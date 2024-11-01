El extremista Ben Gvir exige a Netanyahu que reanude sus ataques "a plena potencia" contra Gaza

El ministro de Seguridad Nacional de Israel, Itamar Ben Gvir, ha reclamado al Gobierno israelí que se olvide del alto el fuego y reanude la campaña militar en Gaza "a plena potencia" tras declarar su convencimiento de que el movimiento islamista Hamás no tiene intención alguna de respetar el actual cese de hostilidades.
Se juega su pellejo. Si hay bombas no se puede dejar entrar ni a médicos, ni a periodistas internacionales, porque le pueden caer unas bombas y no se puede asegurar su seguridad...
Aveces pienso en este pueblo que lleva 3.500 años a la gresca con todo el mundo y me acuerdo cuando su dios se le inflaron los huevos y los mando a dar 40 años vueltas por el desierto como pollos sin cabeza ... creo que no captaron el mensaje y lo mismo se merecen otros cuarenta años de penitencia.