El ex gay Milo Yiannopoulos lamenta la “integración” de la homosexualidad en el Partido Republicano: “Nadie es gay”

También dijo que los homosexuales son “demoníacos” y tienen habilidades “siniestras” para obligar a la gente a enamorarse de ellos. El provocador ex-gay caído en desgracia del MAGA, Milo Yiannopoulos,

| etiquetas: maga , gop , republicano , milo yiannopoulos , gay , lgbti , exgay
obmultimedia
Ex-gay dice.
woody_alien
#1 Le picó la cobra ex-gay.
txepel
Lo de que los gays tienen superpoderes para hacerte enamorarte de ellos es lo más gay que he escuchado en tiempos.

“¡No os dejéis engañar para comer rabo! A mí en lo que va de semana ya me han embaucado el lunes, martes, el miércoles dos veces…”
karakol
Tod Browning se equivocó al elegir sus protagonistas de Freaks.

Estos sí que son un verdadero circo de los horrores y de la vergüenza ajena. De tres pistas.
UnoYDos
ex-gay? Eso como es? pasa como con el whisky? que un dia se dio un atracón de poyas y dejaron de gustarle? o como va el rollo? Que tío mas absurdo.
