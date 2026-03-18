Se evacúan las instalaciones petroleras del Golfo tras las amenazas de Irán de lanzar ataques inminentes (Eng)

Se ordenó la evacuación poco después de que las instalaciones petroleras iraníes de South Pars y Asaluyeh fueran objeto de un ataque israelí. Teherán instó al personal que trabaja en instalaciones de Arabia Saudí, los Emiratos Árabes Unidos y Catar a que abandonara el lugar ante la inminencia de ataques aéreos «en las próximas horas», en una escalada que paralizaría aún más el suministro mundial de gas y energía en la tercera semana de la guerra de Estados Unidos e Israel contra Irán. El precio del crudo Brent se disparó un 5 %
| etiquetas: irán , south pars , ataque , israel , gas , golfo pérsico
Si expulsan a EEUU no los atacará nadie
Y seguro que abrá quienes lo aplaudan
¿o lo he entendido mal?
#11 Atacar a otros países es escalar el conflicto en la zona, no es autodefensa
www.rtve.es/noticias/20240126/netanyahu-tilda-falso-indignante-fallo-h
www.reuters.com/world/middle-east/riyadh-residents-receive-phone-alert
Video de los supuestos ataques de hoy en Riad: video.twimg.com/amplify_video/2034322241278615552/vid/avc1/360x640/exq
Los petroleros que operan en dólares, si intentan pasar, pagarán primas de riesgo de guerra de más del 0,5 % de su valor de la carga. Los que están operando en yuanes tienen via libre, sin seguros extra. Ese coste en dólares se integrará en el coste de cada barril y me temo que no desaparecerá aunque cesen… » ver todo el comentario