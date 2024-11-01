La extrema derecha trata de colarse en las mentes de los jóvenes: ¿qué hacemos ahora?

Encuestas y estudios recientes apuntan a que la población joven se siente más atraída por posturas más conservadoras, pero los expertos piden no caer en el alarmismo ante una realidad compleja: "Interesa que perdamos la esperanza"
Y por cierto resulta muy cutre tratar de lavar ese ideario como si fuera una idea extraordinariamente nueva para atraer a los jóvenes.
No estoy aquí para dar lecciones de nada.
Te coges lo que has escrito y te vas al ideario de la extrema derecha. Y lo comparas.
El titular: Extrema derecha
Cuando la izquierda esta moderna, que no es izquierda ni nada, deje de llamar a todo extrema derecha y se preocupe de los verdaderos problemas igual consiguen algo
extrema derechaSENSATEZ trata de colarse en las mentes de los jóvenes: ¿qué hacemos ahora?
Un vídeo de 30 segundos, es suficiente para demostrar que COZ y PP lo hacen en contra de los trabajadores.
2 dejad de decir que no existen denuncias falsas y devolved la igualdad al estado de derecho. Y por dios, quitar la lay de violencia de género.
3 reconoced que hay un problema con la inmigración descontrolada, en pocos años las violaciones se han disparado de manera alarmante y ya comparan 2025 con los años 80 del siglo pasado.
4 líderes ricos y pijos con salarios desorbitados como Irene montero o Pablo Iglesias, quienes no viven como predican, recuerdan a… » ver todo el comentario
No era referido a ti, pero te entiendo esto esta tan crispado que saltamos a la 1a de cambio
A gente como tú es tan fácil comerle la cabeza en las redes y el Telegram... no me extraña nada que te hayas creído la milonga política de los que generan ODIO.
2 Las denuncias falsas forman parte de menos del 1% de las denuncias por violencia, ¿pero te preocupan más esas? Y no sé a qué te refieres con "devolved la igualdad" si nunca ha existido tal cosa. Quizá es que preferías cuando simplemente había violencia machista y nadie hacía nada, quizá por eso dices de quitar la ley de violencia de género.
3 La inmigración no está descontrolada. Y no sé cómo tienes la desfachatez de… » ver todo el comentario
He dicho prometer, ojo.
Ahora les llega el discurso de la inmigración, la recuperaación de los derechos masculinos y otra suerte de cosas parecidas a las que agarrarse, y que también se les acabarán cayendo. Sólo queda darle tiempo al tiempo.
Libertad de voto, articulo 23 de la constitución española y eso. Si la izquierda fracasa en atraer el voto joven, es un fracaso de la izquierda, no de los jóvenes.
En mi opinión los jóvenes castigan… » ver todo el comentario
Los jóvenes simplemente son unos putos ignorantes.....