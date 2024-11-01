El experto Jorge Morales alerta: "Estamos a las puertas de la mayor crisis energética de la historia, mucho mayor que la de los años 70"

Este experto en energía ha afirmado que "estamos a las puertas de la mayor crisis energética de la historia, mucho mayor que la de los años 70". "Y todo se debe a un bloqueo de un estrecho por el que pasa el 20% del petróleo y el 20% del gas natural licuado del mundo. Un día normal pasan entre 130 y 140 barcos", mientras que ahora "el día que más pasan son cinco y con muchísimas dificultades. Nadie puede suplir un 20% del suministro mundial"