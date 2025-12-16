edición general
La explosión de casos de gripe A H3N2 sitúa a España al borde de una epidemia

Tras saltar las alarmas hace dos semanas, la explosión de casos de gripe ya está aquí. Como refleja el SiVIRA (Sistema de Vigilancia de las Infecciones Respiratorias Agudas) del Instituto de Salud Carlos III (ISCIII), los casos de infecciones respiratorias agudas casi se han doblado desde la alerta de la circulación de una cepa más contagiosa: de 479,3 a 840,1. Y lo que sí se ha duplicado es la tasa de síndrome gripal en solo siete días hasta los 164,6 casos/100.000 habitantes, situándose por primera vez sobre el umbral epidémico.

Torrezzno
Ojala nos confinen. Asi no tengo que ir a ningúna cena de navidad y puedo rabiar del perro
3
cybermon
#3 no eres feliz, y lo sabes
0
pedrobotero
Tiene nombre de actualización acumulativa de windows, que podría salir mal?
4
mcfgdbbn3
#10: Bastantes cosas, por eso conviene actualizar la base de datos de virus: www.youtube.com/watch?v=ckxe6pfnYeA
1
mcfgdbbn3
#15: Por ampliar un poco dejo estas compilaciones de sonidos del Avast:
www.youtube.com/watch?v=XpEDNGmxXRc Sonidos en inglés.
www.youtube.com/watch?v=eSvY1VDxTZg Sonidos en español.
#La_base_de_datos_de_virus_ha_sido_actualizada
0
Don_Pixote
Ni con una pandemia hay educación

La gente en el transporte público con gripazos, ojos rojos, tosiendo y sin mascarillas

Es lo que hay..
3
traviesvs_maximvs
#4 cada vez que veo a alguien estornudar sin taparse en un sitio cerrado me dan ganas de escupirle la puta cara.
1
sotillo
#4 Gente solidaria y un sistema sanitario a lo Mota
0
MetalAgm
#4 Y ni con una pandemia aprendimos nada: de tener teletrabajo a quitar por completo el teletrabajo y como mucho 1 o 2 dias con suerte y de vuelta todos a la puta oficina... que aqui no ha pasado nada...
0
JanSolo
Llevo toda la semana cruzándome con gente que la están pasando o la acaban de pasar pero no se ponen una mascarilla así los maten. Demasiados imbéciles insensibles e indolentes y en genera inhumanos en este mundo. Empiezo a pensar que el Gran Filtro sobre la paradoja de Fermi es cierto.
1
Torrezzno
#7 la mascarilla aqui es como un estigma. No quieres que nadie te trate diferente por tener una enfermedad altamente contagiosa
1
JanSolo
#9 Pues no se si me miran o me tratan diferente pero en mi familia no hay ningún problema en llevarla ante la duda. Yo creo que es una cuestión de imbecilidad por falta de conocimiento o de desensibilización, porque veo por ejemplo a la puerta del colegio gente que la lleva porque tienen síntomas y coincide que parecen ser los que tienen la cabeza mas asentada en este mundo (o también muy sensibilizados porque tienen familiares de riesgo claro), y por supuesto, el caso contrario también veo que se cumple bastante bien. Y me daría igual si no pagasen justos por pecadores.
0
rbrn
#7 La mascarilla ha quedado como algo que sólo los locos que no han superado el trauma del COVID usan, así que toca joderse. Así somos.
1
eldragon_jp
Yo vine de vacaciones a Málaga y la semana pasada ya cogí esta puta gripe. Me llama la atención que no se habla mucho del tema por aquí.
1
MagnumClarsen
No sé si es esta enfermedad de la noticia pero tengo algo que cumple con los síntomas, nunca había tenido gripe pero que cuatro días más malos he pasado...

Lo llego a saber y me habría vacunado.

Lo llego a saber y me habría vacunado.
0
cybermon
Hay que confirmar a la plebe
1
Verdaderofalso
#1 era eso o fumigarnos con chemtrails
0
devilinside
#2 Fuñigarnos
0
mcfgdbbn3
#2: Y aumentar la vigilancia mediante el uso de drones basados en plumas. :-P
0
sotillo
#1 La plebe no se salvaban en ningún sitio
0

