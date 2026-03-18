Se evacúan las instalaciones petroleras del Golfo tras las amenazas de Irán de lanzar ataques inminentes (Eng)

Se ordenó la evacuación poco después de que las instalaciones petroleras iraníes de South Pars y Asaluyeh fueran objeto de un ataque israelí. Teherán instó al personal que trabaja en instalaciones de Arabia Saudí, los Emiratos Árabes Unidos y Catar a que abandonara el lugar ante la inminencia de ataques aéreos «en las próximas horas», en una escalada que paralizaría aún más el suministro mundial de gas y energía en la tercera semana de la guerra de Estados Unidos e Israel contra Irán. El precio del crudo Brent se disparó un 5 %