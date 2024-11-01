edición general
Expulsión y multas hasta 20.200 euros: la letra pequeña de la ley de Vox para prohibir el burka en los espacios públicos que apoya el PP

Feijóo y Ester Muñoz anuncian el voto a favor de la tramitación de la propuesta de Abascal en plenas negociaciones para los gobiernos de Extremadura y Aragón, y ante las inminentes elecciones en Castilla y León.

21 comentarios
Aokromes #1 Aokromes
pues nada, que se queden en casa.... o que se vistan de monjas, a ver como legislan los de nox eso :troll:
2 K 31
#4 k-loc *
#1 #2 #3 En la noticia:

"20 años después de que Alemania comenzara a legislar para prohibir o limitar el uso de algún tipo de velo islámico en espacios públicos y centros de trabajo"

"La norma apunta que portar el niqab o el burka es “sencillamente incompatible con el modo de vida de nuestra civilización, además de entrañar graves peligros para la seguridad ciudadana”. Y cita que ya se puso en marcha en “Francia en 2010, Bélgica en 2011, Austria en

…   » ver todo el comentario
2 K -16
Aokromes #7 Aokromes *
#4 > ¿En base a que libertad defendéis que se pueda coaccionar la libertad de las mujeres?

claro, lo hacen por que cohartan la libertad de las mujeres, no por racismo. a otro con ese cuento. si no

> a establecer restricciones al uso de prendas que ocultan el rostro humano en el espacio público”."

si no, prohibirian tambien el uso de pasamontañas en espacios publicos.
1 K 30
#10 k-loc *
#7 ¿Racismo? Tú no has sufrido racismo en tú vida, no hables de lo que no sabes ni has padecido. ¿Te gustaría que un tarugo religioso le dijera a las mujeres de tú familia que o Burka o vara? Pues eso. Que algunos véis VOX o PP en la noticia y os sale lo que sea para no darles algo, que no toda, por supuesto, la razón.
0 K 7
Dakaira #13 Dakaira
#10 sabes lo que nos da asco a las mujeres en general?

Los señoros que nos dicen lo que está bien y lo que está mal como si fuéramos niñas pequeñas...

Se te ocurrió ponerte puntín en boca y no entrar en movidas que no estás al nivel de discutir?
#16 k-loc
#16 k-loc
#13 ¿Lo mismo que los de Podemos? ¿A esos también les dices que se callen? Pues eso. A mi con otro cuento. Y cuando tengas un Burka, ladra si quieres. A mi no me llores. Señoro.
0 K 7
Dakaira #18 Dakaira *
#16 pero a ver... Me van a poner burka o soy señoro?

Soy anarca.
Tienes el ego subido eh? Que a ti no te llore dice xD mi ma como están las cabezas.
#21 k-loc
#21 k-loc
#18 Buf, no lo sabes bien. Gente de España en contra de quitar el Burka. Ver para creer. Cada vez más asco. Se os llena la boca con machismos, racismos y fascismos y no veis lo que viene por detrás. Dadle tiempo.
Eso es feminismo e igualdad. Que la mujer decida lo que quiera hacer cuando lo quiera hacer, no el amo y señor de la casa en base a amenazas o coacciones.
0 K 7
#8 Murciegalo
#4 q.e.d.
0 K 12
Dakaira #11 Dakaira *
#4 los espacios públicos no son tus casa, es la casa de todos.

No puede venir un tarugo religioso pero un tarugo fascista si? Siendo yo apóstata me tengo que comer procesiones, luces de navidad, belenes, etc. Parece ser que ya ahí mi opinión no cuenta.

Y no te pongas espléndido, a ti esas mujeres te importan un huevo, lo que te duele es otra cosa.
Te preguntaste a caso las consecuencias que tiene quitárselo?

Porque serán mujeres que al no poder ir al colegio se quedarán sin educación, le…   » ver todo el comentario
1 K 26
#12 k-loc *
#11 Estoy de acuerdo. La religión en casa de cada uno. Pero todas. Id a la mezquita y cerradla. Vamos a ver que pasa.
Ah, que no es tan fácil. Pues eso.
Edito: "Y no te pongas espléndido, a ti esas mujeres te importan un huevo, lo que te duele es otra cosa." Eres rematadamente tonto y lo peor es que no lo sabes. ¿Las mujeres me importan un huevo? Amigo, para decir gilipolleces como esas, estudia un poco y educa ese ladrillo que tienes por cerebro, por que hay que ser rematadamente tonto para decir eso.
1 K -13
Dakaira #14 Dakaira
#12 por que iba a querer cerrar una mezquita? O una iglesia dicho sea de paso?

No estás bien, mezclas churras con merinas. Lo dicho, no estás preparado para hablar de esto.
#15 k-loc
#15 k-loc
#14 Ve y cierra todo lo que quieras de religión. Verás como comes mierda a paladas. Lo malo es ser gilipollas y no saberlo.
0 K 7
Dakaira #17 Dakaira
#15 Tu argumento es la propia experiencia y no viene a cuento la verdad...
#19 k-loc
#19 k-loc
#17 Que si, que si, lo que quieras, pero cuando veas a tús familiares subyugadas por culpa de tarados religiosos, sean quienes sean, no llores. Que cambiamos las siglas por Podemos o Psoe y los que aquí ladran callarían. Hipocresía que se llama.
0 K 7
Dakaira #20 Dakaira
#19 no estás bien... Tomate una tila.
0 K 20
#5 Toponotomalasuerte
#1 eso pensaba yo. Las soryeye todas al talego. A donde las expulsan? O se va a hacer una excepción para las carmelitas?
1 K 30
Andreham #9 Andreham
Hoy son las malvadas y terribles mujeres musulmanas con su burka.

Mañana, el que lleve una camiseta crítica con España o los "valores nacionales".

Pasado, el que salga a la calle después del toque de queda o sin un permiso (por ejemplo para ir a trabajar o para ir a comprar o para ir al médico...).
1 K 28
Dakaira #3 Dakaira
Joder...
No está bien, es un horror si quiera plantearselo.

Y más desde el sitio que lo hacen, desde el más puro y asqueros racismo.

Esta gente no hizo nada por las mujeres más que comprarles un mandil y decir que son libres. Que les jodan.
0 K 20
#2 Murciegalo
Inconstitucional demagogia para sus votontos
0 K 12
CharlesBrowson #6 CharlesBrowson
Es bien
0 K 8

