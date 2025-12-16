La explosión de casos de gripe A H3N2 sitúa a España al borde de una epidemia

Tras saltar las alarmas hace dos semanas, la explosión de casos de gripe ya está aquí. Como refleja el SiVIRA (Sistema de Vigilancia de las Infecciones Respiratorias Agudas) del Instituto de Salud Carlos III (ISCIII), los casos de infecciones respiratorias agudas casi se han doblado desde la alerta de la circulación de una cepa más contagiosa: de 479,3 a 840,1. Y lo que sí se ha duplicado es la tasa de síndrome gripal en solo siete días hasta los 164,6 casos/100.000 habitantes, situándose por primera vez sobre el umbral epidémico.
| etiquetas: epidemia , gripe a
www.youtube.com/watch?v=XpEDNGmxXRc Sonidos en inglés.
www.youtube.com/watch?v=eSvY1VDxTZg Sonidos en español.
#La_base_de_datos_de_virus_ha_sido_actualizada
La gente en el transporte público con gripazos, ojos rojos, tosiendo y sin mascarillas
Es lo que hay..
Lo llego a saber y me habría vacunado.