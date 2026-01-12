El exministro Jordi Sevilla pide un “cambio de rumbo” al PSOE y le culpa del auge de la extrema derecha

El exministro y expresidente de Red Eléctrica, Jordi Sevilla, ha publicado este lunes un manifiesto en el que pide un "cambio de rumbo político" en el PSOE, culpando a la actual dirección de haber "conducido a un auge de la extrema derecha, a una pérdida de apoyos al socialismo y a una dictadura de las minorías". Sevilla quiere que "el PSOE recupere un proyecto autónomo, socialdemócrata, de cambio", que esté “centrado en los problemas de los ciudadanos y abierto a consensos democráticos con sus adversarios políticos en cuestiones de Estado".