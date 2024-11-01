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El exabogado principal de Trump afirma que el deterioro de la salud mental del presidente se ha “acelerado”: “Es alguien que simplemente está perdido”. [ENG]

El exabogado principal de Trump afirma que el deterioro de la salud mental del presidente se ha “acelerado”: “Es alguien que simplemente está perdido”. [ENG]  

Ty Cobb, un abogado que trabajó como asesor de la Casa Blanca durante el primer mandato del presidente Donald Trump, volvió a encender las alarmas sobre el deterioro cognitivo del presidente, afirmando que se ha “acelerado” y que ahora Trump muestra signos de demencia. Cobb, que ya ha expresado preocupaciones similares en otras ocasiones, declaró el jueves al presentador Ari Melber, de MS NOW, que Trump, de 79 años, “es alguien que está completamente perdido”.

| etiquetas: ty , cobb , trump , deterioro , mental
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7 comentarios
10 2 0 K 140 actualidad
#1 Leclercia_adecarboxylata
Es un despechado por ser ahora el ex
Pregúntale al abogado oficial! A ver qué dice :troll:
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Findeton #7 Findeton
#1 A diferencia de lo que la izquierda/demócratas hicieron al negar el deterioro de Biden hasta el último segundo, creo que está bien que se mencione este tema, aunque todavía no he visto vídeos del mismo calibre como los que teníamos de Biden.
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themarquesito #5 themarquesito
Exabogado de Trump que todavía conserva la licencia para ejercer, cosa que no pueden decir Rudy o Eastman
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capitan__nemo #2 capitan__nemo *
Mientras sea manejable en cierto rango por los que le controlan o tengan la clave y la tecnica para guiarle. Los de presidencia, los ministros, y los milmillonarios y donantes importantes.
www.meneame.net/story/no-pete-no-tienes-control-total-ing/c010#c-10

Si ven que no entra en razon o no les hace caso en alguna cosa, saben que pueden contactar con alguien en quien "confie" para esos asuntos para que le haga una llamada y le convenza.
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#4 cajadecartonmojada
Hasta que no se le vea cagarse encima algunos no lo aceptarán.

Y eso no va a pasar porque hace tiempo que lleva pañales.
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EvilPreacher #6 EvilPreacher
Parece que están pavimentando el camino para evitarle la prisión por demencia.
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Tertuliano_equidistante #3 Tertuliano_equidistante
En realidad no está demente. Está zombificado por un parásito que le hace hablar en hebreo.
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menéame