside #20 devilinside
#14 Y con cañas
0 K 12
#22 MetalAgm
#14 "GP Spain within Spain, what is Madrid if not Spain!"
1 K 26

menéame