Los excesos del DAO de Marlaska eran un clamor: "A Jota le costaba subirse la bragueta"

El comportamiento de José Ángel González con las mujeres de la Policía nunca ha pasado desapercibido para sus compañeros. Ni antes ni después de que el ministro Fernando Grande-Marlaska lo aupara al escalón más alto del Cuerpo.
Pero claro... a un jefe... y las pruebas?
En fin, muy turbio... otras instancias, y no los compañeros (subordinados), deberían vigilar estos comportamientos
Es patético
Yo si fuera la policía me querellaría, no te pueden dejar peor.
Que es fuego amigo, pero oye, no son los lápices más afilados del estuche
Cuando aqui se ha publicado cada chorrada de Mazon o Ayuso... Tremendos hipócritas de izquierdas hay por aquí.