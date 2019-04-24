La F1 se queda en Barcelona

Fumata blanca. Barcelona mantiene su plaza en el calendario de Fórmula 1 hasta 2032, aun con el traslado del GP de España a Madring (hasta 2035), aunque el Circuit de Barcelona-Catalunya acogerá el Mundial en años alternos.
| etiquetas: f1 , gp , montmelo
Y luego se fue todo al garete por culpa de los socialistas.
Con los complices necesarios que son los pilotos.
El presidente más lamentable que ha tenido esta tierra, incluso supera al baboso de Mazón.
Hacer una pseudodictadura y red clientelar de la vergüenza robando a manos llenas no tuvo nada que ver en el tema.
Aún hoy seguimos pagando una tasa para pagar lo que robaron en la factura del agua.
elpais.com/ccaa/2019/04/24/madrid/1556103027_484559.html
Se rien en nuestra propia cara.
El robo salvaje y expolio para los ciudadanos que supone hacer un circuito urbano.
En Valencia dieron buena cuenta de ello.
No aprendéis porque no abrís los ojos.
Algo huele podrido en Dinamarca.
Cada vez que abre la boca parece que esta regañando a todo el mundo.
(Y también robaron de manera alarmante =>3%. el palau, etc)
Por eso tanto cambio de nombre y de rumbo
Vamos a tapar las corrupciones de todos con banderas
Han suspendido el remake de Cañas y Barro.