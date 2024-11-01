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El exdirector de la lucha antiterrorista de EEUU, Joe Kent, admite que el gobierno estadounidense armó intencionadamente a Al Qaeda y creó al ISIS

El exdirector de la lucha antiterrorista de EEUU, Joe Kent, admite que el gobierno estadounidense armó intencionadamente a Al Qaeda y creó al ISIS  

El exdirector de la lucha antiterrorista, Joe Kent, admite que el gobierno estadounidense armó intencionadamente a Al Qaeda y creó al ISIS en Siria. Desplegaron deliberadamente una red terrorista global solo para derrocar a Assad y proteger a Israel. (minuto 53) [En inglés]

| etiquetas: terrorismo , estados unidos , israel , isis , al-qaeda , 11m , 11s
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17 comentarios
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Comentarios destacados:      
Supercinexin #2 Supercinexin
Nada que la gente normal y mínimamente informada no supiera ya desde hace años.
14 K 211
tul #5 tul
#2 siempre esta bien tener una cofesion a mano para cuando el clasico nafo retrasado se pone a decir bobadas sobre la libertad y el libre mercado
10 K 153
#17 eipoc
#2 pues esto está lleno de mendrugos que no han enterado ni se quieren enterar. Siguen sin saber qué son los EEUU e Israel son los mayores terroristas del planeta y la historia.
0 K 10
NPCMeneaMePersigue #1 NPCMeneaMePersigue
Vaya entonces si Al-Qaeda es EEUU e Israel, el 11S fue EEUU e Israel y el 11M fueron los amigos de Aznar y Abascal.

¿Podemos considerarlos terroristas?
11 K 128
aupaatu #8 aupaatu *
Y que las primaveras arabes se convertirian en inviernos permanentes para los vecinos del pueblo elegido gracias a EEUU, la Corona Britanica, laCIA, el Mosad y MI5.
Y que gracias a ese esfuerzo democratico de mundo libre Europa se convertiriacen el refugio de las poblaciones que hullen de las gerras conbirtiendos en los emigrantes indeseables que han fortalecido a la extrema derecha
6 K 96
aupaatu #10 aupaatu *
#8 Convirtiendo si ,a los musulmanes pobres en enemigos de los patriotas,que aplauden a los que montaron las guerras ,genocidios y saquearon sus recursos energeticos
0 K 9
NPCMeneaMePersigue #3 NPCMeneaMePersigue
#_2 una cosa es saberlo y otra cosa es confirmarlo

Pero si ya se sabía entonces que pasa con que el 11m fuera aznar y los amigos de abascal? no era la eta? nos están masacrando para ir a la guerra de una elite de [no lo puedo decir bajo amenaza de baneo] ????
2 K 46
Veelicus #9 Veelicus
Poco le falta a este para que le suiciden...
1 K 24
NPCMeneaMePersigue #4 NPCMeneaMePersigue
Entonces PP, Vox, Junts, Alianza Catalana, PNV que apoyan a EEUU e Israel son parte de Al-Qaeda e ISIS?
1 K 24
Stathamdepueblo #7 Stathamdepueblo
#4 son compañeros, coño
2 K 37
Enésimo_strike #13 Enésimo_strike
#12 ¿de los míos? Lo siento, los asesinos tarados ultraderechistas no son de los míos, y resulta que eres tú el que escucha con atención lo que dice. No proyectes
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Enésimo_strike #11 Enésimo_strike
Como gustan en menéame los conspuranoicos de extrema derecha cuando dicen lo que se quiere oír.
0 K 15
#12 mstk
#11 Supongo que cuando hace años Asange dijo lo mismo no le creíste, ahora lo dice uno de los tuyos. ¿Le crees?
1 K -8
JohnnyQuest #16 JohnnyQuest
#11 Joe Kent es una fuente primaria. Podrías cuestionar su veracidad, por supuesto. Pero no tiene sentido aquí hablar de conspiración.

En todo caso, creo que la posición razonable es tener ideas, no voceros. Y quien coincide en algo contigo, coincide.

Y si el contrario habitual sufre una Epifanía, me parece normal sentirse vindicado.
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#15 chavi
El ExDirector de la lucha antiterrorista de EEUU te parece "un conspiranoico"?
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Ysinembargosemueve #6 Ysinembargosemueve
Éste tipo se está jugando un accidente de esquí.
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#14 luckyy
Cuando surgió Isis de la nada apareció una foto de una hilera bastante extensa de Toyotas todo terreno armados hasta los dientes que desaparecio rápidamente. Se dijo que se iba a investigar su financiacion y a Toyota pero quedó en agua de borrajas.
Si alguien la recuerda podíais ponerla
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menéame