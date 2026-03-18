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Se evacúan las instalaciones petroleras del Golfo tras las amenazas de Irán de lanzar ataques inminentes (Eng)

Se evacúan las instalaciones petroleras del Golfo tras las amenazas de Irán de lanzar ataques inminentes (Eng)

Se ordenó la evacuación poco después de que las instalaciones petroleras iraníes de South Pars y Asaluyeh fueran objeto de un ataque israelí. Teherán instó al personal que trabaja en instalaciones de Arabia Saudí, los Emiratos Árabes Unidos y Catar a que abandonara el lugar ante la inminencia de ataques aéreos «en las próximas horas», en una escalada que paralizaría aún más el suministro mundial de gas y energía en la tercera semana de la guerra de Estados Unidos e Israel contra Irán. El precio del crudo Brent se disparó un 5 %

| etiquetas: irán , south pars , ataque , israel , gas , golfo pérsico
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16 comentarios
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Comentarios destacados:      
#5 chavi *
#4 Sin paises aliados de EEUU que usa sus bases ahi para atacar Irán.

Si expulsan a EEUU no los atacará nadie
11 K 152
ipanies #3 ipanies
La transición ecológica acelerada gracias a Trump!!! Quien lo iba a imaginar o_o
4 K 66
josde #8 josde *
#4 Son lameculos de EEUU y algunos con jeques asesinos con las bases donde cargan para bombardear Iran
3 K 59
Verdaderofalso #6 Verdaderofalso
#4 estás hablando de ataques entre teocracias y dictaduras que no respetan los DDHH u oprimen a sus ciudadanos.
3 K 44
Atusateelpelo #9 Atusateelpelo
#4 Que Arabia Saudi, EAU y Qatar se posicionen y tengan bases militares de EEUU no ayuda precisamente a que no les ataquen desde Iran.
2 K 38
Andreham #2 Andreham
Estos avisan.
2 K 36
#4 El_dinero_no_es_de_nadie *
#2 Israel ataca a Irán e Irán se dedica a escalar la guerra atacando a Arabia Saudí, Emiratos Árabes Unidos y Catar.

Y seguro que abrá quienes lo aplaudan
5 K -44
#10 Alcalino
#4 lo dices como si los ataques de Israel no supusieran una escalada.

¿o lo he entendido mal?
1 K 18
#12 El_dinero_no_es_de_nadie *
#10 Israel e Irán ya se estaban atacando, uno responde al otro y viceversa.

#11 Atacar a otros países es escalar el conflicto en la zona, no es autodefensa
0 K 13
#13 fremen11
#12 pues es lo que han esgrimido los sionazis para genocidar palestinos
0 K 9
Verdaderofalso #14 Verdaderofalso
#12 #13 El gobierno israelí, liderado por Benjamin Netanyahu, sostiene que: “Israel tiene el derecho básico a la autodefensa, como cualquier país”
www.rtve.es/noticias/20240126/netanyahu-tilda-falso-indignante-fallo-h
0 K 20
makinavaja #16 makinavaja
#12 Iran no ha atacado nunca.... Siempre es Israel el que ataca, e Irán el que se defiende....
0 K 12
#11 fremen11
#4 Lo llaman derecho a la autodefensa.....
1 K 17
Butters #1 Butters
En south pars, que tengan cuidado de no matar a Kenny
2 K 34
MiguelDeUnamano #7 MiguelDeUnamano
Explosiones y alerta de amenaza en Riad, la capital saudí, antes de la reunión de ministros de Asuntos Exteriores

www.reuters.com/world/middle-east/riyadh-residents-receive-phone-alert

Video de los supuestos ataques de hoy en Riad: video.twimg.com/amplify_video/2034322241278615552/vid/avc1/360x640/exq
0 K 16
Laro__ #15 Laro__
Va a dar igual. Ocho países ya están pasando en yuanes (entre ellos China e India) y ya son una masa crítica suficiente como para poner a prueba el sistema petrolero vinculado al dólar:

Los petroleros que operan en dólares, si intentan pasar, pagarán primas de riesgo de guerra de más del 0,5 % de su valor de la carga. Los que están operando en yuanes tienen via libre, sin seguros extra. Ese coste en dólares se integrará en el coste de cada barril y me temo que no desaparecerá aunque cesen…   » ver todo el comentario
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menéame