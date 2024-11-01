El experto Jorge Morales alerta: "Estamos a las puertas de la mayor crisis energética de la historia, mucho mayor que la de los años 70"

Este experto en energía ha afirmado que "estamos a las puertas de la mayor crisis energética de la historia, mucho mayor que la de los años 70". "Y todo se debe a un bloqueo de un estrecho por el que pasa el 20% del petróleo y el 20% del gas natural licuado del mundo. Un día normal pasan entre 130 y 140 barcos", mientras que ahora "el día que más pasan son cinco y con muchísimas dificultades. Nadie puede suplir un 20% del suministro mundial"
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En Europa tenemos más energía alternativa, más transporte público y distancias entre ciudades mucho, mucho más cortas.
En EEUU un trabajador hace de media 60km conduciendo, y las mercancías recorren miles de km.
Además el combustible ya tiene pocos o ningún impuesto, así que el gobierno puede hacer poco para compensar la subida como ha sucedido aquí bajando impuestos.
Por tanto una subida del coste de combustible tiene un efecto mucho más bestia que aquí
Malos tiempos vienen.