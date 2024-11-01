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Eurovisión admite que "echa de menos" a los países retirados y reconoce que no fueron estrictos con el televoto de Israel

Eurovisión admite que "echa de menos" a los países retirados y reconoce que no fueron estrictos con el televoto de Israel

Martin Green, director de Eurovisión, trata de acercar posturas con RTVE y el resto de televisiones retiradas del festival, al tiempo que reconoce que en las últimas ediciones no han sido "lo suficientemente estrictos" con el televoto adulterado de Israel: "Si vuelve a haber una solicitud de votos desproporcionada, la organización va a tomar medidas", afirma

| etiquetas: eurovisión , israel , boicot , televoto
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21 comentarios
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Comentarios destacados:        
#5 Pitchford
Ahora intentar vender que el problema fundamental ha sido la mierda del televoto.. no el genocidio..
19 K 241
Cuñado #3 Cuñado *
 media
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elTieso #8 elTieso
No, lo que echan en falta es nuestra pasta. Que la ponga Israel y le llamen Judiovisión, Sionistavisión, será mucho más descriptivo.
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#15 PerritaPiloto
#8 Más que nuestra pasta lo que más le duele a los organozadores es la cara que deben haber puesto los representantes de los paises que se quedan cuando les dijeron a ahora los demás tenían que poner el dinero de dejan de poner los que se marchan.

Acaban de aprender como se dice "vete a la mierda en un montón de idiomas".
2 K 40
josde #18 josde
#8 Es que España no se comía un colín, sin embargo pagaba un pastón por ir a ese mal llamado festival.
3 K 55
Supercinexin #19 Supercinexin
#18 Lo increíble es que España siguiera yendo a un festival donde el resto de desgraciados sistemáticamente la han votado entre los últimos puestos. No se merecen nada más que llevemos a Las Ketchup, Chiquilicuatre, John Cobra, etcétera. Eso es todo lo que deberíamos enviar a ese festival, independientemente de la política o de quién sean el resto de participantes.
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josde #20 josde
#19 Lo importante es la millonada que costaba ir y que los votos se dieran entre países amigüitos en plan pelota o haciendo trampa.
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Cuñado #21 Cuñado
#8 EuroviZion.
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johel #7 johel *
Fue muy burdo, pero vamos a repetirlo
.  media
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#1 CuiProdestHocBellum
¿Alguien en su sano juicio va a creer a este vendido a los sionistas?
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#6 Bravok1
#1 Si preguntas a los fans de la pedazo de mierda de fachascal que ahora se ve que también son sionistas y fans de asesinatos masivos de niños así como del pedófilo de la casa blanca, todos y cada uno.
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#9 CuiProdestHocBellum
#6 He dicho "en su sano juicio" . . .
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#13 Bravok1
#9 Cierto, tienes razón, pero eso implica que tienen de algún tipo...no creo que les de el intelecto para siquiera tener juicio, ni sano ni enfermo, les falta un hervor, no son seres humanos completos, de eso no usan, no saben que es.
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#11 fralbin
No volvamos, ni aunque desaparezca Israel.
1 K 27
#12 carraxe
que te follen lacayo sionista malnacido
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Gry #17 Gry
¿Ha dicho que medidas van a tomar para asegurarse de que no gana Finlandia?

www.meneame.net/story/israel-presiona-eurovision-deja-aire-futuro
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#16 Suleiman
Ahora es tarde, a tomar pol saco.
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Bombástico #10 Bombástico
No se lo cree ni el.
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#14 solojavi
Cuando terminen con el reconocimiento, que pidan perdón públicamente por el terrorismo practicado durante décadas contra nuestras retinas y oídos y entreguen sus cámaras.
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#2 Bravok1
mmm....en mi humilde opinión me limpio el culo con sus admisiones de mierda y con sus lamidas de culo a Israel y sus genocidios. Que se elimine Eurovisión, puta mierda repugnante hasta el puto asco.
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menéame