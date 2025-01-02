edición general
Los extranjeros compran uno de cada cinco pisos en España

Los extranjeros ganan cada vez más peso en el mercado de la vivienda en España. En este momento, en torno a una de cada cinco operaciones de compraventa residencial tiene detrás a un ciudadano sin nacionalidad española, según los últimos datos del Ministerio de Vivienda. Algunos de estos compradores foráneos residen en el país, pero un número también cada vez más importante no lo hacen. En concreto, casi un 10% del total de las transacciones son ejecutadas por no residentes.

26 comentarios
Comentarios destacados:    
NPCMeneaMePersigue #1 NPCMeneaMePersigue
Curioso aquí no saltan contra los inmigrantes como lo hacen con otros casos porque claro les sacan la pasta

Hay que tirar mierda en redes sociales sobre españa, cambio climático, demasiado calor en verano, ahora inundaciones, frío, se vive mal, no hay trabajo, en todas las redes en especial las que nos leen guiris como reddit, instagram...

Espantar la demanda y hundir la burbuja, si no suben salarios ni la oferta de casas, pues hundamos la demanda
Kantinero #2 Kantinero *
Vienen en pateras Mercedes llenas de billetes de 500

#1 No hace falta animar, somos especialistas en hablar mal de nuestro país.
Hasta Ansar después de su presidencia iba por el mundo hablando mal de España.
NPCMeneaMePersigue #5 NPCMeneaMePersigue
#2 Si lo pongo y salta gente a decir que no en vez de seguir haciendo scroll, es que es lo correcto :-)
Barney_77 #6 Barney_77
#2 Lo que pasa es que os pensais que 30k de sueldo es clase media, cuando en cualquier pais desarrollado nuestros sueldos son de miseria. Los precios de la vivienda son muy caros para nuestros sueldos, pero una clase media real, como es en otros paises, son precios asequibles.
Kantinero #7 Kantinero
#6 Y tu que sabes lo que pensamos o de que clase somos?
Barney_77 #20 Barney_77
#7 Solo una pregunta, ¿Crees que 60k al año es un sueldo de rico?
Kantinero #21 Kantinero
#20 Un rico no tiene sueldo
Barney_77 #22 Barney_77
#21 Vale, pero no has respondido la pregunta. Te la voy a hacer de otra manera. ¿Consideras que 60k es clase alta?¿Crees que 30k es clase media?
Kantinero #25 Kantinero
#22 Un rico no se molesta en tener sueldo, si lo tiene es simplemente porque le interesa técnicamente, tienen propiedades y empresas que cubren sus gastos de cualquiera de las maneras, un rico como dios manda vive de sus rentas o de sus empresas gestionadas por testaferros, si no puedes vivir sin trabajar no eres rico, y si puedes vivir sin trabajar porque tienes mucho patrimonio pero trabajas, un pringao como cualquier clase media.
30K no es clase media, además no se puede cuantificar , 60K para un tío que vive solo es clase media (justito), pero si tiene 3 hijos es un pobre que cubre gastos y se puede permitir alguna alegría pero nada de lujos.
Barney_77 #26 Barney_77
#25 Ok, correcto, piensas como yo.
#3 tromperri
#1 el 40 años navegando por foros de internet nunca he visto a nadie que midiese más erróneamente su influencia.
NPCMeneaMePersigue #4 NPCMeneaMePersigue
#3 Yo cuando veo a alguien así como dices tú, me río y sigo haciendo scroll, pero como lo hago bien tienes que venir a decirlo, gracias por confirmar que lo hago bien :-)
1 K 23
CharlesBrowson #8 CharlesBrowson
#1 pues no te creas que es tan efectivo, tan solo en parte, yo soy andaluc, en la costa del sol y el problemon son las ingentes colonias de los autodenominados "ex pats" anglosajones, nordicos y teutones, ellos viven en colonias casi aisladas, con servicios y negocios propios que hace que el exterior no les afecte mucho, porque tenemos aqui en este pais, porque ya seas del sur mas sur o del norte mas norte lo inculcado de "eres buena gente, hospitalario, acogedor" haciendo…   » ver todo el comentario
NPCMeneaMePersigue #10 NPCMeneaMePersigue
#8 Solo hay que ver que lo digo y saltan de 3 en 3 a decirme que no lo haga, si no sirviera no saltaría tanta gente, no tendría marcaje al hombre de varios usuarios, acosos y amenazas.

