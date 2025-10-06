edición general
5 meneos
8 clics
Exteriores confirma que los 28 españoles de la Flotilla que permanecen retenidos en Israel vuelven este lunes a España

Exteriores confirma que los 28 españoles de la Flotilla que permanecen retenidos en Israel vuelven este lunes a España

Fuentes militares confirman a la SER que el A400 de Defensa despegará a las 17:00 horas de regreso a España con 27 de los 28 españoles que quedaban en Israel

| etiquetas: españa , israel , flotilla
4 1 0 K 47 actualidad
10 comentarios
4 1 0 K 47 actualidad
#9 Barriales
La piara fascista rascándose la espalda unos a otros.
1 K 15
#3 poxemita
Vuelven al Estado Español, que a algunos de esos les da sarpullido pensar que van a España.
0 K 10
Pacman #4 Pacman
#3 no les puede dar un sarpullido ya que les han duchado
3 K 24
#6 poxemita
#4 igual los han duchado con agua extraida de territorios ocupados.
0 K 10
Professor #7 Professor *
#3 Eso digo yo, porqué no vuelven a cargo de sus respectivas comunidades autonomas llenas de hechos diferenciales y nacionalidades historicas, coño? O es que no tienen aviones A400?
0 K 5
alcama #2 alcama
¿Eso incluye a los de la CUP?
0 K 6
Professor #1 Professor
Alguien puede decirnos cuanto nos ha salido el viaje a los españoles? Empecemos por el coste/hora de un A400.
1 K -7
#5 poxemita
#1 y la fragata.
0 K 10
yende #8 yende *
#1 0.0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000001 rescate bancario
1 K 22
#10 Kalandraka125 *
#1 Mas barato que el parto y cuidados perinatales de un fascista.
0 K 7

menéame