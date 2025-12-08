El ex gay Milo Yiannopoulos lamenta la “integración” de la homosexualidad en el Partido Republicano: “Nadie es gay”

También dijo que los homosexuales son “demoníacos” y tienen habilidades “siniestras” para obligar a la gente a enamorarse de ellos. El provocador ex-gay caído en desgracia del MAGA, Milo Yiannopoulos,
“¡No os dejéis engañar para comer rabo! A mí en lo que va de semana ya me han embaucado el lunes, martes, el miércoles dos veces…”
Estos sí que son un verdadero circo de los horrores y de la vergüenza ajena. De tres pistas.