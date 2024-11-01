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El experto Jorge Morales alerta: "Estamos a las puertas de la mayor crisis energética de la historia, mucho mayor que la de los años 70"

El experto Jorge Morales alerta: "Estamos a las puertas de la mayor crisis energética de la historia, mucho mayor que la de los años 70"

Este experto en energía ha afirmado que "estamos a las puertas de la mayor crisis energética de la historia, mucho mayor que la de los años 70". "Y todo se debe a un bloqueo de un estrecho por el que pasa el 20% del petróleo y el 20% del gas natural licuado del mundo. Un día normal pasan entre 130 y 140 barcos", mientras que ahora "el día que más pasan son cinco y con muchísimas dificultades. Nadie puede suplir un 20% del suministro mundial"

| etiquetas: crisis energética , guerra irán , imperialismo genocida , jorge morales
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11 comentarios
16 3 0 K 171 actualidad
Gry #10 Gry
Trump haciendo más por reducir las emisiones de CO2 que todos los ecologistas juntos. :popcorn:
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#1 Pitchford
Lo malo es que el pais que ha desencadenado el problema atacando a Irán y que impide que se resuelva retirándose, EEUU, es de los pocos que no tiene problemas de suministro y encima sus petroleras se están forrando. Hasta podría limitar el precio en las gasolineras, si no fuera una medida comunista..
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#6 Alcalino
#1 yo creo que EEUU va a ser más perjudicado de lo que la gente cree.

En Europa tenemos más energía alternativa, más transporte público y distancias entre ciudades mucho, mucho más cortas.

En EEUU un trabajador hace de media 60km conduciendo, y las mercancías recorren miles de km.

Además el combustible ya tiene pocos o ningún impuesto, así que el gobierno puede hacer poco para compensar la subida como ha sucedido aquí bajando impuestos.

Por tanto una subida del coste de combustible tiene un efecto mucho más bestia que aquí
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MiguelDeUnamano #3 MiguelDeUnamano
La que ha liado el tuercebotas de Trump. Ya hay que ser imbécil o muy mala persona para votarle a él o a cualquiera de los que le respaldan en tantos países, más aún si se tienen hijos o nietos.
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#9 pirat
#3 Votar tontoó y vagoó es apoyar este despropósito.
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#8 Albarkas
Y el día que se vuelva a abrir el paso (algún día será). Si las plantas de extracción están destrozadas, que es a lo que llegaremos si no paran todo éste jaleo. También tendrán que reconstruirlas y eso llevará su tiempo.
Malos tiempos vienen.
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Laro__ #11 Laro__
#8 Tres años de media para alguna de las que ya han sido impactadas. Eso Paysandú los ataques hoy.
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#4 DenisseJoel
Teniendo en cuenta que la extracción del petróleo útil sigue una curva de campana, y que estamos en los alrededores de su cénit, no será una crisis que tarde mucho tiempo en verde superada por otra más definitiva.
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gelatti #5 gelatti
Creo que Jorge tenía cuenta en MNM hace años, igual es buen momento para un preguntame...
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iIusion #2 iIusion
El último minuto del video no tiene desperdicio.
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menéame