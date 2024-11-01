edición general
El extremista Ben Gvir exige a Netanyahu que reanude sus ataques "a plena potencia" contra Gaza

El ministro de Seguridad Nacional de Israel, Itamar Ben Gvir, ha reclamado al Gobierno israelí que se olvide del alto el fuego y reanude la campaña militar en Gaza "a plena potencia" tras declarar su convencimiento de que el movimiento islamista Hamás no tiene intención alguna de respetar el actual cese de hostilidades.

io1976 #6 io1976
Sin el apoyo de los dirigentes del occidente civilizado este genocidio no sería posible.
4 K 61
vviccio #13 vviccio
#6 Y las calles vacías también, solo entienden la presión de las calles. Hacer comentarios en redes sociales solo sirve de placebo.
0 K 11
Macadam #5 Macadam *
Plan de paz... La puta madre de todos los sionistas de mierda y sus cómplices
2 K 44
#7 soberao *
#3 Es que este hombre tiene razón, ¿Qué será lo siguiente? ¿Dejar entrar médicos internacionales y material sanitario para que los hospitales puedan ampliarse como requiere el genocidio en marcha? ¿Qué van a dejar entrar a la prensa internacional y que sus canales aliados empiecen a emitir vídeos y reportajes de su paseo por la destrucción de Gaza? Hombre, por favor, que está la gente muy tranquila en su casa para que ahora empiecen a salir pruebas del genocidio y que se empiece a documentar de forma masiva desde medios internacionales.
Se juega su pellejo. Si hay bombas no se puede dejar entrar ni a médicos, ni a periodistas internacionales, porque le pueden caer unas bombas y no se puede asegurar su seguridad...
1 K 25
#2 unocualquierax
Que vaya él delante.
1 K 20
Antipalancas21 #11 Antipalancas21
Vaya panda de hijos de fruta religiosos y no religiosos que ahí en Israel.
0 K 20
rogerius #1 rogerius *
Netanyahu está encantado de que le ofrezcan coartadas para hacer lo suyo… «No es por ti… es por mí… es que me presionan mucho…» Estas bestias se retroalimentan. Sinergia creo que lo llaman. :palm: ¿Una armada internacional que pare los pies a USA e Israel? Oh, no, qué dice usted, qué locura… tienen armas atómicas… pues nada, que hagan lo que quieran… A ver, apártese, señora… ¡Siguiente!
0 K 18
oceanon3d #9 oceanon3d *
Si este ultra religioso de la Torá se cree que sus acciones son las que desea su dios este ultimo debe ser mas bien satanás disfrazado.

Aveces pienso en este pueblo que lleva 3.500 años a la gresca con todo el mundo y me acuerdo cuando su dios se le inflaron los huevos y los mando a dar 40 años vueltas por el desierto como pollos sin cabeza ... creo que no captaron el mensaje y lo mismo se merecen otros cuarenta años de penitencia.
1 K 16
TripleXXX #12 TripleXXX
#9 Si, siempre me dio mucha pena la persecución que sufrió ese pueblo, ahora pienso lo que no se puede decir.
0 K 8
Javi_Pina #4 Javi_Pina
Para sorpresa de nadie
0 K 10
BastardWolf #8 BastardWolf
No se deberia permitir ejercer como cargos importantes a personajes como este. Son auténtico odio y sinrazon
0 K 10
Sandman #10 Sandman
#8 Yo no le permitiría gastar oxígeno, pero bueno, seré un poco radical.
0 K 13

