El exabogado principal de Trump afirma que el deterioro de la salud mental del presidente se ha “acelerado”: “Es alguien que simplemente está perdido”. [ENG]  

Ty Cobb, un abogado que trabajó como asesor de la Casa Blanca durante el primer mandato del presidente Donald Trump, volvió a encender las alarmas sobre el deterioro cognitivo del presidente, afirmando que se ha “acelerado” y que ahora Trump muestra signos de demencia. Cobb, que ya ha expresado preocupaciones similares en otras ocasiones, declaró el jueves al presentador Ari Melber, de MS NOW, que Trump, de 79 años, “es alguien que está completamente perdido”.