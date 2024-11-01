El exprincipe Andrés gritó "soy hijo de la reina" cuando lo sacaron de su mansión en Windsor

Según fuentes citadas por The Sun on Sunday, el hijo de la reina Isabel II repitió ante quienes ejecutaban su desalojo: "Pero soy el segundo hijo de la reina, no pueden hacerme esto". "Se negó a marcharse o a asumir responsabilidad alguna", señaló la fuente, que añadió que resulta "extraordinario" que Andrew invocara la memoria de su madre como argumento de defensa. "Nadie está seguro de si la realidad de su situación le ha golpeado todavía".