Solo hay que ver los post en redes sobre cambio climático como tienen decenas de bots diciendo que no existe el cambio climático :roll:
#12 gemmota
#1 Yo, que tengo doble nacionalidad britanica y española, te puedo asegurar que eso no les asusta: Ni vienen a trabajar ni vienen en las epocas del año en las que hay inundaciones ni ven ningun problema en que haga mucha calor, que es lo que buscan. Te acuerdas de las manifestaciones en Barcelona en las que disparaban a guiris con pistolitas de agua o lo que pasó hace poco en Valencia con unos que iban en bicicleta? Eso sí les asusta. Y que haya mucha delincuencia y robos/ataques violentos,…   » ver todo el comentario
NPCMeneaMePersigue #15 NPCMeneaMePersigue
#12 sexto comentario diciendo que no, es decir hay 6 personas diciendo que no, escribiendo parrafadas.. en pocos minutos. Vamos que voy encaminadisimo

Cuando esto que dices es mentira, vamos en redes lees a los que hablan inglés y el exceso de calor los espanta  media
Enésimo_strike #19 Enésimo_strike
#1 según tu propia noticia el 20% de las compraventas las hacen extranjeros, un 10% residentes y otro 10% no residentes. Por lo tanto llamar inmigrantes a todo el grupo es erróneo.
#23 El_dinero_no_es_de_nadie
#1 Los extranjeros realizan una de cada cinco violaciones en España.

Ves que malos son los extranjeros :troll:
toshiro #11 toshiro
Lo que mas me jode, es que los extranjeros que están comprando más casas en España y poniéndonos las cosas jodidas aquí, son los de países que son muy duros en contra de la inmigración, como EEUU, reino Unido, holanda y Alemania, que se llaman a si mismos expats en lugar de inmigrantes. Y aquí riendo sus gracias en lugar de decirles que se queden en sus países.
Kantinero #13 Kantinero
#11 pero si dices que un emigrante pobre que viene a delinquir se expulse a su país eres un racista
#17 lordban
#11 Salvo Países Bajos el resto que mencionas no son para nada duros con la inmigración. USA lo empieza a ser ahora desde hace menos de un año y aún así tiene decenas de millones de inmigrantes de primera generación. Por su lado UK y Alemania son el ejemplo clásico del neoliberalismo globalista, la inmigración que tienen es masiva y totalmente apoyada por el estado, medios, instituciones privadas, civiles y demás.

Concuerdo que el rollo de "expat" es una huevada para limpiar la imagen, son inmigrantes, y además afectan tanto o más a la estabilidad como los inmigrantes pobres, ya que tienen más capacidad para desplazar a los nativos fuera de sus ciudades debido a su poder adquisitivo.
#18 tromperri
no he dicho para nada que me moleste.
Simplemente me parece una fantasía.
#14 tromperri *
ni con tanta autoestima :-)
Gracias por confirman comentando que mi comentario es relevante ;)
Yo también lo debo hacer bien.
NPCMeneaMePersigue #16 NPCMeneaMePersigue
#14 ostras te molesta que uno internet se crea que influye, que tiene autoestima? wow, jaja si que lo hago bien gracias!
#9 sliana
Es la única forma de exportar construcción, pero solo sirve para subir el precio.
#24 VFR
Solo un 10% es por no residentes? Parece que quien echa la culpa a los extranjeros que compran lo hace por simple xenofobia
