Los excesos del DAO de Marlaska eran un clamor: "A Jota le costaba subirse la bragueta"

El comportamiento de José Ángel González con las mujeres de la Policía nunca ha pasado desapercibido para sus compañeros. Ni antes ni después de que el ministro Fernando Grande-Marlaska lo aupara al escalón más alto del Cuerpo.

ipanies #1 ipanies
Ahora todos sabían que era un follaskas... Pero nadie denunció hasta que una mujer ha demostrado tener más cojones que todos los gilipollas estos con pistola ¬¬
Sinfonico #7 Sinfonico
El dao de Marlaska... la poca vergüenza que tienen algunos  media
Supercinexin #2 Supercinexin
Ahora todos lo sabían, pero nadie denunció nada, ni protestó nunca de nada, ni dijo jamás nada. Da que pensar en cuántos funcionarios, políticos, directivos de multinacional y millonarios estarán ahora mismo, hoy 19 de Febrero de 2026, abusando de decenas de mujeres... sin que trascienda nunca nada.
javibaz #8 javibaz
#2 habría que hacer una buena limpieza en todos los que lo sabían. No hay nada peor que tapar delitos a compañeros.
Dene #12 Dene
#8 entre tener una idea de que alguien es un calentado y tener constancia de que se ha producido un delito hay un buen trecho..
Edheo #15 Edheo
#8 Son complices, por omisión

Pero claro... a un jefe... y las pruebas?

En fin, muy turbio... otras instancias, y no los compañeros (subordinados), deberían vigilar estos comportamientos
cosmonauta #10 cosmonauta
los negativos a este tipo de noticias son muy delatadores.

Es patético
Sinfonico #13 Sinfonico
#9 a llorar a casita
Kantinero #4 Kantinero
Segun el inmundo el malo del asunto es Marlaska, que asco de medio
#16 KaBeKa
Pues nada acaban de plasmar y admitir desde este periódico que tenemos una policía encubridora y por tanto corrupta a más no poder. Detalla el artículo que a todos los niveles se sabía de las prácticas del director adjunto y que parece ser que todo era mirar para otro lado.
Yo si fuera la policía me querellaría, no te pueden dejar peor.
DayOfTheTentacle #11 DayOfTheTentacle
#9 Pues por ejemplo estos comentarios preventivos. Por ejemplo "Toda la gente que va a dudar de mi comentario son cómplices hipócritas cobardes de nazismo".
Andreham #14 Andreham
#9 Sin justificarlo, otro motivo que se me ocurre para tumbarla es "esto huele a feminismo".

Que es fuego amigo, pero oye, no son los lápices más afilados del estuche :troll:
Juanjolo #3 Juanjolo *
Toda la gente que va a tirar la noticia abajo son cómplices hipócritas cobardes del gobierno
DayOfTheTentacle #5 DayOfTheTentacle
#3 va a ser eso...
Juanjolo #9 Juanjolo *
#5 #6 que otro motivo habría para tirarla?

Cuando aqui se ha publicado cada chorrada de Mazon o Ayuso... Tremendos hipócritas de izquierdas hay por aquí.
aggelos #6 aggelos
#3 y desayunan niños!!!
