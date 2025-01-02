Los extranjeros compran uno de cada cinco pisos en España  

Los extranjeros ganan cada vez más peso en el mercado de la vivienda en España. En este momento, en torno a una de cada cinco operaciones de compraventa residencial tiene detrás a un ciudadano sin nacionalidad española, según los últimos datos del Ministerio de Vivienda. Algunos de estos compradores foráneos residen en el país, pero un número también cada vez más importante no lo hacen. En concreto, casi un 10% del total de las transacciones son ejecutadas por no residentes.