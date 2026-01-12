edición general
3 meneos
6 clics
El exministro Jordi Sevilla pide un “cambio de rumbo” al PSOE y le culpa del auge de la extrema derecha

El exministro Jordi Sevilla pide un “cambio de rumbo” al PSOE y le culpa del auge de la extrema derecha

El exministro y expresidente de Red Eléctrica, Jordi Sevilla, ha publicado este lunes un manifiesto en el que pide un "cambio de rumbo político" en el PSOE, culpando a la actual dirección de haber "conducido a un auge de la extrema derecha, a una pérdida de apoyos al socialismo y a una dictadura de las minorías". Sevilla quiere que "el PSOE recupere un proyecto autónomo, socialdemócrata, de cambio", que esté “centrado en los problemas de los ciudadanos y abierto a consensos democráticos con sus adversarios políticos en cuestiones de Estado".

| etiquetas: exministro , jordi , sevilla , cambio , rumbo , psoe
3 0 2 K 20 actualidad
7 comentarios
3 0 2 K 20 actualidad
Golan_Trevize #3 Golan_Trevize
Menudo facha felipista, pidiendo que el PSOE vuelva a gobernar para los trabajadores y la mayoria de la población, en lugar de venderse a las políticas identitarias importadas de USA que tan "buenos" resultados han tenido allá por donde han pasado.
2 K 33
mente_en_desarrollo #5 mente_en_desarrollo
#3 Me resulta curioso como este tipo de reivindicaciones siempre son defendidas por gente que no votaría al PSOE aunque siguiese ese rumbo.

Me hace pensar que simplemente es el juego de "dejar que tu enemigo se equivoque".
0 K 12
#4 VFR
Este Jordi Sevilla no ha visto las encuestas del CIS, de otra forma sabría que los resultados del PSOE serán espectaculares
1 K 20
Amperobonus #1 Amperobonus
A ver, que esto no es una competición para ser el mas gilipollas. Pero enhorabuena al agraciado por demostrar tal capacidad :professor:
1 K 18
ExLibris #2 ExLibris
En resumen: una vuelta al felipismo, que tanta ilusión nos dio, y tanta decepción nos dejó....
1 K 18
obmultimedia #6 obmultimedia
El auge de la extrema derecha es por culpa de los medios de derechas y al PP por pactar con ellos.
0 K 11
#7 okeil
Yo diría que lo que propone es sumar o la coalición que salga a las izquierdas del psoe.
0 K 10

menéame