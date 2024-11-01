Eurovisión admite que "echa de menos" a los países retirados y reconoce que no fueron estrictos con el televoto de Israel

Martin Green, director de Eurovisión, trata de acercar posturas con RTVE y el resto de televisiones retiradas del festival, al tiempo que reconoce que en las últimas ediciones no han sido "lo suficientemente estrictos" con el televoto adulterado de Israel: "Si vuelve a haber una solicitud de votos desproporcionada, la organización va a tomar medidas", afirma