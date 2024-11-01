Expulsión y multas hasta 20.200 euros: la letra pequeña de la ley de Vox para prohibir el burka en los espacios públicos que apoya el PP

Feijóo y Ester Muñoz anuncian el voto a favor de la tramitación de la propuesta de Abascal en plenas negociaciones para los gobiernos de Extremadura y Aragón, y ante las inminentes elecciones en Castilla y León.
"20 años después de que Alemania comenzara a legislar para prohibir o limitar el uso de algún tipo de velo islámico en espacios públicos y centros de trabajo"
"La norma apunta que portar el niqab o el burka es “sencillamente incompatible con el modo de vida de nuestra civilización, además de entrañar graves peligros para la seguridad ciudadana”. Y cita que ya se puso en marcha en “Francia en 2010, Bélgica en 2011, Austria en
… » ver todo el comentario
claro, lo hacen por que cohartan la libertad de las mujeres, no por racismo. a otro con ese cuento. si no
> a establecer restricciones al uso de prendas que ocultan el rostro humano en el espacio público”."
si no, prohibirian tambien el uso de pasamontañas en espacios publicos.
Los señoros que nos dicen lo que está bien y lo que está mal como si fuéramos niñas pequeñas...
Se te ocurrió ponerte puntín en boca y no entrar en movidas que no estás al nivel de discutir?
Soy anarca.
Tienes el ego subido eh? Que a ti no te llore dice mi ma como están las cabezas.
Eso es feminismo e igualdad. Que la mujer decida lo que quiera hacer cuando lo quiera hacer, no el amo y señor de la casa en base a amenazas o coacciones.
No puede venir un tarugo religioso pero un tarugo fascista si? Siendo yo apóstata me tengo que comer procesiones, luces de navidad, belenes, etc. Parece ser que ya ahí mi opinión no cuenta.
Y no te pongas espléndido, a ti esas mujeres te importan un huevo, lo que te duele es otra cosa.
Te preguntaste a caso las consecuencias que tiene quitárselo?
Porque serán mujeres que al no poder ir al colegio se quedarán sin educación, le… » ver todo el comentario
Ah, que no es tan fácil. Pues eso.
Edito: "Y no te pongas espléndido, a ti esas mujeres te importan un huevo, lo que te duele es otra cosa." Eres rematadamente tonto y lo peor es que no lo sabes. ¿Las mujeres me importan un huevo? Amigo, para decir gilipolleces como esas, estudia un poco y educa ese ladrillo que tienes por cerebro, por que hay que ser rematadamente tonto para decir eso.
No estás bien, mezclas churras con merinas. Lo dicho, no estás preparado para hablar de esto.
Mañana, el que lleve una camiseta crítica con España o los "valores nacionales".
Pasado, el que salga a la calle después del toque de queda o sin un permiso (por ejemplo para ir a trabajar o para ir a comprar o para ir al médico...).
No está bien, es un horror si quiera plantearselo.
Y más desde el sitio que lo hacen, desde el más puro y asqueros racismo.
Esta gente no hizo nada por las mujeres más que comprarles un mandil y decir que son libres. Que les jodan.