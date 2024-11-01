El exdirector de la lucha antiterrorista de EEUU, Joe Kent, admite que el gobierno estadounidense armó intencionadamente a Al Qaeda y creó al ISIS  

El exdirector de la lucha antiterrorista, Joe Kent, admite que el gobierno estadounidense armó intencionadamente a Al Qaeda y creó al ISIS en Siria. Desplegaron deliberadamente una red terrorista global solo para derrocar a Assad y proteger a Israel. (minuto 53) [En inglés]
| etiquetas: terrorismo , estados unidos , israel , isis , al-qaeda , 11m , 11s
¿Podemos considerarlos terroristas?
Y que gracias a ese esfuerzo democratico de mundo libre Europa se convertiriacen el refugio de las poblaciones que hullen de las gerras conbirtiendos en los emigrantes indeseables que han fortalecido a la extrema derecha
Pero si ya se sabía entonces que pasa con que el 11m fuera aznar y los amigos de abascal? no era la eta? nos están masacrando para ir a la guerra de una elite de [no lo puedo decir bajo amenaza de baneo] ????
En todo caso, creo que la posición razonable es tener ideas, no voceros. Y quien coincide en algo contigo, coincide.
Y si el contrario habitual sufre una Epifanía, me parece normal sentirse vindicado.
Si alguien la recuerda podíais ponerla