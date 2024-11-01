·
La expiración de alquileres firmados en pandemia obliga a los inquilinos a pagar más o irse: "Quisimos negociar, pero no cedió"
Más de 1,5 millones de personas se verán afectadas por los vencimientos de contratos de alquiler firmados cuando los precios estaban en mínimos.
#2
XDistante
¿Pretendemos que los caseros particulares carguen con las competencias del Estado?
Yo solo veo dejación de funciones por parte del Gobierno (sin importar las siglas)
5
K
55
#4
Chinchorro
#2
¿Quieres que el estado regule los precios de la propiedad privada? ¿Eres comunista?
0
K
12
#5
Leon_Bocanegra
#4
algunos van a piñón fijo, ni miran un poco por encima el envio antes de comentar.
1
K
23
#6
Chinchorro
#5
Es gracioso porque es verdad
1
K
23
#7
Barney_77
*
No, pero si que me gustaria que el estado ofreciera viviendas publicas en alquiler. Estas viviendas deberian aportar un minimo de habitabilidad a precios asequibles, unicamente en alquiler y a disposicion de todo el mundo independientemente del nivel de renta. Ya si quieres buscar otros pluses, comodidad, espacio, instalaciones... pues te vas a los alquileres privados que deberian estar totalmente desregulados. Si existiera un parque de viviendas suficientemente dimensionado saldrian del…
» ver todo el comentario
0
K
20
#8
Almirantecaraculo
#2
la competencia del Estado, recogido en el artículo 128 de la constitución española es evitar la especulación, y asegurar que la riqueza del país sirva al país.
Afinando más, la competencia en materia de vivienda está transferida a las comunidades autónomas, bajo el paraguas del Estado, el cual les da unas herramientas.
Pero oh casualidad que no se usan.
Tú reducción, además de tendenciosa es simplista.
Si no entiendes el problema, quizá por el buenismo liberal con el que te han…
» ver todo el comentario
0
K
8
#1
NPCMeneaMePersigue
Hay que grabar vídeos con conflictos en los barrios y subirlos a redes para espantar la demanda
Como decía Adam Smith el sistema es eliminar competidores
0
K
14
#9
daniMate
*
"Quisimos negociar" = "Sabemos que hay mucha gente dispuesta a pagar mucho más que nosotros, pero no nos apetecía pagar tanto"
"No cedió" = "No teníamos nada interesante que ofrecerle, parece que solo alquila su piso a cambio de dinero, no por caridad."
Pero estoy seguro que al final el casero les ofrecería un alquiler más bajo que el de mercado, pero más alto del que pagaban. Acaban pagando 750 por algo que en mercado son 800.
En fin, seguro que cuando pagaban un alquiler barato han podido ahorrar un montón.
0
K
10
#3
aupaatu
*
Pero el mercado se regula solo....por dios por la patria y el rey lucharon nuestros padres....por dios por la patria y el rey lucharemos....y casi un siglo despues siguen reclutado cruzados para putodefender El Reino de España con sus votos .
Y curiosamente se ceen revolucionarios.
Y protestan cuando pretenden legislar para evitar sus bulos y desinformación en las redes en nombre de la libertad
0
K
9
