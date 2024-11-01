edición general
Lo que exige el juez Peinado a elDiario.es

El juez Peinado me ha llevado a los tribunales: exige que borre una entrevista, le indemnice con 50.000 euros, me retracte públicamente y le pida perdón. Lo que en realidad busca es silenciar a elDiario.es. No lo conseguirá

wildseven23 #2 wildseven23
Joder, esto no debería ser solamente para suscriptores.
Esteban_Rosador #3 Esteban_Rosador
#2 no lo es.
Meneador_Compulsivo #4 Meneador_Compulsivo
#3 "Suscríbete para seguir leyendo, sin límites

Seguir leyendo desde 0,5 €/semana
"
wildseven23 #5 wildseven23 *
#3 ¿No? A mí me sale que me suscriba para seguir leyendo... Probaré en navegación privada, a ver...

Edito: ni por esas.
Esteban_Rosador #6 Esteban_Rosador
#5 a mí me deja verlo.
javierchiclana #7 javierchiclana
#3 Ahora lo es, probablemente mañana no:  media
Esteban_Rosador #1 Esteban_Rosador *
La abogada del juez peinado lo es también del novio de Ayuso y del emérito.

¡Sorpresa!

Copio

Confío en que ganaremos en los tribunales al juez Peinado. Pero, incluso así, será también una derrota. Los juicios a los que nos enfrentamos en elDiario.es son cada vez más frecuentes y más caros. Nos quieren ahogar así.
