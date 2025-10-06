·
más visitadas
10476
clics
Albert Camus, Soto Ivars y la autoconciencia de la maldad
9634
clics
Ya no se cortan manipulando: el ejemplo de hoy en El Economista
7093
clics
Israel se anuncia en Google para difamar a Greta Thunberg con propaganda oficial
5178
clics
La directora de cine Paula Ortiz da el pregón en Zaragoza y lo que dice deja a la alcaldesa, del PP, con esta cara
3939
clics
Las bailarinas Ouled Naïl: impresionantes fotografías de las mujeres nómadas que cautivaron el desierto [ENG]
más votadas
434
Los hospitales de Madrid marcan su récord de adjudicaciones opacas: cientos de millones en contratos troceados y sin detallar
450
Masiva manifestación en Madrid en apoyo a Palestina y contra Netanyahu
393
Cáncer de mama oculto: la negligencia del Gobierno de Moreno Bonilla podría hundir económicamente a la Junta de Andalucía
392
Israel, ocho décadas saltándose el derecho internacional
301
Los 'riders' utilizan Bicimad para sus repartos pese a estar prohibido: "Acaparan un servicio público para una empresa privada"
5
meneos
8
clics
Exteriores confirma que los 28 españoles de la Flotilla que permanecen retenidos en Israel vuelven este lunes a España
Fuentes militares confirman a la SER que el A400 de Defensa despegará a las 17:00 horas de regreso a España con 27 de los 28 españoles que quedaban en Israel
etiquetas
españa
israel
flotilla
4
1
0
47
actualidad
10 comentarios
actualidad
#9
Barriales
La piara fascista rascándose la espalda unos a otros.
1
15
#3
poxemita
Vuelven al Estado Español, que a algunos de esos les da sarpullido pensar que van a España.
0
10
#4
Pacman
#3
no les puede dar un sarpullido ya que les han duchado
3
24
#6
poxemita
#4
igual los han duchado con agua extraida de territorios ocupados.
0
10
#7
Professor
#3
Eso digo yo, porqué no vuelven a cargo de sus respectivas comunidades autonomas llenas de hechos diferenciales y nacionalidades historicas, coño? O es que no tienen aviones A400?
0
5
#2
alcama
¿Eso incluye a los de la CUP?
0
6
#1
Professor
Alguien puede decirnos cuanto nos ha salido el viaje a los españoles? Empecemos por el coste/hora de un A400.
1
-7
#5
poxemita
#1
y la fragata.
0
10
#8
yende
#1
0.0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000001 rescate bancario
1
22
#10
Kalandraka125
*
#1
Mas barato que el parto y cuidados perinatales de un fascista.
0
7
