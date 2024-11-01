edición general
El exprincipe Andrés gritó "soy hijo de la reina" cuando lo sacaron de su mansión en Windsor

El exprincipe Andrés gritó "soy hijo de la reina" cuando lo sacaron de su mansión en Windsor

Según fuentes citadas por The Sun on Sunday, el hijo de la reina Isabel II repitió ante quienes ejecutaban su desalojo: "Pero soy el segundo hijo de la reina, no pueden hacerme esto". "Se negó a marcharse o a asumir responsabilidad alguna", señaló la fuente, que añadió que resulta "extraordinario" que Andrew invocara la memoria de su madre como argumento de defensa. "Nadie está seguro de si la realidad de su situación le ha golpeado todavía".

elGude
Lo repito. La única minoría peligrosa son los ricos.
Verdaderofalso
Le faltó añadir: estoy por encima del bien y del mal
Golan_Trevize
Eres un mongolo soberbio que espero que sea juzgado como debe, sin tener en cuenta del coño del que ha salido.
Metabarón
Niño de mamá
Butters
Usted no sabe quién soy yo, nivel inglés rancio
