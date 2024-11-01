edición general
La extrema derecha trata de colarse en las mentes de los jóvenes: ¿qué hacemos ahora?

Encuestas y estudios recientes apuntan a que la población joven se siente más atraída por posturas más conservadoras, pero los expertos piden no caer en el alarmismo ante una realidad compleja: "Interesa que perdamos la esperanza"

wata #10 wata
#7 He constatado un hecho. Has escrito el ideario de la extrema derecha. Si no te gusta que te lo digan pues no escribas cosas de extrema derecha.
Y por cierto resulta muy cutre tratar de lavar ese ideario como si fuera una idea extraordinariamente nueva para atraer a los jóvenes.
3
Amoniaco #12 Amoniaco
#10 que es de extrema derecha exactamente? Lo de la bandera? Dios que fascista...
0
wata #13 wata
#12 Si no lo ves es que participas de ello.
No estoy aquí para dar lecciones de nada.
Te coges lo que has escrito y te vas al ideario de la extrema derecha. Y lo comparas.
2
Gnomo #9 Gnomo
De la noticia „Encuestas y estudios recientes apuntan a que la población joven se siente más atraída por posturas más conservadoras“

El titular: Extrema derecha :palm:

Cuando la izquierda esta moderna, que no es izquierda ni nada, deje de llamar a todo extrema derecha y se preocupe de los verdaderos problemas igual consiguen algo
2
#17 gorg
La extrema derecha SENSATEZ trata de colarse en las mentes de los jóvenes: ¿qué hacemos ahora?
0
#1 Quillotro
Ya lo anunció hace Alejandro Sanz hace 30 años: "Son tan fuertes tus miradas, con las luces apagadas, que soy solo un adolescente, pero entraré en tu mente, pisando fuerte, pisando fuerteeeee". Pues eso, ¿habéis visto la mirada de Abascal?
0
Gry #11 Gry
¡Mandarles al frente ruso en cuanto se declare la guerra! :hug:
0
Top_Banana #14 Top_Banana *
Con enseñarles el sentido de su voto es suficiente.

Un vídeo de 30 segundos, es suficiente para demostrar que COZ y PP lo hacen en contra de los trabajadores.
0
Amoniaco #3 Amoniaco *
1 dejad de manipular la realidad.

2 dejad de decir que no existen denuncias falsas y devolved la igualdad al estado de derecho. Y por dios, quitar la lay de violencia de género.

3 reconoced que hay un problema con la inmigración descontrolada, en pocos años las violaciones se han disparado de manera alarmante y ya comparan 2025 con los años 80 del siglo pasado.

4 líderes ricos y pijos con salarios desorbitados como Irene montero o Pablo Iglesias, quienes no viven como predican, recuerdan a…   » ver todo el comentario
5
#5 Nastar
#3 yo lo resumiria en: dejad de hacer el gilipollas
1
Amoniaco #8 Amoniaco
#5 y exactamente que es lo que te resulta gilipollas de mi comentario. Iluminame
0
#16 Nastar
#8 no hombre, baja la guardia, queria decir que resumiria todos tus puntos en: izquierda deajad de hacer el gilipollas.

No era referido a ti, pero te entiendo esto esta tan crispado que saltamos a la 1a de cambio
0
#19 JoseLuis80
#8 Aquí has demostrado las luces que tienes, que ni has entendido que el mensaje iba a tu favor.
A gente como tú es tan fácil comerle la cabeza en las redes y el Telegram... no me extraña nada que te hayas creído la milonga política de los que generan ODIO.
0
wata #6 wata
#3 Acaba de exponer el ideario de la extrema derecha.
4
Amoniaco #7 Amoniaco
#6 premio. Fascista, extrema derecha, no mires eso, la realidad le ayuda en el relato de la extrema derecha, etc, etc.
1
#18 JoseLuis80 *
#3 1 ¿Estás seguro de que no eres tú quien está manipulado?

2 Las denuncias falsas forman parte de menos del 1% de las denuncias por violencia, ¿pero te preocupan más esas? Y no sé a qué te refieres con "devolved la igualdad" si nunca ha existido tal cosa. Quizá es que preferías cuando simplemente había violencia machista y nadie hacía nada, quizá por eso dices de quitar la ley de violencia de género.

3 La inmigración no está descontrolada. Y no sé cómo tienes la desfachatez de…   » ver todo el comentario
0
Amoniaco #21 Amoniaco
#18 es un bulomlas denuncias falsas son el 0.0001... No el 1%
0
#20 Juantxi
#3 Lo año de la ultraderecha es que habiendo estudiado el mercado electoral del descontento lo atrae con falsas ilusiones. La ultraderecha nunca solucionará nada, es antidemocrática carece de empatía social y desprecia a asistente personal marginadas a las que trata de arrancar su voto. Repasemos la historia de siglo XX, que no la caguenos permitiendo a la ultraderecha vuelva para poder machacar los españoles, que recordemos que hay que fusilar a veintiséis millones...
0
Amoniaco #24 Amoniaco
#20 am, vale, vale, eso soluciona el problema, gracias.
0
ThePato #2 ThePato
Si les prometen trabajo, vivienda y seguridad a quién no le va a gustar?
He dicho prometer, ojo.
0
Mala #22 Mala
Hace unos años, la extrema izquierda se llevo a una parte de la gente joven con aquel discurso contra los ricos y los poderosos, que se quedó en agua de borrajas y en una ministra de igualdad diciendo que todos los hombres osn unos violadores en potencia.
Ahora les llega el discurso de la inmigración, la recuperaación de los derechos masculinos y otra suerte de cosas parecidas a las que agarrarse, y que también se les acabarán cayendo. Sólo queda darle tiempo al tiempo.
0
CharlesBrowson #15 CharlesBrowson
Comer karma
0
#4 Visca *
Esto está fatal planteado. A los chavales no hay que hacerles nada. Si la extrema derecha no es válida lo que hay que prohibir es la extrema derecha. Si necesitas manipular a los jóvenes para que voten lo que tu quieres mientras consideras su actual opción política legítima, eso es adoctrinar.

Libertad de voto, articulo 23 de la constitución española y eso. Si la izquierda fracasa en atraer el voto joven, es un fracaso de la izquierda, no de los jóvenes.

En mi opinión los jóvenes castigan…   » ver todo el comentario
0
#23 fremen11
#4 Pero entonces castigarán también en las CCAA gobernadas por la ultraderecha, no??? O es que han solucionado todos los problemas que dices??
Los jóvenes simplemente son unos putos ignorantes.....
0

